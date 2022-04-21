Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 37
Bild 2269. J'ai effacé le cache, et recompilé l'EA.
L'optimisation montre 335 transactions, le test unique - 32 :
Réalisez l'expérience suivante avec cet EA.
1. Fermez le terminal client pour décharger tous les agents du testeur.
2. Démarrez le terminal.
3. Exécutez un seul test, enregistrez le résultat. 4.
4. Exécutez à nouveau le même test unique au même moment et comparez les résultats.
Oui, exactement la même différence que lors de l'optimisation.
Y a-t-il un problème avec l'EA ?
Il semble qu'il n'y ait pas d'initialisation explicite d'une variable quelque part.
Analysez ce dont dépendent les transactions.
C'est quelque chose de récent ? A-t-il changé dans les dernières versions ?
Pas l'habitude de déclarer des variables sans initialisation. Je ne sais même pas dans quelle direction creuser.
Non. C'était là avant, aussi. C'était à cause de variables non initialisées.
Vous avez quelque chose à rattraper. Analysez les transactions. Pourquoi un accord est conclu dans un cas et pas dans un autre. Connaître l'heure, analyser les termes de l'accord à ce stade, ne pas ménager les tirages.
Vous pourriez le vérifier decette façon.
Quelque chose que vous avez sur-optimisé avec iTime :
Je travaille sur le M5 :
2270. Le cache de recherche complet a cessé de fonctionner.
Je fixe une fourchette de 1 à 6. Je le dirige. Calcul des six runs.
Ensuite, je fixe une fourchette de 1 à 7. En cours d'exécution. Calculé sept passages. Il ne devrait y en avoir qu'un seul (six pris dans le cache).
En fait, le cache a été cassé il y a un an et demi.