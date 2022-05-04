League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 139
Gheorghe - il sait parfaitement tout ça, il plaisante...
Eh bien... La question semble assez sérieuse - la réponse l'est tout autant.
Il s'amusera comme Baskakov - eh bien, nous réagirons aussi de manière clownesque.
Regardez ça.
Il y a un tel TS dans le haut : EMAFlatRTS - Je ne l'aime pas beaucoup pour son stop suiveur inversé. C'est trop similaire à la martingale (mais sans la charge du dépôt). Mais en même temps, il reste au sommet.
Ici, vous pouvez l'ajuster. Dans l'archive, il y a aussi un fichier d'ensemble avec une gamme de valeurs pour les paramètres. Et les paramètres pour le Breakeven et le stop de protection sont désactivés (ils ne sont pas inclus dans le TS "pur").
Si vous êtes intéressé, je peux vous dire comment et ce qui influence chaque paramètre. Contrairement à certaines personnes - je ne fais pas un secret de mes TS, en fait - au milieu de la branche j'ai même cité des Expert Advisors gratuits de KodoBase, qui répètent presque entièrement certains de mes TS (channel breakers)
Ok. Je ne suis pas très doué pour les décors. J'ai tout bon, j'ai tout bon ici. La période d'optimisation est de 2 ans.
Et combien de personnages sont présentés dans l'aperçu du marché ?
Si tout est correct, alors en général, c'est ici. Selon les paramètres que j'ai joints ci-dessus 2 ans, 64 paires de devises OHLC 1m . Optimisation terminée en 2 minutes. 41. sec. Je ne sais pas de quelles heures/mois tu parles ici, George . :D c'est 3 putains de minutes. Pas plus que ça. Sur le conseiller. On se sépare, les gars. DD.
Artyom, tu n'as pas fait d'optimisation. Vous avez effectué 1 passage sur 64 paires, c'est-à-dire 64 passages au total.
Vous ne savez pas comment fonctionne un testeur ?
Je n'en ai pas dans la Cinq. Je ne le ferai probablement jamais. Parce que je l'ai supprimé définitivement et irrémédiablement. Parce que ça a consommé 6 gigas d'espace disque en 3 minutes.
:D Tu as un nouveau genre de syex, je te le dis. :D
Même si les tests sont incomplets, ils montrent clairement l'efficacité de ce produit et de tous les autres.