Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 35

Nouveau commentaire
 
Alexey Kozitsyn:
20-30 secondes !? .... Omg... Je pense que vous avez fait quelque chose de mal... Mes indicateurs de tic-tac comptent beaucoup plus vite. Plusieurs d'entre eux par tableau.
...
 
Artyom Trishkin:

Faites-le fonctionner sur un symbole que vous n'avez jamais utilisé et pour lequel vous n'avez tout simplement aucune donnée.

Et, oui, c'est bien d'obtenir un résultat - c'est ce que je veux faire. Je recueille des avis sur la meilleure façon de procéder.

J'ai essayé MOEX FORTS, je n'ai que 8 symboles pour 6 TFs = 48 handles, je ne l'ai jamais utilisé : il est encore plus rapide.

Ce que je veux dire, c'est que le nombre de poignées n'est pas un indicateur, il n'affecte pas la vitesse d'exécution. Le volume de données copié dans le CopyBuffer est sûr.
[Supprimé]  
Artyom Trishkin:
...
Comme vous voulez, mais le problème est avec vous, pas avec moi...
 
Alexey Kozitsyn:
Comme vous voulez, mais c'est vous qui avez un problème, pas moi...
J'ai demandé de l'aide, pas une déclaration de fait. Vous seriez passé à côté.
 
Artyom Trishkin:
J'ai demandé de l'aide, pas une déclaration de fait.
Youtz.
[Supprimé]  
Artyom Trishkin:
J'ai demandé de l'aide, pas une déclaration de fait. Vous seriez passé à côté.
Êtes-vous offensé par quelqu'un ? Ou vous n'avez pas vu d'aide ? Ou pensez-vous que vos smileys auraient dû être interprétés différemment ? Si vous voulez de l'aide, faites ce qui est écrit ci-dessus, et ne criez pas. Et ensuite nous verrons si une aide supplémentaire est nécessaire.
 
Artyom Trishkin:

J'ai défini 5000 barres d'historique à la fois dans MT4 et MT5. Mon MT4 indique un démarrage instantané, tandis que le MT5 indique une période d'attente de 20 à 30 secondes. Et cela en supposant que le symbole EURUSD répété est utilisé pour les tests - il y a un historique dans les deux terminaux.

Il n'est pas nécessaire de dire à un utilisateur "impatient" d'attendre. Il est nécessaire d'éviter les retards déraisonnables lors du lancement et de la modification du calendrier.

C'est pourquoi je m'intéresse aux moyens possibles de résoudre ce problème. Pour l'instant. Je les expérimenterai plus tard - ce qui se passe vraiment.

De même, je n'ai pas encore trouvé de solution, je suis en train de lire la branche, et j'espère que quelqu'un me dira quelque chose.
 
fxsaber:
Youz.
Merci. Qu'est-ce que vous y gagnez maintenant ?
 
Artyom Trishkin:
Merci. Que va-t-il apporter maintenant ?
Espoir, Foi, Amour ! Je gèlerais le projet pendant quelques heures et attendrais une décision des développeurs.
 

avec la publication de la version 1583, nous reviendrons sur le problème de la non-concordance entre le nombre de ticks dans l'historique et le nombre de ticks dans le testeur sur les tickers d'actions à faible liquidité.

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

allons-y

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

résultat - bien ! il y a un changement.


Ensuite, la partie délicate commence :

Nous exécutons à froid l'EA multidevises.

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

Puis nous l'exécutons pour la deuxième fois sans rien changer.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

D'après ce que je comprends, maintenant tous les ticks arrivent au testeur.

s.s. dans la mesure où ils coïncident maintenant avec CopyTicks n'a pas vérifié.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
  • www.mql5.com
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
Dossiers :
e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5  11 kb
1...282930313233343536373839404142...247
Nouveau commentaire