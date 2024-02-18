Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 32

Je vérifie si l'indicateur est prêt (au début deOnCalculate).

   int calculated=BarsCalculated(IND_handle);
   if(calculated<=0 || !SymbolIsSynchronized(_Symbol) || rates_total<=0 || rates_total-prev_calculated<0) 
      { 
      Comment("Calculate...");
      return(0);
      }

vous pouvez également ajouter un contrôle de période

SeriesInfoInteger(_Symbol,ind_period,SERIES_SYNCHRONIZED)
 
Alexey Viktorov:

1. Juste une clarification. Il est maintenant clair que nous parlons de la même chose.

Je comprends, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut retourner les tableaux pour le faire. Est-il nécessaire d'avoir un indicateur pour deux terminaux ? C'est presque comme faire 2en1 une faux et une hache.

3. Si je comprends bien, Buffer[] est utilisé par le récepteur dans la fonction CopyBuffer() pour obtenir une seule valeur d'indicateur.

4. Vous n'avez pas fait attention à la chose la plus importante. Le début de la copie des valeurs de l'indicateur ne doit pas être déterminé par l'indice de la barre, mais par le moment de la i-ème barre.

1. Ok.

2. J'ai inversé le tableau parce que je réécris l'indicateur à partir du quatre - tout fonctionne correctement dans celui-ci et toutes les données sont correctes. Tout ce qui s'y trouve est lié à l'obtention des données dans l'ordre exact où elles sont lues dans la boucle. Si nous ne retournons pas le tampon, nous devrons écrire l'indicateur à partir de zéro - pour quoi faire ? C'est assez compliqué. Je n'ai cité cet indicateur qu'à titre d'exemple pour montrer à quel point il est erroné d'obtenir des données à partir d'un cf non-natif.

Non. Dans Buffer[], les données sont insérées dans la boucle une par une - à chaque itération de la boucle, une valeur provenant de AO() est insérée.

4. Que voulez-vous dire par "début de la copie" ?

 
Artyom Trishkin:

1. Bien.

2. Je renverse le tableau parce que je réécris l'indicateur à partir de quatre - tout fonctionne correctement dans celui-ci, toutes les données sont correctes. Tout est lié à l'obtention des données dans l'ordre exact dans lequel elles sont lues dans la boucle. Si nous ne retournons pas le tampon, nous devrons écrire l'indicateur à partir de zéro - pour quoi faire ? C'est assez compliqué. Je n'ai cité cet indicateur qu'à titre d'exemple pour montrer à quel point il est erroné d'obtenir des données à partir d'un cf non-natif.

Non. Dans Buffer[], les données sont insérées dans la boucle une par une - à chaque itération de la boucle, une valeur provenant de AO() est insérée.

4. Que voulez-vous dire par "début de la copie" ?

2. Rien ne vous empêche de construire une boucle de 0 à rates_total-1

3. Oui, je me suis trompé quelque part.

4.

double AO(int shift){
   double array[];
   ArrayResize(array,1);
   ArrayInitialize(array,EMPTY_VALUE);
   error=ERR_SUCCESS;
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle,0,shift,1,array)==1) {
      ArraySetAsSeries(array,false);
      return(array[0]);
      }
   else error=GetLastError();
   return(EMPTY_VALUE);
}


int  CopyBuffer(
   int       indicator_handle,     // handle индикатора
   int       buffer_num,           // номер буфера индикатора
   int       start_pos,            // откуда начнем 
   int       count,                // сколько копируем
   double    buffer[]              // массив, куда будут скопированы данные
   );

doit être changé en

int  CopyBuffer( 
   int       indicator_handle,     // handle индикатора 
   int       buffer_num,           // номер буфера индикатора 
   datetime  start_time,           // с какой даты 
   int       count,                // сколько копируем 
   double    buffer[]              // массив, куда будут скопированы данные 
   );

"A partir d'où commencer" ou "à partir de quelle date", c'est le début de la copie des valeurs de l'indicateur dans le tableau récepteur.


