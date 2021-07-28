Souhaits pour MT5 - page 65

ADR:
Les alertes intégrées me manquent... J'aimerais entendre un son lorsque l'ordre en attente, le stop loss et le take profit sont déclenchés.
Vous pouvez commander des scripts à trente pence dans Jobs . Il n'y a aucune restriction quant à la complexité de la commande.
Que savons-nous de PlaySound() ? En avez-vous vraiment besoin (je veux dire - si quelque chose ne va pas, vous ne pourrez pas le réparer) ?
 
Oui, je sais ce qui peut être fait)) Vous pouvez également fabriquer votre propre terminal. Je voulais juste avoir les sons intégrés pour les événements de connexion, déconnexion, etc.
 

Je suis désolé, c'est peut-être inapproprié, mais je n'ai pas trouvé où le poster tout de suite.

Guide de référence MQL5 / Notions de base du langage / Syntaxe / Identificateurs /

La"longueur de l'identifiant ne doit pas dépasser 63 caractères. Il convient de remplacer "ID's length cannot exceed 63 characters" par"ID's length cannot exceed 63 characters"."Le fichier d'aide MQL5 a été téléchargé du serveur aujourd'hui.

 
drknn:

Le jugement"ID ne peut pas dépasser 63 caractères." Il serait bon de corriger en" L'ID ne peut pas dépasser 63 caractères". "J'ai téléchargé le fichier d'aide de MQL5 depuis le serveur aujourd'hui.

Je ne vais pas discuter, voici des exemples :


 

Je ne vais pas argumenter, je ne suis pas bon en russe, mais il y a clairement une différence dans le sens de la phrase.

Si vous utilisez le mot "symbole", le sens est différent.

"n'excédant pas soixante-trois caractères" et "n'excédant pas soixante-trois caractères".

Chiffre quantitatif ou ordinal : 63 bouteilles, 63e bouteille

 
Vigor:

Je ne vais pas argumenter, je ne suis pas bon en russe, mais il y a clairement une différence dans le sens de la phrase.

Si vous utilisez le mot "symbole", le sens est différent.

"pas plus de soixante-trois caractères" et "pas plus de soixante-trois caractères".

Chiffre quantitatif ou ordinal : 63 bouteilles, 63e bouteille

C'est exact. L'expression"La longueur de l'identifiant ne doit pas dépasser soixante-trois caractères", est un peu déroutante pour un programmeur. Car lorsqu'il est question de longueur, cela signifie le nombre de caractères, et non une position spécifique dans la chaîne.

Il serait donc plus correct d'écrire"La longueur de l'identifiant ne peut dépasser soixante-trois caractères (ou soixante-trois caractères)"
.

 
drknn:

Corrigé.
 

Est-il possible de rendre possible l'extraction des fichiers set à partir du même dossier où vous les avez enregistrés. Actuellement, le terminal ne se souvient pas du dossier dans lequel le fichier de configuration a été sauvegardé (ou plutôt il s'en souvient, mais seulement pour la prochaine sauvegarde, pas pour l'extraction).

 
Rosh:
Correction.
Alors, est-ce que c'est "expert en compilation" ou "expert en compilation" ?
