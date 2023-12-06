Erreurs, bugs, questions - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je voudrais revenir à ma question sur le calcul correct de la marge. Comme Renat l'a remarqué, dans mes calculs, LotRqdMgn (marge requise pour acheter un lot) ne tient pas compte du prix de la devise. Je me suis rappelé que j'ai vu une telle table
Il s'avère donc qu'il y a une erreur dans le tableau : au lieu de Lots*Taille_Contrat/Levage, ce devrait être Prix*Lots*Taille_Contrat/Levage.
J'ai une bonne connexion avec le serveur. L'historique ne se charge pas.
Dites-moi si vos serveurs sont OK maintenant. J'ai ça depuis un moment maintenant.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879' : l'autorisation sur MetaQuotes-Demo a échoué (le service n'est pas disponible)
ou est-ce moi qui ai un problème ?
L'heure du dernier devis qui est entré dans le terminal. Il est 20:45 heure de Moscou.
Dites-moi si vos serveurs sont OK maintenant. J'ai ça depuis un moment maintenant.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879' : l'autorisation sur MetaQuotes-Demo a échoué (le service n'est pas disponible)
ou est-ce que j'ai des problèmes ?
l'heure de la dernière citation qui est arrivée au terminal. il est déjà 20:45 heure de Moscou
Dites-moi si vos serveurs sont OK maintenant. J'ai ça depuis un moment maintenant.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879' : l'autorisation sur MetaQuotes-Demo a échoué (le service n'est pas disponible)
ou est-ce que j'ai des problèmes ?
l'heure de la dernière citation qui est arrivée au terminal. il est déjà 20:45 heure de Moscou
joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
Ici tout va bien brocompany.ru, ici forex4you.org aussi.
Je voulais dire les serveurs MQ.
J'ajoute FIBO à forex4you - ils fonctionnent aussi.
Dites-moi qui sait ce que ces messages signifient :
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Exception non gérée dans 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'.
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Instruction illégale [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,].
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Violation d'accès en lecture à 0x00000070 dans 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'.
Ce n'est peut-être rien, mais l'instruction illégale [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] me dérange.
Le fait est que parfois cela fonctionne et parfois cela se plante et cette instabilité n'est pas claire, si cela ne fonctionnait pas alors clairement.
J'ai également des choses étranges qui se passent avec le testeur, lorsque je lance mon EA, le terminal entier se plante dans le testeur, mais si je le mets sur un graphique, tout va bien.
Le conseiller est-il multi-devises ?