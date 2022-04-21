Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 52

2298 - fixation d'une commission personnalisée. Mais elle n'est pas prise en compte.
 
fxsaber:
2298 - fixation d'une commission personnalisée. Mais elle n'est pas prise en compte.

Nous y travaillons. Il s'agit de la toute première version de la personnalisation du groupe commercial.

 
mt5 prend-il en compte les frais de transaction lors de l'optimisation ?
 
Veuillez faire en sorte que le test démarre avec une touche de raccourci. Par exemple, par F7 pour déclencher le bouton "Start". Travaillez dans MetaEditor, compilez le conseiller expert, passez par Alt+Tab à la fenêtre MetaTrader et commencez à tester par F7.
 
Pendant les quelques minutes que j'ai passées à étudier la version 2298 (et à revenir en arrière), j'ai remarqué une innovation - la possibilité de définir le nombre maximum d'ordres et de positions. Très bonne idée, mais vous devez également définir le lot maximum. Et ces valeurs ne doivent pas seulement limiter les paramètres du serveur, mais aussi les étendre. Ceci est nécessaire lors de tests sur des serveurs centraux, où les limites sont très draconiennes. La plupart du temps, bien sûr, les limites du lot s'y opposent, ce qui rend impossible un test correct avec MM en dehors du lot fixe.
 

Ceci n'est pas directement lié au testeur, mais c'est une gêne lors des tests : En plus de la compilation, j'aimerais avoir une fonction de vérification du code également. Tout de même, mais sans changer ex5 (et optimisation du code). Lorsque de longues heures d'optimisation automatique sont en cours, que vous travaillez sur le code et que vous ne voulez pas que cela affecte les performances de l'instance.

 
npats2007:
Faites s'il vous plaît démarrer le test par hotkey. Par exemple, par F7 pour déclencher le bouton "Start". Travaillez dans MetaEditor, compilez le conseiller expert, passez par Alt+Tab à la fenêtre MetaTrader et commencez à tester par F7.

Il y a un débogage sur l'historique, Ctrl+F5

 
Andrey Khatimlianskii:

Il y a un débogage sur l'historique, Ctrl+F5

Merci ! Pourquoi la touche Ctrl+F5 permet-elle d'activer le signe "mode visuel avec affichage des graphiques, des indicateurs et des transactions" et de lancer ainsi la fenêtre de test visuel? Comment démarrer les tests en mode normal par Ctrl+F5 ?

 
Construire 2300. Journal du testeur. 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

La visualisation est désactivée, la fenêtre de visualisation ne figure pas parmi celles qui sont ouvertes. Six agents locaux sont activés.

Metatester64.exe dans les processus. Disparaît après quelques minutes, puis redémarre.


Cette EA reproduit la situation

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


Start, puis appuyez sur Stop. Après quoi, Start n'est plus capable de démarrer quoi que ce soit.

 

Construire 2300. En mode pips le volume est maintenant pris en compte, Merci !


Cependant, le bénéfice des transactions InOut dans ce mode est calculé de manière incorrecte.


Si vous le faites fonctionner en mode normal, le bénéfice est correct.



Par conséquent, le mode pips ne fonctionne pas maintenant dans Netting (il montre un profit surévalué).

