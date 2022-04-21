Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 83

Nouveau commentaire
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Nouveau MetaTrader 5 build 2715 : Améliorations générales

Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49

Nous travaillons sur un nouveau testeur de stratégie multithread, qui sera beaucoup plus économe en ressources que le testeur actuel.

 

J'ai réfléchi récemment.

Existe-t-il une solution prête à l'emploi : tester un dossier d'Expert Advisors avec des paramètres préalablement définis dans un ou plusieurs boutons.

Et ne pas obtenir le résultat total du portefeuille. Et non le résultat total de chaque conseiller expert séparément. Afin de comprendre ce qui s'est passé récemment dans l'historique/rapport de trading de chaque conseiller expert.

Si j'ai bien compris, nous devons maintenant lancer chaque stratégie séparément dans le testeur de stratégie.

 
Si vous exécutez un EA vide dans le Testeur. 
void OnInit() {}

à quoi le testeur consacre-t-il ses ressources lorsqu'un nouveau tick arrive ?

Il semble qu'il ne devrait y avoir qu'une boucle for sur les ticks.

 

Il est très courant d'examiner l'échantillon et le hors échantillon sur un graphique à passage unique lors de l'analyse d'un TS (modèles d'apprentissage automatique).

Pour comprendre où se trouve l'OOS sur un tel graphique, il faut passer la souris et chercher la date dans les infobulles.


Après cela, vous commencez à comprendre où se trouve cet OOS.

Ainsi, à chaque fois, vous devez déplacer la souris et la chercher, etc.


Je propose d'ajouter une fonction.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Avec la sauvegarde de l'étiquette dans un fichier tst.


Cela faciliterait grandement le travail avec les cas OOS et autres.

Chaîne de recherche: Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

Je suggère d'ajouter une fonction TesterGraphLabel

Prenez une longueur d'avance et ajoutez la possibilité de dessiner sur le graphique du testeur, comme sur une toile.

Il y aura des lignes et des étiquettes de texte et tout ce que vous voulez.

Il suffit de dessiner "en arrière-plan" pour ne pas peindre sur l'équité avec la balance.

 
Andrey Khatimlianskii:

Allez un peu plus loin et ajoutez la possibilité de dessiner sur le graphique du testeur, comme sur le kanvas.

Il doit être stocké dans un fichier tst. Par conséquent, kanvas ne convient pas.
 
fxsaber:

Il est très courant d'examiner l'échantillon et le hors échantillon sur un graphique à passage unique lors de l'analyse d'un TS (modèles d'apprentissage automatique).

Pour comprendre où se trouve l'OOS sur un tel graphique, il faut passer la souris et chercher la date dans les infobulles.


Après cela, vous commencez à comprendre où se trouve cet OOS.

Ainsi, à chaque fois, vous devez déplacer la souris et la chercher, etc.


Je propose d'ajouter une fonction.

Avec la sauvegarde de l'étiquette dans un fichier tst.


Cela faciliterait grandement le travail avec les cas OOS et autres.

Chaîne de recherche: Uluchshenie 035.
Bonne idée. De préférence pas 1 point, mais plusieurs peuvent être sauvés. L'OOS est parfois fabriqué en 2 pièces - une normale et une de contrôle.
Et il y a aussi un roulement en avant. Vous pouvez marquer toutes les étapes sur un graphique.
 
Bonjour, j'ai une question, lors du test des EAs, les indicateurs n'apparaissent pas dans le testeur, même après avoir appelé ChartIndicatorAdd, quel pourrait être le problème ?
Как протестировать торгового робота перед покупкой
Как протестировать торгового робота перед покупкой
  • www.mql5.com
Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление.
 

J'ai vu moins de ticks dans le testeur de stratégie sans visualisation.

Quelqu'un peut-il me dire pourquoi cela se produit ?

Il y a plus de tics en mode visuel.

 
jaffer wilson:

J'ai vu moins de ticks dans le testeur de stratégie sans visualisation.

Quelqu'un peut-il me dire pourquoi cela se produit ?

Il y a plus de tics en mode visuel.

Peut-être que cela aidera https://www.mql5.com/ru/forum/371894
1...767778798081828384
Nouveau commentaire