Souhaits pour MT5 - page 9

Nouveau commentaire
 
getch:

Sur MT4, il existe une situation simple où le verrouillage n'est pas géré par l'approche de compensation.

Est-il possible de définir une taille de position minimale (de courtier) sur MT5?

Si oui, comment résoudre la situation ci-dessus sur MT5?

Je pense que tout le battage malsain autour des cadenas/filets peut être facilement supprimé en introduisant une paire de pendentifs annulés à la percée au lieu (ou mieux, simultanément) d'une paire TP/STL.

L'écriture d'une bibliothèque imitant l'approche MT4 du trading devient alors une question simple. Quelqu'un écrira instantanément une telle bibliothèque sous la forme d'un objet facile à utiliser et la postera dans la base de code.

// Peut-être même moi :)

Je me demande sincèrement pourquoi MetaQuotes n'a pas fait cela jusqu'à présent.

 

Bon après-midi. Quelques suggestions sur l'ergonomie :

1. Créez une touche de raccourci (par exemple "CTRL") pour désactiver temporairement, lorsqu'elle est enfoncée, le "défilement automatique" du graphique. Appuyez sur "CTRL" et déplacez le graphique, modifiez la majoration, éditez la ligne de tendance, etc., relâchez "CTRL" et le graphique reviendra automatiquement à sa position initiale.

2. Ajoutez à la fenêtre "Nouvel ordre" (vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur F9) la possibilité de définir le stop et le profit pour le nombre de points spécifiés de la même manière que dans la fenêtre de changement de position.

Regards.

 
fugas34:

Bon après-midi. Quelques suggestions sur l'ergonomie :

1. Créez un raccourci clavier (par exemple "CTRL") pour désactiver temporairement, pendant qu'il est enfoncé, le "Défilement automatique" du graphique. Appuyez sur "CTRL" et déplacez le graphique, modifiez la majoration, éditez la ligne de tendance, etc., relâchez "CTRL" et le graphique reviendra automatiquement à sa position initiale.

2. Ajoutez à la fenêtre "Nouvel ordre" (vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur F9) la possibilité de définir le stop et le profit pour le nombre de points spécifiés de la même manière que dans la fenêtre de changement de position.

Regards.

Veuillez vous reporter à la section"Paramètres du terminal client/Trading " de l'aide :

Commerce

Cet onglet contient des paramètres groupés pour l'ouverture des commandes. Les paramètres définis à partir d'ici facilitent le travail lors de l'ouverture des ordres et ne peuvent pas provoquer de changements critiques dans le terminal.

Ces options permettent de définir les paramètres par défaut lors de l'ouverture des commandes :

  • Utiliser le symbole - cette option vous permet de définir la substitution d'un instrument financier dans la fenêtre d'ouverture de position. L'option "Automatique" signifie que le symbole du graphique actif sera défini dans ce champ, "Dernière utilisation" - le symbole d'une transaction précédente sera substitué dans ce champ. Si vous sélectionnez l'option "Default", vous pouvez alors spécifier dans le champ activé à droite un instrument financier spécifique, qui sera toujours automatiquement sélectionné lors de l'ouverture d'une position.
  • Utiliser le volume - cette option vous permet de configurer la substitution d'un certain volume dans la fenêtre d'ouverture de la position. L'option "Dernière utilisation" signifie que le champ sera rempli avec le volume de la transaction précédente. Si vous choisissez l'option "Default", un volume spécifique peut être spécifié dans le champ qui s'active à droite ; il sera toujours placé automatiquement dans la fenêtre d' ouverture de la position.
  • Utiliser l'écart - le prix de l'instrument peut changer pendant la création de l'ordre. En conséquence, le prix de l'ordre ne correspondra pas au prix du marché et la position ne sera pas ouverte. L'option "Utiliser l'écart" vous permet d'éviter cela. Si vous sélectionnez l'option "Par défaut" dans le champ de droite, vous pouvez définir l'écart maximal autorisé du prix par rapport à la valeur spécifiée dans l'ordre. S'il y a un écart de prix, le programme modifiera l'ordre lui-même pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle position. Si vous spécifiez le paramètre "Last Used", l'écart de la position ouverte précédente sera substitué dans la fenêtre d'ouverture de l'ordre.
  • Utiliser les niveaux de Stop - utilisez cette option pour spécifier comment les niveaux de Stop Loss et Take Profit seront définis lors du placement des ordres ou de la modification des positions. Si vous sélectionnez l'option "en points", les niveaux d'arrêt seront spécifiés en nombre de points à partir du prix de passage de l'ordre. Si l 'option "en prix" est sélectionnée, les niveaux d'arrêt devront être fixés à un niveau de prix spécifique.

