Martingaleurs ?
Pas très similaires - ils s'ouvrent immédiatement, avec deux ou trois ordres ; sans aucune référence aux tirages ou aux manques.
Je ne comprends pas le sens de cette action. Est-ce un contrôle du glissement ? Ou le graphique est plus "lisse" ?
PS/ et les martingalistes ont maîtrisé le trading en triangles et le volume est parfois poussé à la hausse par les paires voisines.
C'est un problème connu.
Le nombre de points obtenus dans les statistiques augmente en progression arithmétique. Les inexpérimentés apprécieront, et les audiences augmenteront.
Dans une série de transactions, j'ai gagné 12 000,0 pips par jour, après avoir divisé un lot en 100 ordres ouverts à 0,01 %.
Le système d'évaluation du service de signaux doit comporter au moins 30 transactions, sinon un avertissement concernant le faible nombre d'ordres sera émis. De plus, il y a l'analyse selon laquelle le principal bénéfice, par exemple pour trois mois, est réalisé en deux ou trois jours. Souvent, ces systèmes sont basés sur un schéma méchant où des positions opposées sont placées sur plusieurs comptes en cents une ou deux fois par mois, puis les comptes survécus sont connectés au suivi.
J'ai prêté attention à certains d'entre eux sur cette page. Maintenant, à partir du même DC, il y a un nouveau signal d'un de ces "traders", en 4ème position en termes de croissance. Au cours des six derniers mois, il a déjà perdu plusieurs comptes, mais avant cela, il a réussi à gagner de l'argent grâce à ses abonnés.
Et ces fractionnements lui permettent de "déjouer" le système de notation afin d'éviter certains avertissements standard et de faire comprendre à ses abonnés qu'il dispose de plusieurs pages avec l'historique des transactions. Bien qu'il puisse y avoir 5 à 6 positions fractionnées, ces positions ont récemment été diluées par des opérations aléatoires avec de petites prises de contrôle - quelque part rentables, quelque part désavantageuses afin de les rendre moins évidentes. Et les gens essaient d'obtenir 200-300% par mois comme des petits pains.
Personne ne se précipite nulle part, peu d'abonnés par rapport aux commerçants. MQ semble perdre sa crédibilité après l'histoire du hamster.
Voici les signaux de l'auteur qu'il a divulgués au début du mois de décembre. Il y avait plus de 400 abonnés. Sur la fuite de la 118, cela en a déjà dispersé quelques-uns.
Elle est maintenant en 4ème position dans la croissance avec son nouveau signal. Deux de ses comptes ont plus de 60 personnes dessus. Bien sûr, c'est plus petit. Apparemment, beaucoup de gens se souviennent encore d'elle en décembre, mais pas mal non plus.
et pourquoi les méta-citations ne grisent-elles pas les mois précédant le contrôle ?
ont-ils abandonné cette pratique ?
tout le monde fait des fuites, ils ont donc perdu toute confiance dans le service. les vendeurs de
"préparent" les signaux pendant quelques mois, puis les ajoutent avec des résultats prêts à 100% chaque mois, les hamsters s'y engouffrent et font rapidement des fuites.
sont alors déçus du service.
avait l'habitude d'avoir 3000 abonnés pour le top signal,
maintenant ~300.
J'ai dit la même chose, mais en plus court
mais sans en révéler les détails.