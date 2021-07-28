Souhaits pour MT5 - page 59

Pour travailler avec des objets graphiques, nous avons impérativement besoin de l'événement de redimensionnement de la fenêtre du graphique.

Laissez-moi vous expliquer un exemple (il y a beaucoup d'autres exemples où cela sera nécessaire).

Nous avons un contrôle "Grid", par exemple :


nous redimensionnons la fenêtre et obtenons une image comme celle-ci :


maintenant nous appelons une méthode de la classe pour redimensionner et nous obtenons :


Nous sommes donc obligés de surveiller constamment la taille de la fenêtre par nous-mêmes, ce qui n'est pas bon pour les performances globales.

De plus, nous devons surveiller non seulement sur OnTick mais aussi sur timer, car il n'y a pas de ticks le week-end, par exemple.

 
AlexSTAL:

Je soutiens cette démarche. De plus, nous avons besoin de l'événement de changement des propriétés du graphique, car parfois nous devons surveiller non seulement le changement de la taille de la fenêtre. J'ai écrit une demande au Service Desk avant la nouvelle année.
Je soutiendrai, bien que je l'aie depuis longtemps publié dans le testeur avec des événements personnalisés, mais les événements standard sont meilleurs (et les événements personnalisés ne fonctionnent pas encore dans le testeur)...
 
Le ChartEvent peut lancer un événement spécial sur le changement des caractéristiques de la fenêtre.
 
Désolé... Je ne comprends pas - est-ce une question ou une déclaration ?

Si c'est une déclaration, vous pouvez la lancer, mais vous devez la surveiller vous-même, et c'est une ressource...

Si la question se pose - alors un événement séparé dans ChartEvent est idéal....

 
Nous lancerons nous-mêmes un tel événement dans OnChartEvent, afin que les développeurs puissent facilement gérer les changements importants dans l'environnement graphique.

La tâche a déjà été définie, examinons la solution.

 
Super !

J'aimerais également m'occuper de mon ticket #35077...

 
Lisez cet article Création d'une signalisation numérique à l'aide de classes de la bibliothèque standard et de l'API Google Chart, l'auteur a mis en œuvre la mise à l'échelle, peut-être cela vous aidera-t-il.
 
Ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question de point d'appel pour cette échelle.....

J'ai fait une vérification rapide et il a tout ce que j'ai écrit ci-dessus :


La fonction OnTimer() surveille la taille de la fenêtre, et ajuste la taille du tableau d'affichage si nécessaire. Elle surveille également l'arrivée des transactions commeOnCalculate(), au cas où les ticks arriveraient moins fréquemment que 1 par seconde. 

void OnTimer()
{
   int x_size=ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
   int y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
   //если изменились размеры окна - обновим табло
 
Oh, super. La demande est similaire : créer un événement pour OnChartEvent sur les changements dans la fenêtre Market Watch. Sinon, je dois suivre moi-même les ajouts, suppressions ou réarrangements de caractères.
