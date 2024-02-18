Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 26
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
fxsaber:
Une astuce pratique pour les comptes de couverture ...
Pouvez-vous expliquer cette commodité par un exemple ? Pas en code, mais en mots.
Le prix et le volume d'ouverture correspondront à la position nette. Quelque chose a peut-être changé depuis.
Vous pouvez le vérifier rapidement maintenant.
Salut les gars,
J'ai vu une fois que l'on pouvait définir une chaîne vide en entrée, c'est-à-dire sans nom, et que les variables externes auront alors une chaîne vide lorsqu'elles seront appliquées au graphique,
J'ai déjà vu cela dans le passé, mais je n'ai jamais vu une chaîne vide dans ce cas.
qui se souvient, sait ?
Salut les gars,
J'ai vu une fois que l'on pouvait définir une chaîne vide en entrée, c'est-à-dire sans nom, et que les variables externes auront alors une chaîne vide lorsqu'elles seront appliquées au graphique,
J'ai déjà vu cela dans le passé, mais je n'ai jamais vu une chaîne vide dans ce cas.
Qui se souvient, sait ?
Exactement une ligne blanche ? Peut-être (je l'ai vu quelque part) pour essayer une énumération ?
En général, je fais comme ça :
Exactement vierge ? Peut-être (je l'ai vu quelque part) essayer une énumération ?
En général, je le fais :
et je le fais aussi, mais une fois, il y a un an, j'ai vu un message, un code spécial qui n'était qu'une chaîne vide, sans nom ni description.
Qu'il m'ait semblé
maintenant une chaîne vide
entrée a1=""
mais quelque part il y avait une vue d'une chaîne vide, même sans le nom.....
Voici un exemple
seulement ici, c'est juste une ligne
Je fais ça aussi, mais il y a un an, j'ai vu un message, une sorte de code spécial qui n'était qu'une ligne blanche, sans nom ni description.
Ou c'était juste moi
maintenant il y a une chaîne vide
entrée a1=""
mais quelque part il y avait une vue d'une chaîne vide, même sans le nom.....
Voici un exemple
seulement ici c'est juste une ligne
essayez d'établir un sinput
essayez d'établir une entrée
Non merci, pas celui-là.
Mieux vaut juste une chaîne de caractères d'entréeJe dois être en train de l'imaginer :-(....
Séparateurs dans les paramètres :
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
ça ?
Comment faire un espace insécable ?
Comment faire un espace insécable ?