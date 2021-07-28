Souhaits pour MT5 - page 110
Lorsque le terminal a été mis à jour le 7 mars 2014 (build 910), les icônes des indicateurs et des EA dans leurs dossiers respectifs ont changé.
\MQL5/Indicateurs ; MQL5/Experts. J'aime le nouveau look des icônes d'indicateurs dans l'Explorer pas J'aime bien (quelques intégrales sur fond jaune),
Je voudrais pouvoir sélectionner l'icône par défaut pour tous les *.ex5
Bien sûr, il existe une option pour définir chaque indicateur séparément via #property icon "C:\temp\icon_ind.ico", mais cela doit être prescrit dans chaque fichier =(
Lorsque vous définissez l'association de fichiers *.ex5, l'icône provient-elle de terminal64.exe ou d'un autre fichier ?
Un souhait est le suivant :
voici un journal des dernières mises à jour du terminal. Il se termine par 880 build. Maintenant je l'ai mis à jour automatiquement à la version 910. Personne ne sait ce qui a changé. Bien que personnellement je n'aime pas que certaines choses qui fonctionnaient avant cessent de fonctionner. Par exemple, je n'ai pas rencontré de problèmes d'appels WinAPI en 880. En 910, je veux l'obtenir et le signer. Je veux pouvoir désactiver la mise à jour automatique et avoir la possibilité de consulter la liste des modifications avant la mise à jour. Ainsi qu'une fonction standard de retour à la version précédente.
L'idéal serait de voir les "étudiants" impliqués dans des changements particuliers. Pour qu'il y ait des critères d'évaluation des risques dans la prochaine mise à jour.
Si vous n'êtes pas dans le coup, alors pourquoi discuter. Et vous verrez la différence lorsque vous commencerez à travailler sur l'échange avec le dernier prix.
De plus, si vous êtes attentif, ma suggestion concerne l'historique des ticks qui est affiché dans la fenêtre "Market Watch", c'est-à-dire celui qui a déjà été accumulé par le terminal. Il ne s'agit pas de l'accumulation et de la fourniture globale de l'histoire des tiques.
Dans MetaEditor, lorsque vous sélectionnez le menu Fenêtre/Toutes les fenêtres... fait apparaître une fenêtre avec la liste des fichiers ouverts
L'ordre dans lequel ils sont triés correspond à l'ordre dans lequel ils sont situés sous la barre d'outils.
Si la liste est trop longue, il est difficile de trouver le fichier requis par son nom (le nom complet d'un fichier est le seul critère de recherche dans ce cas). Il est suggéré de trier par défaut les fichiers de cette fenêtre particulière par nom, ce qui facilitera grandement la recherche.
J'ai également remarqué que les fichiers .mqh (fenêtres) sont affichés avec une icône avec le numéro 5 (capture d'écran ci-dessus), et les fichiers .mq5 sont affichés sans numéro (icône bleue, non visible ici), bien que logiquement ce devrait être l'inverse.
Le menu "Toutes les fenêtres..." a été corrigé, et dans la fenêtre Outils, le résultat de la recherche dans les fichiers présente la même incohérence.
Si le chemin d'accès /i:<chemin> est entre guillemets et se termine par '\', par exemple "C:\NEW\", dans le compilateur de commandes
1) Si le fichier à compiler ne contient pas d'espace dans son nom, rien ne se passe. Rien ne se passe même si un nom de fichier inexistant est spécifié
2) Si le fichier compilé contient un espace dans son nom, le compilateur génère une erreur : Le fichier (nom de fichier tronqué à un espace) n'est pas trouvé même si le nom complet du fichier a été spécifié (en tenant compte du chemin).
Le souhait se résume à :
A) /i : "C:\NEW\" et /i : "C:\NEW" doivent être traités de la même manière.
B) il y aurait une réaction du compilateur dans le premier cas.
B) dans <path> il serait possible de mettre plusieurs chemins /i : "C:\NEW1;C:\NEW2" - par le principe vous n'avez pas pu trouver include <> dans le précédent, cherchez le suivant.
Rendre le Rectangle dans MetaTrader 5 identique au Rectangle dans MetaTrader 4 pour avoir 4 points d'édition au lieu de 2