Souhaits pour MT5 - page 56
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'aimerais pouvoir obtenir les coordonnées en pixels des objets prix-temps. Cela permettrait de coordonner les prix avec l'affichage et d'éviter les problèmes liés aux différentes résolutions d'écran.
Ensuite, nous pouvons créer un objet de ligne de tendance en arrière-plan qui se déplace en permanence par
La sortie serait alors la suivante : (première barre visible) (maximum de la fenêtre) (dernière barre visible) (minimum de la fenêtre) et après avoir obtenu les coordonnées des pixels, recalculer tous les éléments étiquetés en tenant compte de l'affichage.
Ainsi, dans une résolution, le champ du graphique a 700 pixels, dans l'autre 1000.
Bonjour !
Est-il possible de travailler avec plusieurs graphiques sur plusieurs moniteurs en même temps dans une plateforme MT5 ?
tel qu'il est mis en œuvre, par exemple, dans la plateforme Thinkorswim
Et il serait bon d'ajouter le numéro de la barre actuelle ici aussi, ce serait pratique :
Ce serait génial si les nouvelles du terminal s'ouvraient dans le navigateur par défaut de la pastèque (FF, opera, etc.) au lieu d'IE.
Plus précisément, des liens ouverts lors de la consultation des actualités, mais je pense que ce serait un peu difficile à mettre en œuvre, cependant... :)
Et il serait bon d'ajouter le numéro de la barre actuelle ici aussi, ce serait pratique :
Le numéro de barre est réalisé par un simple indicateur. J'avais l'habitude de le faire moi-même en 4.
Et il serait bon d'ajouter le numéro de la barre actuelle ici aussi, ce serait pratique :
Il y aurait une difficulté ici, la sérialité.
Certaines personnes ont besoin que la 0ème barre soit la barre actuelle, et d'autres ont besoin qu'elle soit la plus ancienne, donc la suggestion de Stringo est l'une des plus judicieuses de ce point de vue.
Ce serait génial si les nouvelles du terminal s'ouvraient dans l'arbitre par défaut (FF, opera etc.) au lieu d'IE.
Plus précisément les liens ouverts lors de l'affichage des nouvelles, mais je pense que cela serait un peu difficile à mettre en œuvre... :)
Par exemple, nous voulons passer une valeur de retour par une méthode objet, et nous devons entrer le nom de l'objet et la méthode complètement manuellement.
Je suggère de conserver le filtre d'autocomplétion, mais de placer les variables correspondantes en haut de la liste et de les surligner en vert, et toutes les autres en dessous et de les surligner en jaune.
Le numéro de barre est réalisé par un simple indicateur. J'avais l'habitude de le faire moi-même en quatre.
Il y aura une difficulté ici, la sérialité.
Certaines personnes ont besoin que la 0ème barre soit la barre actuelle, d'autres ont besoin qu'elle soit la plus ancienne, donc la suggestion de Stringo est l'une des plus raisonnables de ce point de vue.La mise en œuvre n'est probablement pas très difficile (par exemple, le rapport sur les transactions s'ouvre de cette façon). Personnellement, j'y suis favorable.
La fenêtre affiche, par exemple, les valeurs OHLC et les valeurs des indicateurs - elles correspondent au numéro de la barre où se trouve le curseur. Ce numéro de barre doit être affiché. En effet, nous devons les compter manuellement à l'écran. Ou nous devons attacher un indicateur simple à chaque graphique.
Il n'est tout simplement pas logique d'afficher la valeur sur l'axe des ordonnées, mais pas pour quelle valeur sur l'axe des abscisses.