fxsaber:

Une astuce pratique pour les comptes de couverture ...

Pouvez-vous expliquer cette commodité à l'aide d'un exemple ? Pas en code - en mots.
 
Le prix et le volume d'ouverture correspondront à la position nette. Quelque chose a peut-être changé depuis.

Vous pouvez le vérifier rapidement maintenant.

 

Salut les gars,

J'ai vu une fois que l'on pouvait définir une chaîne vide en entrée, c'est-à-dire sans nom, et que les variables externes auront alors une chaîne vide lorsqu'elles seront appliquées au graphique,

J'ai déjà vu cela dans le passé, mais je n'ai jamais vu une chaîne vide dans ce cas.

qui se souvient, sait ?

 
Exactement une ligne blanche ? Peut-être (je l'ai vu quelque part) pour essayer une énumération ?

En général, je fais comme ça :

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
et je le fais aussi, mais une fois, il y a un an, j'ai vu un message, un code spécial qui n'était qu'une chaîne vide, sans nom ni description.

Qu'il m'ait semblé

maintenant une chaîne vide

entrée a1=""

mais quelque part il y avait une vue d'une chaîne vide, même sans le nom.....


Voici un exemple


seulement ici, c'est juste une ligne

 
essayez d'établir un sinput
 
Non merci, pas celui-là.

Mieux vaut juste une chaîne de caractères d'entrée

Je dois être en train de l'imaginer :-(....
 
Roffild:

Séparateurs dans les paramètres :

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Un tel paramètre n'affectera pas la poursuite des tests après l'arrêt, car l'utilisateur ne peut pas le modifier accidentellement.

ça ?
 
Comment faire un espace insécable ?

 
Vladislav Andruschenko:

Comment faire un espace insécable ?

Voir le script en annexe - est-ce que c'est ce que vous voulez dire ? Alt + 0160 sur le clavier numérique
