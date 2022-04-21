Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 51
C'est une bonne chose, car les données des serveurs des différents comptes peuvent ne pas correspondre. Par exemple, si le testeur n'avait pas assez d'historique, il le téléchargeait depuis le serveur actuel et obtenait une chimère.
Nous parlons ici de profilage, lorsque l'historique est déjà chargé et que les paramètres du compte sont connus. Mais vous devez être prévenu de manière positive qu'il peut y avoir un arrêt, car pendant le profilage (qui est une longue procédure), vous pouvez avoir besoin de consulter des factures, par exemple.
Veuillez utiliser des espaces dans la visualisation numérique du nombre d'étapes d'optimisation (chiffre du bas dans la capture d'écran).
Dans la capture d'écran, vous ne vous rendrez pas immédiatement compte qu'il s'agit d'environ un demi-billion.
Voulez-vous dire utiliser les séparateurs de chiffres ?
Vous voulez dire utiliser des délimiteurs ?
Oui.
2296. Dans tst, la valeur contract_size pour les transactions est devenue nulle. Pour les commandes - normal.
Où avez-vous obtenu cette version ? Je vérifie la dernière version bêta - 2286...
MetaQuotes-Beta
Rien ne s'affiche lorsque l'on passe la souris sur le graphique d'optimisation 2D.
Je me souviens que dans MT4, les valeurs d'entrée des cellules correspondantes et le résultat s'affichaient.
Il s'agit du profilage lorsque l'historique est déjà chargé et que les paramètres du compte sont connus. Mais nous devons vous avertir de bonne foi qu'un arrêt peut se produire, car lors du profilage (et c'est une procédure longue), nous pouvons avoir besoin de consulter les comptes, par exemple.
Il n'y a aucune garantie que le conseiller expert ne demandera pas de données sur un autre symbole, dont l'historique n'est pas disponible pour le testeur. Et il le téléchargera d'un autre courtier ?