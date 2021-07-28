Souhaits pour MT5 - page 57
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il n'y a pas de complications ici - cette fenêtre affiche, par exemple, les valeurs de l'OHLC, ainsi que les valeurs des indicateurs - elles correspondent à un certain numéro de barre où se trouve le curseur. Ce numéro de barre doit être affiché. En effet, nous devons les compter manuellement à l'écran. Ou bien, il faut attacher un indicateur simple à chaque graphique.
Il n'est tout simplement pas logique de sortir une valeur sur l'axe des Y, mais de ne pas sortir pour quelle valeur sur l'axe des X.
Il y a le jour et l'heure de la barre, il y a l'OHLC, certaines indications de l'indicateur (par exemple), mais elles ne sont pas liées au numéro de la barre.
Si nous devons le lier à un numéro de barre, nous devons considérer comme "standard" le point de référence où se trouve la 0e barre.
Il serait plus pratique pour vous que la 0ème barre soit la plus ancienne, alors que pour moi ce serait la barre actuelle (comme dans MT4). Comment dois-je m'y prendre ?
PS
Je ne suis pas pour la "numérotation des barres", ni contre. Je suis favorable à ce que la proposition soit formulée plus clairement et satisfasse tout le monde (pas la plupart, mais tous).
Tout est logique, du moins pour moi : il y a le jour et l'heure de la barre, il y a l'OHLC, il y a certaines indications de l'indicateur (par exemple), mais il n'y a aucune référence au numéro de la barre.
Si nous devons relier un numéro de barre, nous devons considérer comme "standard" le point de référence où la barre 0 sera située.
Par exemple, vous préférez que la 0ème barre soit la plus ancienne, alors que je préfère la barre actuelle (comme dans МТ4). Comment dois-je m'y prendre ?
PS
Je ne suis ni pour ni contre la "numérotation des barres". Je suis pour que la proposition soit formulée plus clairement et qu'elle plaise à tout le monde (pas à la majorité, mais à tout le monde).
Il ne s'agit pas de cela, mais du fait que vous ne l'avez pas :) Je n'ai pas du tout écrit sur la numérotation des barres - c'est aux développeurs de le faire :)
Citation textuelle...
Et il serait bon d'ajouter le numéro de la barre actuelle, ce serait pratique :
Si c'est sur la barre actuelle (comme dans MT4), cela ne me dérange pas, mais il y aura sûrement une autre opinion.
Et comment allons-nous le numéroter, avec la barre 0 ou en commençant par un ?
Eh bien, j'ai une bien meilleure idée, par exemple : je suggère que nous devrions en plus dessiner le numéro de la barre dans la fenêtre de données, numéroter la barre à partir de 1 barre et sélectionner la barre la plus ancienne dans l'historique comme point de rapport.
Citation textuelle...
Une question : où est le point de référence ? Si c'est sur la barre actuelle (comme dans MT4), cela ne me dérange pas, mais il y aura sûrement d'autres avis.
Je ne peux pas m'en passer dans les grands projets... :)
Ce qui me manque vraiment, c'est un navigateur de code comme Alt+M, mais dans une fenêtre séparée.
On ne peut pas s'en passer dans les grands projets... :)
Eh bien, oui, dans les grands projets, la navigation existante n'est clairement pas suffisante, une liste de fonctions dans une grande bibliothèque (ou dans un fichier avec plusieurs classes) n'est clairement pas une solution suffisante.
Je ne sais pas pour MS, mais Borland a de tels navigateurs très bien faits. Dans tous les cas, vous souhaitez que la navigation normale se fasse dans un onglet séparé ou dans une fenêtre séparée.
Eh bien, oui, dans les grands projets, la navigation existante n'est clairement pas suffisante, une liste de fonctions dans une grande bibliothèque (ou dans un fichier avec plusieurs classes) n'est clairement pas une solution suffisante.
Je ne sais pas pour MS, mais Borland a de tels navigateurs très bien faits. Dans tous les cas, vous souhaitez que la navigation normale se fasse dans un onglet séparé ou dans une fenêtre séparée.
J'aimerais également disposer d'un outil de refactoring, mais je pense que ce n'est qu'un rêve pour l'instant :)
IntellIJ IDEA est bien fait :)
J'aimerais plus de refactoring, mais je pense que ce n'est qu'un rêve pour l'instant :)
Il y a beaucoup à désirer, mais il est peu probable que ME reste gratuit s'il avait des fonctionnalités comme celle-ci (dans la capture d'écran, vous pouvez voir que lorsque vous remplissez les variables de la fonction, une liste de variables appropriées par type apparaît automatiquement, en tenant compte de la visibilité globale) :
Je voudrais pouvoir obtenir les coordonnées en pixels des objets prix-temps. Cela permettrait de coordonner les prix avec l'affichage et d'éviter les problèmes liés aux différentes résolutions d'écran.
Il serait alors possible de créer un objet ligne de tendance en arrière-plan qui se déplace constamment en
La sortie stockerait les prix dans la fenêtre (première barre visible) (maximum de la fenêtre) (dernière barre visible) (minimum de la fenêtre) et après avoir obtenu les coordonnées des pixels, elle recalculerait toutes les étiquettes en tenant compte de l'affichage.
En l'état actuel des choses, dans une résolution, le champ du graphique a 700 pixels, dans l'autre 1000.
Un soutien actif, j'aimerais beaucoup ça.
Peut-être que l'absence de cette fonction ou son remplacement par deux fonctions réciproques permettrait de recalculer les coordonnées de l'écran en prix/heure et vice versa.
De nombreuses fonctionnalités intéressantes auraient vu le jour. Et aucun effet secondaire désagréable ne serait constaté.
// nous ne parlons pas de résultats d'utilisation incorrecte. Tout peut être utilisé de manière incorrecte.
Un soutien actif, j'aimerais beaucoup ça.
L'absence ou le remplacement de cette fonction serait peut-être quelque peu amélioré par la présence de deux fonctions réciproques permettant de convertir les coordonnées de l'écran en coordonnées prix/heure et vice versa.
De nombreuses fonctionnalités intéressantes auraient vu le jour. Et aucun effet secondaire désagréable ne serait constaté.
// nous ne parlons pas de résultats d'utilisation incorrects. tout peut être utilisé de manière incorrecte.
Ce n'est plus pertinent, sauf par commodité.