 
Alexey Viktorov:

3. Oui, j'ai fait une erreur quelque part.

4. dans votre code.


doit être changé en

"Where do we start from" ou "from what date", c'est le début de la copie des valeurs de l'indicateur dans le tableau du récepteur.


Pourquoi passer la date si je lis la valeur de l'index de la boucle ? Avez-vous exécuté cet indicateur de test ? Il tire toujours AO d'un seul - le facteur de courant spécifié dans les paramètres. Quelle que soit la façon dont vous changez l'horizon temporel actuel, le graphique AO correspond toujours à celui que vous avez défini dans les paramètres.

Dans ce cas, toutes les données sont renvoyées, mais dans mon indicateur que je suis en train de modifier, les données ne sont pas renvoyées à partir d'un prix non natif.

Vous n'avez pas besoin de cet indicateur de test - les données d'un courant non natif sont déjà renvoyées. Mais les données ne sont pas renvoyées dans le mien, mais je les obtiens de la même façon.


 
Artyom Trishkin:

Pourquoi passer la date si je lis la valeur de l'index de la boucle ? Avez-vous exécuté cet indicateur de test ? Il trace toujours AO à partir d'un seul - le setff dans les paramètres. Quelle que soit la façon dont vous changez l'horizon temporel actuel, le graphique AO correspond toujours à celui que vous avez défini dans les paramètres.

Dans ce cas, toutes les données sont renvoyées, mais dans mon indicateur que je suis en train de modifier, les données ne sont pas renvoyées à partir d'un prix non natif.

Vous n'avez pas besoin de cet indicateur de test - les données d'un courant non natif sont déjà renvoyées. Le mien ne le fait pas, mais j'obtiens des données exactement de la même manière.


Parce que la barre zéro H4 contient QUATRE barres H1. Et si vous demandez l'indice 2 de la période H1, vous obtiendrez la valeur de l'indicateur sur la barre 2 de la période H4.

Je comprends à peine ce que j'ai pu écrire.

En ce moment, il est 13:35. Heure d'ouverture du bar H1 actuel = 13:00. Vous essayez de copier les valeurs de l'indicateur par l'index de la barre = 1, c'est-à-dire la barre 12:00 de la période H1 actuelle. Mais au lieu de 12h00, vous avez 8h00 à l'heure H4 de la période.

Pour H1, la première barre est à 12:00

Pour H4 la première barre est 8:00

Ici et là, l'indice de la barre est le premier...

 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2017.04.12 08:38

Un peu comme un coup de chapeau. Contournement de l'opérateur d'affectation
L'ArrayCopy intégré contourne le même opérateur.
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Je n'arrive pas à obtenir les données de l'indicateur à partir de l'image haute.

Artyom Trishkin, 2017.04.14 01:23

Cela fait quatre jours que j'essaie d'obtenir les données de l'indicateur AO standard à partir de l'horizon temporel senior de l'indicateur, et toujours pas...

Je lis les données AO dans la boucle, mais exactement dans la boucle il n'y a pas de données historiques. Il y a des données sur la barre actuelle. Quel est le problème ? Qu'est-ce que je fais de mal ?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MTF AO.mq5 |
//|              Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot AO
#property  indicator_label1  "AO MTF"
#property  indicator_type1   DRAW_SECTION
#property  indicator_color1  clrRed
#property  indicator_style1  STYLE_SOLID
#property  indicator_width1  1

//--- indicator buffers
double         BufferAO[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enums                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Input Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput   ENUM_TIMEFRAMES   PeriodForWork  =  PERIOD_M5;  // Таймфрейм, на котором искать дивергенции
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Global Variables                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string            Prefix, symbol;
int               handle_ao;                 // Хэндл AO
int               size_ao=0;                 // Количество скопированных данных AO
double            array_ao[];                // Массив данных АО
ENUM_TIMEFRAMES   periodForWork;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BufferAO);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   ArrayInitialize(BufferAO,0);
   
