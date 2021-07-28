Souhaits pour MT5 - page 9
Sur MT4, il existe une situation simple où le verrouillage n'est pas géré par l'approche de compensation.
Est-il possible de définir une taille de position minimale (de courtier) sur MT5?
Si oui, comment résoudre la situation ci-dessus sur MT5?
Je pense que tout le battage malsain autour des cadenas/filets peut être facilement supprimé en introduisant une paire de pendentifs annulés à la percée au lieu (ou mieux, simultanément) d'une paire TP/STL.
L'écriture d'une bibliothèque imitant l'approche MT4 du trading devient alors une question simple. Quelqu'un écrira instantanément une telle bibliothèque sous la forme d'un objet facile à utiliser et la postera dans la base de code.
// Peut-être même moi :)
Je me demande sincèrement pourquoi MetaQuotes n'a pas fait cela jusqu'à présent.
Bon après-midi. Quelques suggestions sur l'ergonomie :
1. Créez une touche de raccourci (par exemple "CTRL") pour désactiver temporairement, lorsqu'elle est enfoncée, le "défilement automatique" du graphique. Appuyez sur "CTRL" et déplacez le graphique, modifiez la majoration, éditez la ligne de tendance, etc., relâchez "CTRL" et le graphique reviendra automatiquement à sa position initiale.
2. Ajoutez à la fenêtre "Nouvel ordre" (vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur F9) la possibilité de définir le stop et le profit pour le nombre de points spécifiés de la même manière que dans la fenêtre de changement de position.
Regards.
Veuillez vous reporter à la section"Paramètres du terminal client/Trading " de l'aide :
Commerce
Cet onglet contient des paramètres groupés pour l'ouverture des commandes. Les paramètres définis à partir d'ici facilitent le travail lors de l'ouverture des ordres et ne peuvent pas provoquer de changements critiques dans le terminal.
Ces options permettent de définir les paramètres par défaut lors de l'ouverture des commandes :
Santé, tout le monde !
Souhaits... ce qu'il faut souhaiter... ...quelque chose...
On manque d'une calculatrice qui serait toujours accrochée au sommet de l'application (ou qui pourrait être collée sur le côté ou "accrochée" quelque part) et qui serait capable de saisir les valeurs de prix à partir d'un graphique. Je pense que les opérations qu'une telle calculatrice peut effectuer sont claires pour tout le monde.
Oh, je viens de me rappeler.
Ce serait bien de pouvoir faire pivoter la feuille (portrait-album) lors de la prévisualisation de l'impression du graphique, mais elle ne montre que le portrait.
Et...
Le graphique dans l'objet graphique "graph" serait vraiment cool, si les indicateurs pouvaient être appliqués aux graphiques. Ce serait génial s'il pouvait être attaché à un graphique en tant qu'objet "graph" et permettre de voir, par exemple, la tendance quotidienne avec un indicateur quelconque. Ce serait une beauté.
Z.I. "Je profite de cette occasion pour dire bonjour à ma mère..."
Cela ne fonctionne pas, avec ou sans hologramme, les lignes et autres objets sont toujours au-dessus, à moins que l'option "Dessiner l'objet en arrière-plan" ne soit cochée.
, nous devons le supprimer et le rouvrir
si la situation du marché, du point de vue du négociant
, exige une modification du volume de l'ordre.
Cela se produit parce que
dans le menu de la fenêtre avec les ordres en attente
dans le mode de modification des ordres il n'y a pas de rubrique
pour le nombre de lots. Cela signifie que vous devez effectuer deux opérations au lieu d'une seule
.
Il s'agit d'un processus long et distrayant,
car il est ennuyeux de devoir effectuer
opérations supplémentaires.
Dans mt5 c'est inacceptable parce que, imho
cette plateforme est orientée pour travailler
avec des contre-ordres, puis des ordres en attente menu
serait bien d'ajouter un élément "volumes".
J'aimerais le voir :
1. dans ENUM_APPLIED_PRICE les éléments suivants : PRIX_MOYEN == (PRIX_OUVERTURE + PRIX_CLÔTURE) / 2,
avec le changement approprié dans int OnCalculate(const int rates_total, // taille du tableau price[]
const int prev_calculated, // barres traitées lors de l'appel précédent
const int begin, //où commencent les données significatives
const double& price[]) // tableau pour les calculs
2. dans la fenêtre "Market Watch" pour afficher (en plus de Ask, Bid) les changements de prix de la paire en % de l'Open.
et avoir la possibilité de trier les colonnes par ordre alphabétique et/ou de changer le prix de la paire.
Merci.
interface de gestion des commandes.
C'est lent et peu pratique.
Et si vous ajoutez un mode avec possibilité de minimiser
de gestion des commandes en une fenêtre verticale
barre flottante avec une largeur de mot et un menu déroulant
sous-menus lorsque vous cliquez sur le mot à droite ou à gauche en fonction de
en fonction de la position actuelle de la barre
dans la fenêtre du terminal, comme c'est le cas sur les sites web.
C'est juste que la fenêtre que nous avons maintenant
prend trop de place. Et si
vous devez travailler avec plusieurs ouverts
fenêtres sur le bureau, le graphique, avec les partiellement
partie visible partiellement à gauche de l'ensemble du terminal
disparaissent sous la fenêtre de gestion des commandes.
Il s'avère qu'il est impossible de passer à une autre
travail quittant le terminal avec le
Il s'avère que nous ne pouvons pas passer à un autre travail en laissant le terminal avec la fenêtre de gestion des ordres en mode veille. En d'autres termes, soit vous échangez
ou faire autre chose.
est inconfortable. Mais le commerce n'est pas le seul.