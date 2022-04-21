Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 36
Pouvez-vous me dire comment effacer l'historique des tests précédents dans le testeur de stratégie?
Pourquoi dois-je faire ça ? Je ne regarde l'onglet Vue d'ensemble que lorsque j'ai besoin de prendre un réglage précédent du testeur de stratégie. C'est pratique. Ça ne me dérange pas pour le reste.
De plus, il dispose d'un moteur de recherche agréable. C'est pourquoi il est facile de trouver le bon parmi des centaines de paramètres.
J'ai trouvé un des endroits où le Testeur peut être accéléré. Il s'avère qu'à chaque fois que le testeur compare deux prix (par exemple, BuyLimit et Tick.ask), il le fait par une normalisation coûteuse. Il n'y a pas besoin de faire ça !
Si les prix entrant dans le Testeur sont normalisés au préalable, l'Optimisation ira des dizaines de pourcent plus vite.
En fait, il s'agit d'un moyen gratuit d'améliorer considérablement les performances du testeur. Virtual, dans une large mesure pour cette raison, contourne le testeur habituel, même en mode pips.
Vous devez uniquement normaliser les prix initiaux à l'aide de NormalizeDouble (n'utilisez pas d'autres fonctions de normalisation).
Vous avez peut-être nettoyé le mauvais dossier.
Dans le menu principal du terminal client, sélectionnez Fichier - Ouvrir le dossier de données. Allez plus loin - MQL5\Profiles\Tester - et voyez ce qu'il y a là.
J'ai vérifié sur deux bornes. Portable et normal.
Le portable a trouvé le fichier et l'a effacé.
Normal. Le chemin est épineux : "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \logs or cache".
Tout est effacé. L'image n'a pas changé.
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
Merci pour votre réactivité. Et le travail difficile pour vous guider sur le bon chemin.
Tous trouvés. Tout s'est arrangé. Merci.
Convaincant.
2269 - ça marche, merci.
Je l'ai. On va arranger ça.
2269 - c'est génial. Merci.
Si vous ne laissez qu'un seul agent devant les généticiens, il prendra une pile de 512 tâches lorsque vous lancerez Optimize.
Si d'autres agents sont activés pendant le calcul de ce pack, ils ne seront pas engagés tant que le premier agent n'aura pas fini de calculer les tâches de son pack.
6 tâches, 3 agents. Chacun a reçu 2.
Lorsque les 3 ont donné un résultat chacun, je suis allé dans l'onglet Résultats et je les ai regardés (passes 0, 2 et 4). Je suis ensuite passé au journal, et lorsque l'optimisation a été effectuée, l'onglet des résultats a été automatiquement activé.
Mais le tri par numéro de passage a échoué :
Bild 2269. J'ai effacé le cache, et recompilé l'EA.
L'optimisation montre 335 transactions, le test unique en montre 32 :