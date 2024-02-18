Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 29
Lors des tests, les données minute sont considérées comme plus fiables.
Les barres de minutes sont-elles plus fiables ? Les données à cocher ne sont-elles pas le dernier recours ? Pourquoi avons-nous besoin de données réelles si elles ne sont pas prises en compte ?
J'avais l'habitude de faire ça naïvement : je testais sur des barres minutes, puis sur des ticks, puis sur des ticks réels comme dernière vérification de précision. Je comprends maintenant que le troisième contrôle n'a pas beaucoup de sens.
Les jambes poussent à partir d'ici
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Comme vous le voyez, si vous n'essayez pas de le manipuler, vous vous rendrez compte que vous avez mal interprété la référence.
Pas besoin de sortir la phrase de son contexte. La phrase ressemble à ceci :
Je ne manipulais rien. L'aide indique clairement que les barres des minutes sont d'une importance capitale. En l'absence de données tick - les ticks sont générés selon les barres de minutes.
A mon avis, les TFs minutes devraient être calculées à partir des ticks réels dans le mode "Real ticks", sinon ce mode n'a aucun sens.
A mon avis, les TFs minutes doivent être formées à partir de ticks réels en mode "Real ticks", sinon ce mode n'a pas beaucoup d'intérêt.
orientant vers l'historique des minutes et conduisant à une situation où les tics réels du 02.04.17 au 08.04.17
et le testeur n'utilise les ticks que pour 88 barres minutes existantes. tous les autres ticks n'existent que quelque part dans ...
Et voici le nombre de tics réels
C'est Metaquotes-Demo.
Il s'avère que les ticks réels sont de 147700 pendant la semaine, alors que le testeur dans son mode le plus précis montre 145777 ticks de type inconnu.
Journal du testeur
Le testeur utilise moins de tics qu'il ne l'était en réalité, car il se concentre sur eux.
Il vaut mieux regarder les contrats à long terme, l'image y est plus claire.
Il manque plusieurs barres M1 et comme le point de repère se trouve sur celles-ci, le testeur utilise moins de ticks qu'il ne l'était réellement.
Les barres M1 se forment lorsqu'il y a un prix flipper. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de barre. Et le fait qu'il y avait des ticks d'achat et de vente à ce moment-là est ignoré !
Le problème ne se situe donc pas seulement au niveau du testeur, mais aussi au niveau de l'algorithme de formage des barres.
Vous feriez mieux de regarder les contrats à long terme, la situation y est plus claire.
Exactement à long terme, cette situation, comme je l'ai écrit ci-dessus, se produit le plus souvent.
Vous avez raison, je vais juste démontrer la situation plus clairement.
Les ticks réels sont 116844, les ticks du testeur dans le mode le plus précis sont 5918. Un modeste 20 fois moins.
SZY La réfutation d'une hypothèse selon laquelle la situation donnée est développée en raison du saut par le testeur de tics identiques.Résultat
Seuls 4 tics identiques ont pu être manqués.
Bibliothèques : Price_Compare
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Traduction de MqlTick en chaîne de caractères
MetaEditor build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Tout dépend des objectifs.