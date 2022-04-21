Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 49
Trier la colonne "Résultat".
Classés par résultats, bénéfices, passes, etc. Le résultat est dans l'image.
Vous avez besoin d'un fichier opt de cette optimisation pour la comprendre.
Ce gel des résultats s'est produit 30 minutes après le début de l'optimisation. Après avoir terminé le processus, la table s'est secouée et a montré tous les résultats.
La table n'est pas mise à jour lorsqu'elle est ouverte (pour des raisons de performance). Vous devez changer d'onglet pour actualiser.
Le rapport HTML de la passe unique n'est pas généré correctement. Lecture.
En bref, la position ouverte a une prise au même niveau que l'ordre limite. Résultat de l'exécution.
Le testeur exécute d'abord le TP et ensuite l'ordre limite. C'est exact. Sinon, nous serions confrontés à une situation où il n'y aurait pas assez de marge pour l'exécution de l'ordre Limit.
Dans le terminal, le post-exemple (voir la première capture d'écran) des transactions est correct (y compris le fichier tst). Mais ce n'est pas le cas dans le rapport HTML. De plus, la séquence de déclenchement des ordres correspondants dans le Terminal est également rompue (y compris le fichier tst).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.15 22:46
Le volume des transactions/ordres n'est pas orthographié correctement dans tst. Il est toujours calculé comme siSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE= 100 000.
Si une valeur différente est définie, elle n'a aucun effet sur la valeur du volume dans tst.
Il y a un soupçon que lorsque le compte est modifié pendant l'optimisation, il s'arrête. Mais en théorie, tous les paramètres du compte devraient déjà être connus.
Il est également à craindre que si le robot est recompilé pendant l'optimisation de sorte qu'il ne fonctionne pas, l'optimisation s'arrêtera également.PS. Je vérifierai dès que l'unité centrale sera libre.
Il y a déjà 150 résultats et il en affiche 9. Pourquoi ?
C'est la photo des agents :
150 tâches sont en cours et 9 sont terminées. La ligne supérieure du deuxième écran.
Dans la première capture d'écran, vous pouvez voir qu'il y a des tâches terminées. Il y en a 150.
Si vous comptez les tâches de la mission sur le deuxième écran, il y en a 103, dont 9 ont été réalisées.