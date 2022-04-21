Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 53

Nouveau commentaire
 

Le mode Pips est plus lent que le mode normal.


Pips

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


Conventionnel

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


La lecture est stable.

 

Après l'optimisation, l'onglet Backtest s'est avéré être complètement vide (rapport - tout blanc). En mode d'affichage Transactions, c'est comme ça.


Comment le reproduire - je ne comprends pas. L'onglet Graphique est parfait.

 
Je ne peux pas comprendre l'algorithme exact de reproduction, mais très souvent les valeurs des paramètres d'entrée dans le Testeur sont réinitialisées après la compilation de l'EA ou le changement de compte.
 
fxsaber:

MetaQuotes-Beta

Comment trouver ce serveur ? Lors de l'ouverture d'un nouveau compte, seul MetaQuotes-Demo est proposé.

 
Artyom Trishkin:

Comment puis-je trouver ce serveur ? Lors de l'ouverture d'un nouveau compte, seul MetaQuotes-Demo est proposé.

.

 
fxsaber:

.

Je n'en ai pas...

 

C'est la première fois que je rencontre une situation sur mon EA où le résultat de l'AG ne coïncide pas avec un seul passage. Tous les laissez-passer sont différents.

Le résultat d'une recherche complète est le même. Construire 2305.


J'ai le sentiment que dans opt at genetics les paramètres d'entrée de chaque passe ne sont pas écrits tout à fait correctement.

 
Artyom Trishkin:

Je n'en ai pas...

Utilisez la mise à jour de la version bêta à partir du menu Aide.
 
MetaQuotes:
Utilisez la mise à jour de la version bêta à partir du menu Aide.
Je le fais toujours. Mais il n'a pas toujours les versions rapportées ici.
 
Artyom Trishkin:
Je le fais toujours. Mais il n'a pas toujours les versions rapportées ici.

Vous n'avez donc pas réussi à enregistrer un compte sur la bêta ?

1...464748495051525354555657585960...84
Nouveau commentaire