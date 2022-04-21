Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 40

traveller00:
Bild 2280. Il prend un symbole et une période où il n'y avait pas de citations. Dans ce cas, il s'agit de la bourse, du courtier Otkritie, du symbole 1MFR-1.20, de la période 01.09.2019-01.12.2019. Exécute n'importe quel conseiller expert, par exemple à partir de Exemples-Moyenne mobile-Moyenne mobile.ex5. L'optimisation génétique est paramétrée (bien que je soupçonne d'autres personnes d'avoir ce bug également), le critère ne fait aucune différence (pas de ticks de toute façon), chaque tick est basé sur des ticks réels, le profit en pips. Nous l'optimisons et obtenons essentiellement un ensemble de passes zéro. Pourquoi Profit_factor et margin_level sont remplis de déchets à chaque passage ? Les variables ne sont-elles pas initialisées à zéro quelque part ? Dans l'onglet backtest, cela ressemble juste à un espace vide, il n'y a pas de sortie. Si nous analysons le fichier opt à la main, les valeurs sont : facteur de profit = 1.797693134862316e+308 et niveau de marge = 1.797693134862316e+308.

Ce n'est pas n'importe quoi.

C'est DBL_MAX

Apparemment, vérification lors de la division par 0 et substitution automatique d'un tel nombre. Si ce n'est pas un bug, mais une fonctionnalité, alors très bien.
 

Lors de la sélection/recherche d'emplois de testeur antérieurs, il n'y a aucune information sur la date à laquelle ces emplois ont été placés.


Dans l'image, j'ai décidé de regarder dans la barre de recherche pour voir quelles manipulations ont été faites dans le Testeur avec un EA particulier. Malheureusement, il n'y a pas d'information sur le temps dans les résultats de la recherche interactive.

Est-il possible d'ajouter du temps ? Si je comprends bien, alors pour chaque ligne se trouve l'heure du fichier ini correspondant.

 

Quel est ce paramètre ?


ZZZ Le symbole personnalisé n'est pas affecté par les modifications apportées aux paramètres du symbole (par exemple, la taille du tick) dans le Testeur. De plus, cette fenêtre dans le testeur affiche une taille de tick nulle, alors qu'elle a en fait une valeur différente.

 

Comment faire pour que Tester prenne en compte le prix en tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) d'un symbole personnalisé ?

Quelle que soit la façon dont je modifie cette valeur lors de la création d'un symbole, cela n'a aucun effet sur le résultat du calcul des bénéfices (comme si TickValue = 1).

 

Le symbole personnalisé a toutes les devises égales à la devise du compte. C'est-à-dire que le mode est presque similaire à "par pips", pas besoin de connecter d'autres symboles pour calculer la marge, etc.

Sur le serveur où il y a une commission (reproduit sur ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) dans le mode par ticks réels après le premier trade un autre symbole des standards est connecté. Et tout, bien sûr, compte beaucoup plus lentement qu'il ne devrait.


Tout fonctionne correctement sur MQ-Demo, où il n'y a pas de commission (et ce, à tort, car le test d'exactitude de la commission ne peut être effectué sur le serveur principal de la démo).


Ce problème est-il reproductible ?

 
Sur la démo MQ, dans le testeur, ces paramètres sont les suivants
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0


Paramètres des symboles


Journal d'une seule exécution

2019.12.18 09:31:33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.910 Core 1  connected
2019.12.18 09:31:33.939 Core 1  authorized (agent build 2281)


Mise en évidence de deux symboles que le Testeur est en train de charger. Cependant, il ne les utilise pas (et ne doit pas les utiliser) pendant l'exécution. C'est-à-dire que le chargement et la consommation de mémoire sont gaspillés.

 
fxsaber:
Sur la démo MQ, dans le testeur, ces paramètres sont les suivants


Paramètres des symboles


Journal d'une seule exécution


Mise en évidence de deux symboles que le Testeur est en train de charger. Cependant, il ne les utilise pas (et ne doit pas les utiliser) pendant l'exécution. C'est-à-dire que le chargement et la consommation de mémoire sont gaspillés.

Lamonnaie de dépôt est l' EUR...
 
Slava:
La monnaie de dépôt est l' EUR...

Oui.

fxsaber:

Oui.

Et lorsque la transaction commence, un autre instrument sera chargé - EURUSD.
