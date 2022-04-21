Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 18
1. Actuellement, il existe une limite de 100 000 000 (100 millions) de passages pour une optimisation complète. Auparavant (dans MT4), cette limite était de 1 million, et cela vous convenait. Combien en faut-il ?
2. En mode portable, il n'est pas nécessaire de stocker les données dans différents dossiers. Ou bien vous ne voulez pas chercher des données dans le répertoire AppData ?
Quant à la complication du stockage des données, demandez à Microsoft. Nous avons introduit le mode portable juste pour garder le même stockage qu'avant, comment voyez-vous la complication ?
1- Joindre des photos. Il y a 30 lakh variantes, mais il y a une optimisation génétique en cours, pas de dépassement. Bien que jusqu'à 100 lm, cela devrait être excessif... Et en général, j'ai besoin d'estimer moi-même le temps acceptable pour l'optimisation, quel que soit le nombre de variantes.
2- Je veux pouvoir mettre 10 bornes par exemple... et ne pas penser à comment le faire. Je ne suis pas un programmeur (dans mon cœur), je ne suis pas intéressé à copier quelque chose ou à prescrire quelque chose spécialement...
Est-il prévu que l'optimisation des ticks réels stocke l'historique des ticks (et les barres peuvent, si seule la génération de barres zéro est effectuée) en mémoire en un seul endroit pour tous les agents locaux à la fois ?
Oui, c'est prévu
1. Installez la version 64 bits du terminal client.
Dans la version 32 bits, la limite de l'énumération complète est de 1 million.
2. Il suffit de placer 10 terminaux dans 10 dossiers différents comme vous l'avez fait auparavant. Quel est le problème ?
Merci. L'optimisation du tick réel prévoit-elle de stocker l'historique du tick (et les barres peuvent, si seule la génération de barres zéro est effectuée) en mémoire en un seul endroit pour tous les agents locaux à la fois ? Maintenant, malheureusement, chaque agent travaille (à en juger par la consommation de mémoire) avec sa propre copie de l'historique des tics.
A soulevé ce sujet. C'était promis dans l'avant-dernier RELEASE.
Outre le fait que les énormes ensembles de fichiers temporaires avec cache de tique sont différents pour chaque agent, ils sont également supprimés trop rapidement. Que ce soit par le temps ou par toute action étrangère, même si cela n'affecte pas la validité du prochain test unique. C'est-à-dire que même sans compilation ou changement de paramètres, le prochain test génère à nouveau des dizaines de concerts (avec un long historique). Quelques minutes.C'était il y a quelques années. Je n'ai pas optimisé les ticks depuis un bon moment. Jusqu'à présent. Mais je pense que c'est la même chose.
Merci) Je vais l'essayer.Mais la suggestion de faire une limite révocable est maintenue ! !!
On constate également l'absence de filtre dans les résultats du testeur.
Par exemple, je ne veux pas de résultats avec moins de 10 transactions. Ou plus de 50. Ou gain attendu sous....
Afin d'effectuer une sélection plus poussée en fonction d'autres paramètres, par exemple le drawdown, mais sans paramètres dont je n'ai évidemment pas besoin.
Vous pouvez activer le filtre, par exemple, dans le menu en cliquant avec le bouton droit sur un en-tête de colonne.
Vous pouvez faire de même dans MT4 !
Ce qui manque, c'est un filtre dans les résultats du testeur.
Il s'agit d'une fonctionnalité vraiment importante qui est occasionnellement mentionnée sur le forum.
Actuellement implémenté indirectement via OnTester ou directement via le filtre opt-file (création de votre propre filtre).
J'ai fait une série de 15 ans sur le même personnage dans 11 fils (un fil compte d'autres choses).
La question est la suivante. Pourquoi chaque thread devrait-il déballer sa propre copie de l'historique, violant le disque N fois ? Ou est-ce que je me trompe ? Mais à en juger par mes précédentes courses, c'est exactement ce qui se passe.
Vous pouvez faire un seul fichier et le mapper... Il y a beaucoup moins de cache et de charge sur le disque.
Un autre résultat) Je vais essayer de fonctionner avec 8 cœurs)
Ça n'a pas marché) Toutes sortes d'erreurs s'affichent...