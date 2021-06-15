1200 abonnés ! !! - page 217
Quelle galère, comme McDonald's ils ne vérifient pas les clients, je connais quelqu'un qui a même cuisiné.
Mais c'est une chose ponctuelle. Tu as des abonnés, tu vides leurs comptes... et c'est tout, personne d'autre ne s'inscrira.
Quelqu'un sait-il ce que le client attend de moi ?
Il ne peut pas trouver votre signal dans Metatrader.
En conséquence, proposez-lui un abonnement à partir de la page de signalisation.
Je suis désolé, mais comment je fais ça ? Il a ma page.
Comment faire...
Écrivez que vous n'êtes pas dans Metatrader parce que la notation du signal dans le service n'est pas encore assez forte. Et c'est pourquoi il n'est que sur le site web du MC pour le moment.
Il veut vous trouver spécifiquement sur la plateforme. Je ne sais pas pourquoi. Et tout ce qu'il vous a écrit fait référence au fait qu'il ne vous y trouve pas.
Ok. Merci.
Il y a un bouton d'abonnement sur la page. Lorsqu'il clique dessus, votre signal s'ouvre dans son Metatrader. Vous pouvez lui expliquer ça aussi.
Il y a une recherche dans le coin supérieur droit de Metatrader.
Il peut y entrer le nom du signal et cliquer sur rechercher.
J'ai trouvé votre signal dans Metatrader 4 -.
Si le SIGNAL a des questions sur le service Signals, posez-les dans laFAQ du service Signals.
Existe-t-il une branche anglophone similaire ?