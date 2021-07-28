Souhaits pour MT5 - page 65
Les alertes intégrées me manquent... J'aimerais entendre un son lorsque l'ordre en attente, le stop loss et le take profit sont déclenchés.
Je suis désolé, c'est peut-être inapproprié, mais je n'ai pas trouvé où le poster tout de suite.
Guide de référence MQL5 / Notions de base du langage / Syntaxe / Identificateurs /
La"longueur de l'identifiant ne doit pas dépasser 63 caractères. Il convient de remplacer "ID's length cannot exceed 63 characters" par"ID's length cannot exceed 63 characters"."Le fichier d'aide MQL5 a été téléchargé du serveur aujourd'hui.
C'est exact. L'expression"La longueur de l'identifiant ne doit pas dépasser soixante-trois caractères", est un peu déroutante pour un programmeur. Car lorsqu'il est question de longueur, cela signifie le nombre de caractères, et non une position spécifique dans la chaîne.
Il serait donc plus correct d'écrire"La longueur de l'identifiant ne peut dépasser soixante-trois caractères (ou soixante-trois caractères)"
Est-il possible de rendre possible l'extraction des fichiers set à partir du même dossier où vous les avez enregistrés. Actuellement, le terminal ne se souvient pas du dossier dans lequel le fichier de configuration a été sauvegardé (ou plutôt il s'en souvient, mais seulement pour la prochaine sauvegarde, pas pour l'extraction).
