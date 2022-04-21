Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 52
2298 - fixation d'une commission personnalisée. Mais elle n'est pas prise en compte.
Nous y travaillons. Il s'agit de la toute première version de la personnalisation du groupe commercial.
Ceci n'est pas directement lié au testeur, mais c'est une gêne lors des tests : En plus de la compilation, j'aimerais avoir une fonction de vérification du code également. Tout de même, mais sans changer ex5 (et optimisation du code). Lorsque de longues heures d'optimisation automatique sont en cours, que vous travaillez sur le code et que vous ne voulez pas que cela affecte les performances de l'instance.
Faites s'il vous plaît démarrer le test par hotkey. Par exemple, par F7 pour déclencher le bouton "Start". Travaillez dans MetaEditor, compilez le conseiller expert, passez par Alt+Tab à la fenêtre MetaTrader et commencez à tester par F7.
Il y a un débogage sur l'historique, Ctrl+F5
Merci ! Pourquoi la touche Ctrl+F5 permet-elle d'activer le signe "mode visuel avec affichage des graphiques, des indicateurs et des transactions" et de lancer ainsi la fenêtre de test visuel? Comment démarrer les tests en mode normal par Ctrl+F5 ?
La visualisation est désactivée, la fenêtre de visualisation ne figure pas parmi celles qui sont ouvertes. Six agents locaux sont activés.
Metatester64.exe dans les processus. Disparaît après quelques minutes, puis redémarre.
Cette EA reproduit la situation
Start, puis appuyez sur Stop. Après quoi, Start n'est plus capable de démarrer quoi que ce soit.
Construire 2300. En mode pips le volume est maintenant pris en compte, Merci !
Cependant, le bénéfice des transactions InOut dans ce mode est calculé de manière incorrecte.
Si vous le faites fonctionner en mode normal, le bénéfice est correct.
Par conséquent, le mode pips ne fonctionne pas maintenant dans Netting (il montre un profit surévalué).