 
Oui, merci, c'est ce dont nous avons besoin. Je voudrais ajouter quelque chose au premier point. Cette touche pourrait désactiver plusieurs fonctions à la fois, par exemple le défilement automatique et le contrôle des commandes graphiques.
 

Santé, tout le monde !

Souhaits... ce qu'il faut souhaiter... ...quelque chose...

On manque d'une calculatrice qui serait toujours accrochée au sommet de l'application (ou qui pourrait être collée sur le côté ou "accrochée" quelque part) et qui serait capable de saisir les valeurs de prix à partir d'un graphique. Je pense que les opérations qu'une telle calculatrice peut effectuer sont claires pour tout le monde.

Oh, je viens de me rappeler.

Ce serait bien de pouvoir faire pivoter la feuille (portrait-album) lors de la prévisualisation de l'impression du graphique, mais elle ne montre que le portrait.

Et...

Le graphique dans l'objet graphique "graph" serait vraiment cool, si les indicateurs pouvaient être appliqués aux graphiques. Ce serait génial s'il pouvait être attaché à un graphique en tant qu'objet "graph" et permettre de voir, par exemple, la tendance quotidienne avec un indicateur quelconque. Ce serait une beauté.

Z.I. "Je profite de cette occasion pour dire bonjour à ma mère..."

 

Cela ne fonctionne pas, avec ou sans hologramme, les lignes et autres objets sont toujours au-dessus, à moins que l'option "Dessiner l'objet en arrière-plan" ne soit cochée.

 
Lorsque nous essayons de modifier un ordre en attente
, nous devons le supprimer et le rouvrir
si la situation du marché, du point de vue du négociant
, exige une modification du volume de l'ordre.
Cela se produit parce que
dans le menu de la fenêtre avec les ordres en attente
dans le mode de modification des ordres il n'y a pas de rubrique
pour le nombre de lots. Cela signifie que vous devez effectuer deux opérations au lieu d'une seule
.
Il s'agit d'un processus long et distrayant,
car il est ennuyeux de devoir effectuer
opérations supplémentaires.
Dans mt5 c'est inacceptable parce que, imho
cette plateforme est orientée pour travailler
avec des contre-ordres, puis des ordres en attente menu
serait bien d'ajouter un élément "volumes".
 

J'aimerais le voir :

1. dans ENUM_APPLIED_PRICE les éléments suivants : PRIX_MOYEN == (PRIX_OUVERTURE + PRIX_CLÔTURE) / 2,
avec le changement approprié dans int OnCalculate(const int rates_total, // taille du tableau price[]
const int prev_calculated, // barres traitées lors de l'appel précédent
const int begin, //où commencent les données significatives
const double& price[]) // tableau pour les calculs

2. dans la fenêtre "Market Watch" pour afficher (en plus de Ask, Bid) les changements de prix de la paire en % de l'Open.
et avoir la possibilité de trier les colonnes par ordre alphabétique et/ou de changer le prix de la paire.

Merci.

 
Tous les programmes d'échange ont un inconvénient
interface de gestion des commandes.
C'est lent et peu pratique.
Et si vous ajoutez un mode avec possibilité de minimiser
de gestion des commandes en une fenêtre verticale
barre flottante avec une largeur de mot et un menu déroulant
sous-menus lorsque vous cliquez sur le mot à droite ou à gauche en fonction de
en fonction de la position actuelle de la barre
dans la fenêtre du terminal, comme c'est le cas sur les sites web.
C'est juste que la fenêtre que nous avons maintenant
prend trop de place. Et si
vous devez travailler avec plusieurs ouverts
fenêtres sur le bureau, le graphique, avec les partiellement
partie visible partiellement à gauche de l'ensemble du terminal
disparaissent sous la fenêtre de gestion des commandes.
Il s'avère qu'il est impossible de passer à une autre
travail quittant le terminal avec le
Il s'avère que nous ne pouvons pas passer à un autre travail en laissant le terminal avec la fenêtre de gestion des ordres en mode veille. En d'autres termes, soit vous échangez
ou faire autre chose.
est inconfortable. Mais le commerce n'est pas le seul.
[Supprimé]  
Je pense qu'il serait très pratique d'effectuer des analyses multidevises dans MT5, si les outils du terminal pouvaient combiner certains graphiques, en les synchronisant par temps(ce qui est fait sur MT4) et par cadre temporel avec une échelle (largeur de barre). Le seul problème est que MT5, ainsi que MT4 ont également des barres sautées, il peut donc y avoir une désynchronisation sur toute la largeur du graphique. Peut-être serait-il judicieux d'utiliser les moyens du terminal (comme une option dans les propriétés du graphique) pour visualiser (uniquement la visualisation sans accès à ces barres par MQL5) les barres manquées.
12345678910111213141516...117
Nouveau commentaire