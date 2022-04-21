Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 80
Le drawdown relatif semble comique en mode "pips".
Je voudrais pouvoir passer des valeurs relatives aux valeurs absolues. Par exemple, si vous avez choisi "absolu", toutes les valeurs sont en absolu. Relatif sélectionné - le changement correspondant.
Tout est stocké en opt.
HH. Je devrais probablement faire un convertisseur opt -> base de données. Et utilisez une solution tierce pour visualiser les résultats de l'optimisation.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : virtuelles
Igor Makanu, 2020.09.03 00:10
J'utilise quelques requêtes - dans lenavigateur de bases de données (SQLite) j'ai créé une base de données de test en 2 clics et il y a un onglet SQL où vous pouvez créer et tester une requête.
L'alternance des couleurs des lignes ne commence pas immédiatement.
HH. Vous devriez probablement faire un convertisseur opt -> DB. Et utilisez une solution tierce pour voir les résultats de l'optimisation.
tout est entre vos mains ))))
Je ne prendrais pas la peine d'écrire en MQL comment créer une base de données puis une table dans celle-ci ..... il vous faudra 2 ou 3 jours merveilleux pour étudier le matériel et écrire le code.
Mais, à mon avis, il est plus facile de créer une base de données et les tables nécessaires pendant 2 ou 3 minutes et de commencer à la remplir avec des données provenant deMQL- cela prendra les mêmes 2 ou 3 jours d'étude, mais c'est plus productif.
SZY : DB Browser(SQLite) clic droit dans la structure de la base de données et le menu contextuel pour copier l'expression CREATE simplifiera la tâche de créer une table à partir deMQL, si vous voulez toujours faire et créer une base de données en utilisant MQL
Merci pour la recommandation, je vais devoir peser le pour et le contre. Concentrez-vous sur le sujet pour l'instant.
Les filtres semblent être bruts.
J'ai supprimé le filtre en surbrillance, donc tous les résultats sauf Sharp > 0.5 ont disparu. C'est-à-dire que j'ai désactivé le filtre pour tout voir, mais j'ai obtenu un autre filtre.
Bonne journée à vous tous !
Après avoir terminé le testeur de stratégie avec n'importe quel conseiller expert du terminal MetaTrader 5, par exemple Moving Averages.mq5, il charge constamment 80% ou plus de la mémoire de l'ordinateur jusqu'à ce que je ferme le terminal. J'essaie de fermer le processus metatester64.exe dans le gestionnaire des tâches de Windows 7 64 bits, mais il ne veut pas s'arrêter. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est un problème commun ?
Sincèrement, Vladimir.
Lorsque le testeur termine son travail et tant que le terminal lui-même est actif, il conserve les caches accumulés pendant plusieurs minutes en attendant les tâches suivantes.
Après quelques minutes, le testeur réinitialise les caches et se décharge de la mémoire.
Ce mode de maintien permet de relancer les tests plus rapidement.
Merci beaucoup pour l'explication ! Maintenant, je vais savoir.Sincèrement, Vladimir.