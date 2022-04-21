Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 81
Veuillez créer un bouton "Effacer le cache des résultats d'optimisation" pour le testeur - maintenant je dois le faire manuellement. C'est critique si le conseiller expert est en train de traiter activement les résultats obtenus - à cause du cache, il ne reçoit pas les cadres nécessaires.
Il semble que ce soit configurable dans les propriétés des projets MQL.
Parfois, des rectangles gris restent en mode 2D, bien que tout soit calculé. Il n'est pas toujours possible de fermer le graphique d'optimisation, un clic sur la croix ne réagit pas.
Le seuil de rentabilité n'est pas visible dans les modes 2D et 3D.
En 2D, lors du survol des rectangles, il ne suffit pas d'afficher leur valeur.
L'onglet "Optimisation" manque le filtre du solde minimum pour comprendre de combien vous pouvez augmenter le lot.
Il serait souhaitable de pouvoir non seulement sélectionner des plans à afficher, mais aussi de fixer des valeurs sur d'autres axes. Par exemple, si vous optimisez 3 paramètres (SL, TP, jour de la semaine), si vous sélectionnez les axes SL et TP, alors le résultat sera affiché pour tous les jours, vous ne pouvez pas voir séparément pour le lundi, le mardi, etc.
construire 2629
J'ai remarqué que je ne peux pas aller au début de la période d'essai après la fin de l'essai. À titre d'exemple, je prends un conseiller expert en moyenne mobile standard. J'ai fait le test sur M1 du 1er au 6 octobre. Après le test, nous pouvons voir seulement la 5ème date dans le visualiseur. Le 1er octobre, je ne peux pas déplacer le graphique vers la droite en maintenant la souris enfoncée, ni déplacer le curseur vers la droite avec PageDn/PageUp. Après plusieurs tentatives pour déplacer le graphique, l'indicateur et les icônes commencent à rebondir d'un côté à l'autre. Build 2629, Win7.
Bien sûr, la copie du graphique et des transactions que j'ai dans le terminal m'aide, tout défile là. Mais pourquoi un tel comportement dans le visualiseur de stratégie ?
Cliquez sur l'image ci-dessous pour illustrer le problème.
"Afficher les résultats d'optimisation précédents" ne permet pas d'afficher l'avant.
L'avance est en 2d, elle ne compte pas :
Confirmé, j'en ai parlé ici :
2632
Je ne peux pas utiliser le glisser-déposer ou les touches fléchées pour parcourir (rembobiner/avancer) le graphique lorsque je suis en pause dans le test visuel.
b2565. Le limiteur a un ORDER_PRICE_CURRENT nul jusqu'au prochain tick après sa mise en place.
Et si sur les symboles forex il en est ainsi pour une raison historique. Mais il s'agit d'une erreur grossière en matière de Netting+Exchange. Maintenant, ça se passe comme ça.
Dans l'échange, il ne peut pas y avoir zéro ORDER_PRICE_CURRENT pour la Limite, même théoriquement : si le verre est vide, et BuyLimit est fixé, alors Bid == BuyLimit_Price apparaît.
Je ne sais pas s'il existe un tel bug dans le Terminal sur Netting+Bourse. Grande demande de réparation.
Chaîne de recherche: Oshibka 014.
A propos, il est impossible de forcer le Visualizer à montrer le premier tick du backtest dans Market Watch. Vous pouvez le voir clairement sur la capture d'écran.
Salutations ! Je fais du commerce chez Otkritie... mt5 build 2650
J'ai un problème avec les limiteurs dans le testeur - pour une raison quelconque, ils ne passent pas le contrôle de la marge...
Le marché qui a le même volume est vérifié et exécuté...2020.03.17 21:00:00 état du compte courant : Solde : 94146.00, Crédit : 0.00, Commission : 0.00, Accumulé : 0.00, Actif : 0.00, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 0.00, Marge Libre : 94146.00
2020.03.17 21:00:00 état du compte calculé : Actif : 0.00, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 102771.09, Marge Libre : -8625.09
2020.03.17 21:00:00 pas assez d'argent [acheter limite 9 Si-6.20 à 76549]
2020.03.17 21:00:00 échec de l'achat limite 9 Si-6.20 à 76549 [Pas d'argent]
102771.09 d'où vient ce chiffre ? c'est à dire GO par lot 11419.01????
la même chose le jour suivant... seulement GO est déjà 13767.01...
2020.03.18 12:00:00 état du compte courant : Solde : 94146.00, Crédit : 0.00, Commission : 0.00, Accumulé : 0.00, Actif : 0.00, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 0.00, Marge Libre : 94146.00
2020.03.18 12:00:0000, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 123903.09, Marge Libre : -29757.09
2020.03.18 12:00:00 pas assez d'argent [acheter limite 9 Si-6.20 à 78897]
2020.03.18 12:00:00 échec de l'achat limite 9 Si-6.20 à 78897 [Pas d'argent].
et après 10 jours... GO a atteint 15046.01
2020.03.27 18:00:00 état du compte courant : Solde : 94146.00, Crédit : 0.00, Commission : 0.00, Accumulé : 0.00, Actif : 0.00, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 0.00, Marge Libre : 94146.00
2020.03.27 18:00:00 état du compte courant : Actif : 0.00, Passif : 0.00, Capitaux propres 94146.00, Marge : 135414.09, Marge Libre : -41268.09
2020.03.27 18:00:00 pas assez d'argent [acheter limite 9 Si-6.20 à 80176]
2020.03.27 18:00:00 échec de l'achat limite 9 Si-6.20 à 80176 [Pas d'argent].
et sur le marché, ces volumes s'exécutent normalement... c'est-à-dire des problèmes uniquement avec les limiteurs... d'où le testeur tire-t-il la valeur GO ?
Veuillez signaler si une version de débogage d'EX5 ou une autre variante lente est exécutée sur Optimize.
Il est maintenant facile de lancer accidentellement un EA lent sur l'Optimisation et de perdre du temps et de l'argent pour rien.Chaîne de recherche: Uluchshenie 032.
Chers collègues, voici le problème : de manière aléatoire - une fois tous les mois ou tous les deux mois - le gestionnaire des agents disparaît du système. Hier, elle était là, mais aujourd'hui, je clique sur le raccourci et il n'y a pas d'application. Je n'ai pas vérifié ce qui ne va pas avec Agents Manager lui-même - j'ai réinstallé MetaTester immédiatement - je me tiendrai au courant quand cela se reproduira.
J'ai vu ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/73398. Le problème est ancien, mais il semble qu'il n'y ait pas de solution et qu'il n'y en aura jamais. L'administration se bat contre certaines installations illégales du testeur. Le fait que les utilisateurs normaux soient gênés par ce problème n'est pas grave et les gens le toléreront. Je peux avoir au moins une centaine d'ordinateurs à moi ? Oui, vous pouvez. Pourquoi diable dois-je réinstaller le logiciel tout le temps ? Et oui, je dois toujours garder un œil sur un nom d'utilisateur perdu dedans((((