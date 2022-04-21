Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 42
Des instructions pour la lecture de n'importe quel personnage sont disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Pouvez-vous tester sur une action à terme, par exemple Si ? Voulez-vous un compte d'échange pour le test ?
La bourse a un problème de faible liquidité et de files d'attente pour les ordres. Par conséquent, le testeur de la Bourse de Moscou n'est pas correct. Un tel phénomène n'existe pratiquement pas avec les petits lots sur le Forex. Bien que cela se produise parfois.
Dois-je vous donner un compte d'actions à tester ?
Oui. Mais je dois préciser tout de suite que toute exécution au dernier prix dans le Testeur est une erreur.
Si tout fonctionne correctement, il devrait y avoir
Je vous ai écrit en personne.
Naturellement, une exécution au dernier prix n'a pas de sens (nonsense).
Mieux. Sur de vrais ticks, mais le TP est exécuté sur des ailerons.
Pas bon.
Nan, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton testeur. Comment faites-vous le test sur toutes les tiques ou sur les vraies tiques ?
Essayez-le sur Si.À 9 h 45, le marché est encore fermé, il n'y a rien à faire à cette heure-là, il faut ouvrir après 10 h 01.
S'il s'agit d'un symbole d'échange et d'un compte de compensation, ce n'est qu'alors que la limite au prix actuel sera acceptée.
Malheureusement, toutes les marques (y compris TP) sont exécutées sur des flippers. Par conséquent, il est préférable de ne pas utiliser les marchés dans le Testeur.
Qu'en est-il de l'accès à toutes les barres chargées du testeur ? Répondez moi s'il vous plait. Ou expliquez pourquoi cette limitation artificielle est nécessaire.
Pour accélérer le test de 99% des EAs.
Pour les 1% restants, une béquille peut être insérée.