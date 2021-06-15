1200 abonnés ! !! - page 217

awsomdino:

Quelle galère, comme McDonald's ils ne vérifient pas les clients, je connais quelqu'un qui a même cuisiné.

Mais c'est une chose ponctuelle. Tu as des abonnés, tu vides leurs comptes... et c'est tout, personne d'autre ne s'inscrira.

 
Quelqu'un sait-il ce que le client attend de moi ?
Je vais essayer 2marrow Si un problème ils je vous contacter, mais avez-vous vu ce nom de signal est meta trader4 plz essayer avez-vous vu le nom là.
19:03
Je ne peux pas là je vois cela juste mql5 site web pas dans meta4 commerçant vous essayez et me dire aussi
19:05
Je n'arrive pas à trouver votre nom sur la plateforme Meta Trader4 stoploss take profit
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
Il ne peut pas trouver votre signal dans Metatrader.

En conséquence, proposez-lui un abonnement à partir de la page de signalisation.

 
Je suis désolé, mais comment je fais ça ? Il a ma page.
 
Yaroslav Gnidets:
Comment faire...

Écrivez que vous n'êtes pas dans Metatrader parce que la notation du signal dans le service n'est pas encore assez forte. Et c'est pourquoi il n'est que sur le site web du MC pour le moment.

Il veut vous trouver spécifiquement sur la plateforme. Je ne sais pas pourquoi. Et tout ce qu'il vous a écrit fait référence au fait qu'il ne vous y trouve pas.

 
OK. Merci.
 
Yaroslav Gnidets:
Il y a un bouton d'abonnement sur la page. Lorsqu'il clique dessus, votre signal s'ouvre dans son Metatrader. Vous pouvez lui expliquer ça aussi.

 
Yaroslav Gnidets:
Il y a une recherche dans le coin supérieur droit de Metatrader.
Il peut y entrer le nom du signal et cliquer sur rechercher.

J'ai trouvé votre signal dans Metatrader 4 -.


Si le SIGNAL a des questions sur le service Signals, posez-les dans laFAQ du service Signals.
Vladimir Karputov:
Si le SIGNAL a des questions sur le service Signals, posez-les dans laFAQ du service Signals.

Existe-t-il une branche anglophone similaire ?