   //--- проверка рабочего периода и его смена, если выбран рабочий период меньше текущего
   periodForWork=PeriodForWork;
   if(Period()>periodForWork && PeriodForWork!=PERIOD_CURRENT) {
      Alert("Выбран не корректный период: ",GetNameTF(PeriodForWork),"\nМеняю рабочий период на ",GetNameTF(Period()));
      periodForWork=PERIOD_CURRENT;//GetTFasEnum(Period());
      }

   //--- имена
   symbol=Symbol();                                                        // Symbol()
   Prefix="MTFdiv";                                                        // Префикс имён объектов
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,Prefix);                         // Короткое имя индикатора
   
   //--- хэндл AO
   handle_ao=iAO(symbol,periodForWork);
   if(handle_ao==INVALID_HANDLE) {
      Print("Не удалось создать хэндл AO");
      return(INIT_FAILED);
      }
   int count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,periodForWork,SERIES_BARS_COUNT);
   size_ao=CopyBuffer(handle_ao,0,0,count,array_ao);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete graphics
   ObjectsDeleteAll(0,Prefix);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   ArraySetAsSeries(BufferAO,true);
   ArraySetAsSeries(array_ao,true);
   //---
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   
   int count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,periodForWork,SERIES_BARS_COUNT);
   //---
   if(rates_total<1) return(0);
   //---
   int limit=rates_total-prev_calculated;
   if(limit>1) {
      limit=rates_total-1;
      ArrayInitialize(BufferAO,0);
      }
   
   int periodSeconds=PeriodSeconds(periodForWork); // Количество секунд в рабочем периоде
   static datetime lastTime=0;
   int bar_first=TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS);
   //--- основной цикл индикатора
   for(int i=limit; i>=0; i--) {
      //--- Пропускаем отсутствующие бары
      if(i>bar_first) continue;
      
      //--- Получаем данные АО
      ResetLastError();
      size_ao=CopyBuffer(handle_ao,0,0,count,array_ao);
      if(size_ao<0) Print("Ошибка копирования данных AO ",GetLastError());
      
      //--- время открытия бара на рабочем периоде, соответствующее времени бара i на текущем периоде
      datetime timePeriod=GetTimeOpen(symbol,periodForWork,i);
      //--- если нашли открытие нового бара на рабочем таймфрейме (текущее время больше прошлого)
      if(timePeriod>0 && timePeriod>lastTime) { 
         //---
         datetime time_work=GetTimeOpen(symbol,periodForWork,i);                 // время открытия i на рабочем таймфрейме
         int bar_work_to_current=GetBarShift(symbol,PERIOD_CURRENT,time_work);   // бар открытия времени time_work на текущем периоде графика
         double ao_work=GetDataAO(time_work);                                    // значение АО на баре i
         //---
         if(i<5) {
            Print("Work period: ",GetNameTF(periodForWork),
                  ",i=",i,", bar_work_to_current=",bar_work_to_current,
                  ", time_work=",TimeToString(time_work,TIME_MINUTES),
                  ", ao_work=",DoubleToString(ao_work,Digits())
                 );
            }
         BufferAO[bar_work_to_current]=ao_work;
         //--- конец обработки текущего бара
         lastTime=timePeriod; // запомним прошлое время для дальнейшего сравнения с временем следующего бара
         }
      //--- конец цикла индикатора
      }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Functions                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDataAO(int shift) {
   double array[1];
   if(CopyBuffer(handle_ao,0,shift,1,array)==1) return(array[0]);
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDataAO(datetime shift) {
   double array[1];
   if(CopyBuffer(handle_ao,0,shift,1,array)==1) return(array[0]);
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetTimeOpen(string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index) {
   datetime array[1]={-1};
   ResetLastError();
   if(CopyTime(symbol_name,timeframe,index,1,array)==1) return(array[0]);
   Print(__FUNCTION__," > Ошибка получения времени бара ",index,"(",GetNameTF(timeframe),"): ",GetLastError());
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int GetBarShift(const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) {
   int res=-1;
   datetime last_bar;
   if(SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,last_bar)) {
      if(time>last_bar) res=0;
      else {
         const int shift=Bars(symbol_name,timeframe,time,last_bar);
         if(shift>0) res=shift-1;
         }
      }
   return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
string GetNameTF(int timeframe=PERIOD_CURRENT) {
   if(timeframe==PERIOD_CURRENT) timeframe=Period();
   switch(timeframe) {
      //--- MQL4
      case 1: return("M1");
      case 5: return("M5");
      case 15: return("M15");
      case 30: return("M30");
      case 60: return("H1");
      case 240: return("H4");
      case 1440: return("D1");
      case 10080: return("W1");
      case 43200: return("MN");
      //--- MQL5
      case 2: return("M2");
      case 3: return("M3");
      case 4: return("M4");      
      case 6: return("M6");
      case 10: return("M10");
      case 12: return("M12");
      case 16385: return("H1");
      case 16386: return("H2");
      case 16387: return("H3");
      case 16388: return("H4");
      case 16390: return("H6");
      case 16392: return("H8");
      case 16396: return("H12");
      case 16408: return("D1");
      case 32769: return("W1");
      case 49153: return("MN");      
      default: return("UnknownPeriod");
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Artyom Trishkin:

