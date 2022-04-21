Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 53
Le mode Pips est plus lent que le mode normal.
Pips
Conventionnel
La lecture est stable.
Après l'optimisation, l'onglet Backtest s'est avéré être complètement vide (rapport - tout blanc). En mode d'affichage Transactions, c'est comme ça.
Comment le reproduire - je ne comprends pas. L'onglet Graphique est parfait.
MetaQuotes-Beta
Comment trouver ce serveur ? Lors de l'ouverture d'un nouveau compte, seul MetaQuotes-Demo est proposé.
Je n'en ai pas...
C'est la première fois que je rencontre une situation sur mon EA où le résultat de l'AG ne coïncide pas avec un seul passage. Tous les laissez-passer sont différents.
Le résultat d'une recherche complète est le même. Construire 2305.
J'ai le sentiment que dans opt at genetics les paramètres d'entrée de chaque passe ne sont pas écrits tout à fait correctement.
Je n'en ai pas...
Utilisez la mise à jour de la version bêta à partir du menu Aide.
Je le fais toujours. Mais il n'a pas toujours les versions rapportées ici.
Vous n'avez donc pas réussi à enregistrer un compte sur la bêta ?