Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 13
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
@Artyom Trishkin, peut-être dans le premier post sous forme de liens vers des posts ajouter les solutions que les gens suggèrent ? Pour que vous n'ayez pas à parcourir des dizaines de pages et à voir la table des matières, pour ainsi dire.
Cela ne fonctionnera pas - les messages datant de plus de (je ne me souviens pas exactement) trois jours, je pense, ne sont plus autorisés à être édités. Je pense que comment faire - si de créer une branche distincte de la FAQ sur les caractéristiques et les méthodes de résolution de certains problèmes sous la forme d'une question et réponse, et dans ce fil est de discuter et d'envisager la façon de résoudre ces problèmes, ou d'une autre manière. Mais le fait qu'il sera nécessaire de créer une quintessence de ce fil après - "c'est sûr" (c) ...
Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment l'améliorer et la rendre plus pratique. Mais il est certain qu'il est nécessaire de le faire, et j'en ai l'intention, naturellement.
Cela ne fonctionnera pas - les messages datant de plus de (je ne me souviens pas exactement) trois jours, je pense, ne sont plus autorisés à être édités. Je pense que comment faire - si de créer une branche distincte de la FAQ sur les caractéristiques et les méthodes de résolution de certains problèmes sous la forme d'une question et réponse, et dans ce fil est de discuter et d'envisager la façon de résoudre ces problèmes, ou d'une autre manière. Mais le fait qu'il sera nécessaire de créer une quintessence de ce fil après - "c'est sûr" (c) ...
Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment l'améliorer et la rendre plus pratique. Mais il faut absolument le faire, et j'en ai l'intention, naturellement.
Je l'ai suggéré une fois et je le répète une fois de plus : supprimez toutes les discussions de ce fil ou adoptez le format suivant : décision + lien vers la discussion. Mais la discussion doit être séparée. Tous les hors-sujets doivent être supprimés immédiatement. Les messages qui n'ont pas de sens sont également supprimés. Dans le premier message (si possible), en grosses lettres ROUGES, écrivez que ce sujet est DÉCISIONS !
Ici, sur 13 pages de décisions - un maximum de 2-3.
Cela ne fonctionnera pas - les messages datant de plus de (je ne me souviens pas exactement) trois jours, je pense, ne sont plus autorisés à être édités. Je pense que comment faire - si de créer une branche distincte de la FAQ sur les caractéristiques et les méthodes de résolution de certains problèmes sous la forme d'une question et réponse, et dans ce fil est de discuter et d'envisager la façon de résoudre ces problèmes, ou d'une autre manière. Mais le fait qu'il sera nécessaire de créer une quintessence de ce fil après - "c'est sûr" (c) ...
Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment l'améliorer et la rendre plus pratique. Mais il faut absolument le faire, et j'en ai l'intention, naturellement.
J'ai pensé que les modérateurs pourraient le faire.
Je vous ai immédiatement suggéré et je le répète encore une fois : supprimez toutes les discussions de ce fil ou adoptez le format : décision + lien vers la discussion. Mais la discussion doit être séparée. Tous les hors-sujets doivent être supprimés immédiatement. Les messages qui n'ont pas de sens sont également supprimés. Dans le premier message (si possible), en grosses lettres ROUGES, écrivez que ce sujet est DÉCISIONS !
Il y a tout au plus 2 ou 3 des 13 pages de décisions ici.
Je pense que le processus de décision est aussi important que la décision elle-même. Dans cette branche, je ne nettoierai que les messages manifestement inutiles. Lorsque ce fil de discussion sera un peu plus rempli de problèmes et de leurs solutions, je créerai une dernière branche de la FAQ, où tout sera dans le format que vous suggérez, et les liens vers les solutions mèneront à cette branche avec la solution déjà présentée dans la FAQ - vous pourrez toujours voir la source de cette solution, et les liens vers les auteurs de chaque solution.
C'est comme ça qu'il me semble.
J'ai pensé que les modérateurs pourraient le faire.
Cela ne fonctionnera pas - les messages datant de plus de (je ne me souviens pas exactement) trois jours, je pense, ne sont plus autorisés à être édités. Je pense comment faire - si de créer une branche distincte de la FAQ sur les caractéristiques et les méthodes de résolution de certains problèmes sous la forme d'une question et réponse, et dans ce fil est de discuter et d'envisager comment résoudre ces problèmes, ou bien d'une autre manière. Mais le fait qu'il sera nécessaire de créer une quintessence de ce fil après - "c'est sûr" (c) ...
Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment l'améliorer et la rendre plus pratique. Mais il faut absolument le faire, et j'en ai l'intention, naturellement.
Artem, j'y ai pensé, il n'y avait qu'un seul moyen - mettre à jour constamment le premier post, enfin, au moins un espace pour insérer et sauvegarder. Cela n'a pas fonctionné pour moi, car je peux être absent pendant une ou deux semaines.
Au fait, je pensais que les modérateurs avaient plus de droits à cet égard...
Artem, j'y ai pensé, il n'y avait qu'une seule solution - mettre constamment à jour le premier message, ou au moins mettre un espace et le sauvegarder. Je ne conviens pas, car je peux disparaître pendant une ou deux semaines.
Au fait, je croyais que les modérateurs avaient plus de droits à cet égard...
Vous pourriez écrire un article ou un blog - ils pourraient être édités et discutés.
Mais il y a peu de solutions à des problèmes réels dans ce fil jusqu'à présent. Je suis même sûr que lorsque le code est compilé, il y a une conversion de MQL en C++, la construction de la DLL avec un compilateur de Microsoft ou GNU, et le cryptage de cette DLL. Trop de "fonctionnalités" le confirment. Dans un passé récent : affectation manquante de la valeur d'une variable en raison d'une optimisation intensive du code (comportement classique des compilateurs C++).
MQL5 est un langage trop grossier en matière de POO. Mon SD est truffé de toutes sortes de "fonctionnalités" qu'ils ne veulent pas corriger.
Les métakvoters n'apprécieront guère que nous affichions nos rapports de bogues.
Séparateurs dans les paramètres :
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====