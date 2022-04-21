Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 45
Remplacer && par ||
PS. L'état des lieux est correct.
La condition est là pour le test, pas pour le travail. Ce qui est en fait ce que Print rapporte. Ceci est fait, car parfois je peux donner la version d'essai à ceux qui sont intéressés.
Et régulièrement, lorsque je modifie les paramètres d'entrée, la première exécution est "au ralenti" - c'est-à-dire qu'elle ne négocie pas, puis à partir de la deuxième exécution, tout est OK. Ce qui ne va pas, c'est que l'algorithme génétique élimine immédiatement les premiers résultats :
Quel est le numéro de fabrication?
2280
PS. Voici à nouveau le journal lorsqu'il n'y a pas eu d'échange. En même temps, dans OnInit, tout se vérifie bien. Apparemment pas dans OnTimer, je vais ajouter les journaux. Le robot ne négocie pas si cela n'est pas autorisé, probablement parce qu'une condition est déclenchée.
Une version plus récente est disponible.
Ça ne marche pas.
Mise à niveau à partir de MetaQuotes-Demo
Merci. Mise à niveau vers 2286. Je vous écrirai s'il y a de nouveau un problème.
En général, c'est ma faute. J'ai fermé l'initialisation des drapeaux en mode de profilage ifdef et j'ai obtenu random(
PS. Et, parfois, ArrayResize vide la mémoire (comme en mode visuel) - et je n'ai pas pu attraper cette erreur là.
Bonjour à tous)
Développeurs, une question pour vous. Est-il possible de personnaliser les paramètres de l'algorithme génétique? Par exemple, pouvez-vous définir des critères d'arrêt et de mutation ?
Je rencontre souvent la situation où l'arrêt se produit avant que les extrémités ne soient atteintes.
Une question aussi. Allez-vous introduire d'autres méthodes, comme le recuit simulé ?