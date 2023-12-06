Erreurs, bugs, questions - page 5
Un nouveau mot en bibliothéconomie, ou l'étonnant à côté...
J'ai créé un conseiller expert qui utilise la bibliothèque, et j'ai vérifié que tout fonctionne. J'ai créé une archive contenant le conseiller expert, cette bibliothèque et quelques fichiers MQL5 et MQH. J'ai donné l'archive au développeur pour qu'il la teste.
J'ai commencé à comprendre ce qui fonctionne (ou plutôt ne fonctionne pas) et j'ai découvert un fait surprenant - Terminal voit la bibliothèque compilée dans le répertoire (comme *.ex5), mais s'entête à la "laver", ce qui n'est pas très bon, comme vous le comprenez...
Après avoir essayé plusieurs raisons possibles pour un tel comportement, j'ai décidé de placer le fichier original (en tant que *.mq5) dans le dossier avec la bibliothèque. J'ai essayé d'ajouter un EA au graphique - oh mon dieu, ça a marché.PS
A propos, la même chose arrive au Conseiller Expert lui-même, le fichier *.ex5 est supprimé de manière persistante... :(
C'est un très mauvais symptôme !
Je l'ai eu de la même façon hier. Après la mise à jour du terminal, il s'est entêté à chercher le fichier avec la source et a supprimé les compilations sans cette source.
Après une réinstallation normale à partir du site, le "bug" a disparu.
Aujourd'hui, on me demande à nouveau de redémarrer après la mise à jour automatique. Apparemment, le "bug" a été supprimé. Mais j'ai décidé de ne mettre à jour que le site web.
Pourquoi et pourquoi le fichier source du terminal ???
По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:
1. Pourquoi le conseiller expert ne fonctionne-t-il pas si la bibliothèque n'est représentée que sous la forme .ex5 ?
2. Pourquoi le terminal s'obstine-t-il à supprimer ce fichier du répertoire ?
3. Pourquoi le journal du terminal ne contient-il pas un commentaire clair sur tout ce qui précède ?
4. Pourquoi la documentation ne dit-elle pas que ce comportement est possible ?
Et enfin, la cinquième et dernière question : comment puis-je faire face à tout cela et qu'est-ce que je fais de mal (il se peut que le terminal manque un fichier EX5 et cherche quelque chose, par exemple un fichier d'en-tête ou la bibliothèque elle-même) ?
PS
La recompilation forcée des EA est associée à un changement de version du compilateur. Le nouveau compilateur génère un code légèrement différent, qui est incompatible avec la version précédente.
Pour une raison quelconque, je ne vois pas votre demande dans le service d'assistance.
La recompilation forcée des EA est associée à un changement de version du compilateur. Le nouveau compilateur génère un code légèrement différent, qui est incompatible avec la version précédente.
Je vois, je le faisais sur la 279 et je ne m'attendais pas à de tels changements pour la nouvelle version...
PS
Pour l'avenir - puis-je ne pas supprimer les fichiers de force, si le terminal détecte la version originale, au lieu de le laisser bêtement écrire dans le journal que je dois mettre à jour ex5 ?
Je peux comprendre pourquoi l'expert ne veut pas travailler, mais le client ne réalise peut-être pas...
Les fichiers EX5 des nouvelles constructions sont activement mis à jour, de sorte que le terminal supprime les anciennes versions.
Juste dans la build 281, la version a encore changé.Après un certain temps, le processus se stabilisera et nous cesserons de changer les versions des fichiers compilés.
Oui. C'est une idée judicieuse d'écrire dans un journal pour justifier la suppression des anciennes versions.
Il est préférable de ne rien supprimer du tout, sans l'autorisation de l'utilisateur. Au moins si le terminal n'a pas trouvé de fichier source portant le même nom que ex5.
Si le terminal a trouvé le fichier source, il peut le recompiler automatiquement, et sinon, faites-lui savoir s'il a besoin de ce travail.
PS
Je pense que c'est la bonne approche pour travailler avec des fichiers qui ne sont pas inclus dans le paquet de base. Et qui sait si l'utilisateur peut restaurer ces fichiers...
c'est écrit dans l'aide.
int day_of_year; // numéro d'ordre de l'année (le 1er février est le 32ème jour de l'année)
Pour une raison quelconque, c'est toujours 31 ((
le script ci-joint
dans le fichier
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31