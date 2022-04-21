Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 40
Bild 2280. Il prend un symbole et une période où il n'y avait pas de citations. Dans ce cas, il s'agit de la bourse, du courtier Otkritie, du symbole 1MFR-1.20, de la période 01.09.2019-01.12.2019. Exécute n'importe quel conseiller expert, par exemple à partir de Exemples-Moyenne mobile-Moyenne mobile.ex5. L'optimisation génétique est paramétrée (bien que je soupçonne d'autres personnes d'avoir ce bug également), le critère ne fait aucune différence (pas de ticks de toute façon), chaque tick est basé sur des ticks réels, le profit en pips. Nous l'optimisons et obtenons essentiellement un ensemble de passes zéro. Pourquoi Profit_factor et margin_level sont remplis de déchets à chaque passage ? Les variables ne sont-elles pas initialisées à zéro quelque part ? Dans l'onglet backtest, cela ressemble juste à un espace vide, il n'y a pas de sortie. Si nous analysons le fichier opt à la main, les valeurs sont : facteur de profit = 1.797693134862316e+308 et niveau de marge = 1.797693134862316e+308.
Ce n'est pas n'importe quoi.
C'est DBL_MAX
Lors de la sélection/recherche d'emplois de testeur antérieurs, il n'y a aucune information sur la date à laquelle ces emplois ont été placés.
Dans l'image, j'ai décidé de regarder dans la barre de recherche pour voir quelles manipulations ont été faites dans le Testeur avec un EA particulier. Malheureusement, il n'y a pas d'information sur le temps dans les résultats de la recherche interactive.
Est-il possible d'ajouter du temps ? Si je comprends bien, alors pour chaque ligne se trouve l'heure du fichier ini correspondant.
Quel est ce paramètre ?
ZZZ Le symbole personnalisé n'est pas affecté par les modifications apportées aux paramètres du symbole (par exemple, la taille du tick) dans le Testeur. De plus, cette fenêtre dans le testeur affiche une taille de tick nulle, alors qu'elle a en fait une valeur différente.
Comment faire pour que Tester prenne en compte le prix en tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) d'un symbole personnalisé ?
Quelle que soit la façon dont je modifie cette valeur lors de la création d'un symbole, cela n'a aucun effet sur le résultat du calcul des bénéfices (comme si TickValue = 1).
Le symbole personnalisé a toutes les devises égales à la devise du compte. C'est-à-dire que le mode est presque similaire à "par pips", pas besoin de connecter d'autres symboles pour calculer la marge, etc.
Sur le serveur où il y a une commission (reproduit sur ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) dans le mode par ticks réels après le premier trade un autre symbole des standards est connecté. Et tout, bien sûr, compte beaucoup plus lentement qu'il ne devrait.
Tout fonctionne correctement sur MQ-Demo, où il n'y a pas de commission (et ce, à tort, car le test d'exactitude de la commission ne peut être effectué sur le serveur principal de la démo).
Ce problème est-il reproductible ?
Paramètres des symboles
Journal d'une seule exécution
Mise en évidence de deux symboles que le Testeur est en train de charger. Cependant, il ne les utilise pas (et ne doit pas les utiliser) pendant l'exécution. C'est-à-dire que le chargement et la consommation de mémoire sont gaspillés.
Sur la démo MQ, dans le testeur, ces paramètres sont les suivants
Paramètres des symboles
Journal d'une seule exécution
Mise en évidence de deux symboles que le Testeur est en train de charger. Cependant, il ne les utilise pas (et ne doit pas les utiliser) pendant l'exécution. C'est-à-dire que le chargement et la consommation de mémoire sont gaspillés.
La monnaie de dépôt est l' EUR...
Oui.
