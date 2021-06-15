1200 abonnés ! !! - page 49
Lisez patiemment le fil entier. Je vais donc ajouter mes cinq centimes.
Si quelqu'un n'est pas satisfait de la notation, qui calcule le QM, alors qu'est-ce qui vous empêche de développer votre propre méthode de calcul et de la promouvoir ? Le vol de votre imagination ne sera limité par rien. Dans les statistiques présentées sur les signaux, on trouve toutes les informations permettant de tirer des conclusions alternatives. Ayons beaucoup d'appréciations bonnes et différentes.... Si quelqu'un est doué pour le codage, voici une idée de travail pour développer un programme qui analysera les données et donnera son classement. D'ailleurs, l'algorithme de notation peut être rendu flexible, avec des paramètres personnalisables...
Par exemple, je serais heureux d'installer un tel programme, comme StockScreener, mais avec des fonctions de recherche et d'analyse plus avancées que dans le filtre standard du site.
On parle de "maître des serrures" lorsque les serrures sont utilisées pour éliminer les blocages. Dans son cas, cependant, il attend simplement que le prix remonte. Il n'a même pas la moyenne (comme il s'avère). C'est-à-dire que ce n'est rien d'autre qu'un "miracle" qui le maintient "à flot". Et il utilise les lots (si l'on peut appeler cela ainsi dans son cas) pour augmenter le dépôt. Cependant, il ferme souvent les ordres suspendus - c'est sans doute ce qu'on appelle dans son cas le "maître des lots".
C'est vrai, il n'y a pas de moyenne et il n'y a pas de lots. Oui, la transaction va à l'encontre de la tendance générale.
Il suffit de devenir un signal dans le service de signaux, de démarrer le terminal, et de voir les points d'entrée. Il entre souvent très bien.
Ainsi, lorsque nous avons un compte réel, nous trouvons un signal dans la liste des signaux, nous y allons et nous appuyons sur le bouton pour montrer sur le graphique toutes les entrées pour l'achat, bien que VENDRE soit logique ici.
Je n'en sais rien. MetaQuotes a fait de son mieux, je dois leur rendre hommage.
Si vous regardez même votre photo (flèches marquées) :
Vous pouvez clairement voir -- le proche est littéralement à un point de l'extremum -- que seul un miracle le sauve vraiment des accrochages réguliers.
Critique très justement donnée : "Le signal est sévèrement surestimé, l'auteur est juste chanceux, jusqu'à présent) Imho.
Il y a deux gourous qui racontent des histoires sur les endroits à ouvrir).
Il entre et sort très bien. Mais ça ne ressemble pas à D1.
Les lions sur la D1 sont en train de percer, les hai sur la D1 ne se mettent pas à jour - où entrer ?
Et puis le principal intéressé, qui se fait appeler ThExpert, entre dans l'arène du cirque - alors qu'en fait, il ne sait même pas lire, car personne ne dit à personne où le FAI aurait dû entrer.
Non, le gars fait du commerce sans problème. Il est assez bon, plus d'un an, il doit encore apprendre à entrer aussi clairement qu'il le fait.
Comment se fait-il que de nombreuses personnes, loin d'être stupides, ne peuvent pas former une équipe.
Si vous prêtez attention, ils ne cessent de s'aboyer dessus, de se troller, alors qu'ils sont essentiellement assis dans la même tranchée, mais parviennent toujours à se pisser dans les balles les uns des autres.