Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 56
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Expert Advisors : Valider
fxsaber, 2020.02.06 17:20
SZZY Malheureusement, MT5-Tester lui-même ne permet pas de prescrire des critères d'optimisation personnalisés (pas de sélection) en dehors du code source de l'EA. Bien qu'il n'y ait aucun obstacle architectural à cela.
Vous pouvez maintenant sélectionner n'importe quel laissez-passer parmi les résultats de l'optimisation en fonction de votre critère de choix.
Mais il est impossible de définir votre propre critère d'optimisation s'il n'y a qu'un EX5. De mon point de vue, un tel critère d'optimisation pourrait être défini comme un EA où seules les données OnTester et TesterStatistics sont disponibles. Il est fort probable qu'il n'y ait rien de tel dans les plans des développeurs. Par conséquent, il ne s'agit que d'un sondage.
Désolé pour la traduction automatique de l'anglais en russe, mais je n'ai trouvé ce fil de discussion que pour signaler des bugs.
Il semble y avoir un problème avec la plateforme Metatrader 5 lorsque je lance un test visuel de débogage dans l'éditeur et que j'atteins un point d'arrêt et appuie sur Ctrl + F.
Indicateurs (tous, même activés) redessiner / décaler 1 barre en appuyant sur ctrl + f lors du débogage des données historiques)
Lecture :
Le problème est qu'en vérifiant si l'EA fait réellement ce qu'il est censé faire, ce n'est pas possible lorsque les barres sont décalées par rapport à ce que l'EA voit.
Ce n'est pas un problème avec les indicateurs, car c'est même le cas avec les exemples d'EA intégrés ainsi qu'avec les indicateurs intégrés.
Cette vidéo YouTube démontre le problème à environ 0:25, appuyez sur Ctrl + F.
https://youtu.be/_fyCv3Zla9A
Vous pouvez maintenant sélectionner n'importe quel laissez-passer parmi les résultats de l'optimisation en fonction de votre critère de sélection du meilleur laissez-passer.
Mais il est impossible de définir votre propre critère d'optimisation s'il n'y a qu'un EX5. De mon point de vue, un tel critère d'optimisation pourrait être défini comme un EA, où seules les données des fonctions OnTester et TesterStatistics sont disponibles. Il est fort probable qu'il n'y ait rien de tel dans les plans des développeurs. C'est pourquoi seul le sondage est disponible.
Si vous avez un mauvais modèle de stratégie de trading, aucune optimisation n'est utile.
La modélisation mathématique ou l'apprentissage automatique ne peuvent donc pas résoudre ce problème. Vous devez savoir clairement ce que contient la boîte noire.
Vous ne vous en rendez compte que maintenant ?
Je ne comprends pas le motif de ces questions illogiques.
Si votre modèle de stratégie commerciale est mauvais, l'optimisation n'y changera rien.
Bien sûr, si quelqu'un est mauvais, il n'est pas bon. C'est exactement ce à quoi ressemble la phrase ci-dessus.
C'est-à-dire que la modélisation mathématique ou l'apprentissage automatique ne sont pas à la hauteur de la tâche. Vous devez savoir clairement ce qui se trouve dans la boîte noire.
Cette phrase parle d'une tâche quelconque. Et ce quelque chose doit être connu dans un certain but. En général, il est préférable que les réponses ne ressemblent pas à un morceau de conversation déchiré avec vous-même.
Il n'y a pas de graal.
Il y en a.
Vérifiez.
L'affirmation de la graalité (avant la correction du mode Tester) a été confirmée par le code.
Dans certaines des dernières versions, l'importation du fichier tst est incomplète - l'onglet Paramètres n'est pas mis à jour avec celui de tst.
Auparavant, vous importez et dans les paramètres, vous pouvez immédiatement voir à quelles valeurs le résultat a été obtenu. Je ne peux pas le voir maintenant. Est-il possible de revenir en arrière ?
Le temps du serveur avance puis revient. Cela se produit sur un serveur de commerce réel, mais j'ai réussi à créer un replay sur un symbole personnalisé.
Allons-y.
Un symbole avec un historique de ticks sera créé, mais avec plusieurs barres supprimées. Ensuite, nous commençons à déboguer l'EA ci-dessus dans ce mode.
Il s'arrête.
Vous pouvez voir que le temps s'est écoulé dans une deuxième boucle.
Dans certaines des dernières versions, l'importation du fichier tst est incomplète - l'onglet Paramètres n'est pas mis à jour avec celui de tst.
Auparavant, vous importez et dans les paramètres, vous pouvez immédiatement voir à quelles valeurs le résultat a été obtenu. Je ne peux pas le voir maintenant. Est-il possible de revenir en arrière ?