Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 83
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Nouveau MetaTrader 5 build 2715 : Améliorations générales
Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49
Nous travaillons sur un nouveau testeur de stratégie multithread, qui sera beaucoup plus économe en ressources que le testeur actuel.
J'ai réfléchi récemment.
Existe-t-il une solution prête à l'emploi : tester un dossier d'Expert Advisors avec des paramètres préalablement définis dans un ou plusieurs boutons.
Et ne pas obtenir le résultat total du portefeuille. Et non le résultat total de chaque conseiller expert séparément. Afin de comprendre ce qui s'est passé récemment dans l'historique/rapport de trading de chaque conseiller expert.
Si j'ai bien compris, nous devons maintenant lancer chaque stratégie séparément dans le testeur de stratégie.
à quoi le testeur consacre-t-il ses ressources lorsqu'un nouveau tick arrive ?
Il semble qu'il ne devrait y avoir qu'une boucle for sur les ticks.
Il est très courant d'examiner l'échantillon et le hors échantillon sur un graphique à passage unique lors de l'analyse d'un TS (modèles d'apprentissage automatique).
Pour comprendre où se trouve l'OOS sur un tel graphique, il faut passer la souris et chercher la date dans les infobulles.
Après cela, vous commencez à comprendre où se trouve cet OOS.
Ainsi, à chaque fois, vous devez déplacer la souris et la chercher, etc.
Je propose d'ajouter une fonction.
Avec la sauvegarde de l'étiquette dans un fichier tst.
Cela faciliterait grandement le travail avec les cas OOS et autres.Chaîne de recherche: Uluchshenie 035.
Je suggère d'ajouter une fonction TesterGraphLabel
Prenez une longueur d'avance et ajoutez la possibilité de dessiner sur le graphique du testeur, comme sur une toile.
Il y aura des lignes et des étiquettes de texte et tout ce que vous voulez.
Il suffit de dessiner "en arrière-plan" pour ne pas peindre sur l'équité avec la balance.
Allez un peu plus loin et ajoutez la possibilité de dessiner sur le graphique du testeur, comme sur le kanvas.
Et il y a aussi un roulement en avant. Vous pouvez marquer toutes les étapes sur un graphique.
J'ai vu moins de ticks dans le testeur de stratégie sans visualisation.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi cela se produit ?
Il y a plus de tics en mode visuel.