Il me semble que vous faites beaucoup de choses "mal". Veuillez décrire ce qui doit être fait : séquentiellement, point par point.
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Caractéristiques du langage mql5, conseils et astuces

fxsaber, 2017.02.27 18:40

Merci pour le conseil ! Dans la nature, c'est SymbolInfoMarginRate. Donc maintenant c'est comme ça
// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
  MqlTick Tick;
  double MarginInit, MarginMain;

  return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
          SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}

Nous devons être clairs sur le fait qu'il peut y avoir des exigences de marge très différentes dans MT5 dans différentes directions. C'est-à-dire qu'une seule variante MT4 peut ne pas fonctionner. Sur le Forex, bien sûr, ce ne sera pas le cas. Mais tu dois te rappeler. Par conséquent, en général, vous devriez l'écrire comme ceci
// Альтернатива OrderCalcMargin
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
  double MarginInit, MarginMain;

  const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
  
  margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
                 (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
  
  return(Res);  
}

Lesurligné peut renvoyer 0. BKS a rencontré ce problème.

Je l'ai fait comme ça :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Альтернатива стандартному OrderCalcMargin()                      |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 
bool CGetClass::OrderCalcMargin(const ENUM_ORDER_TYPE action,const string symbol_name,const double volume,const double price,double &margin){
   double margin_init=0,margin_main=0;
   const bool res=SymbolInfoMarginRate(symbol_name,action,margin_init,margin_main);
   int liverage=int(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)==0?1:AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
   margin=res?margin_init*price*volume*SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/
                 (SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*liverage):0;
   
   return(res);  
}
//+------------------------------------------------------------------+


 
Alexey Kozitsyn:
Je pense que vous faites beaucoup de choses "mal". Veuillez décrire ce que vous devez faire : étape par étape, point par point.

Qu'est-ce qui ne va pas exactement ? C'était la question - qu'est-ce que je fais mal pour obtenir des données d'indicateurs à partir d'une période non native ?

Exemple : l'indicateur fonctionne sur М1, alors que les données de l'AO doivent être obtenues sur М5. Ainsi, alors que nous avons une limite>1 (l'historique doit être recalculé), l'AO de M5 renvoie des zéros en l'absence d'erreur de données. Dès que tout l'historique est calculé (limite==0), les données de l'AO avec M5 commencent à arriver.

