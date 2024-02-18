Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 35
20-30 secondes !? .... Omg... Je pense que vous avez fait quelque chose de mal... Mes indicateurs de tic-tac comptent beaucoup plus vite. Plusieurs d'entre eux par tableau.
Faites-le fonctionner sur un symbole que vous n'avez jamais utilisé et pour lequel vous n'avez tout simplement aucune donnée.
Et, oui, c'est bien d'obtenir un résultat - c'est ce que je veux faire. Je recueille des avis sur la meilleure façon de procéder.
Comme vous voulez, mais c'est vous qui avez un problème, pas moi...
J'ai demandé de l'aide, pas une déclaration de fait.
J'ai demandé de l'aide, pas une déclaration de fait. Vous seriez passé à côté.
J'ai défini 5000 barres d'historique à la fois dans MT4 et MT5. Mon MT4 indique un démarrage instantané, tandis que le MT5 indique une période d'attente de 20 à 30 secondes. Et cela en supposant que le symbole EURUSD répété est utilisé pour les tests - il y a un historique dans les deux terminaux.
Il n'est pas nécessaire de dire à un utilisateur "impatient" d'attendre. Il est nécessaire d'éviter les retards déraisonnables lors du lancement et de la modification du calendrier.
C'est pourquoi je m'intéresse aux moyens possibles de résoudre ce problème. Pour l'instant. Je les expérimenterai plus tard - ce qui se passe vraiment.
Merci. Que va-t-il apporter maintenant ?
avec la publication de la version 1583, nous reviendrons sur le problème de la non-concordance entre le nombre de ticks dans l'historique et le nombre de ticks dans le testeur sur les tickers d'actions à faible liquidité.
allons-y
résultat - bien ! il y a un changement.
Ensuite, la partie délicate commence :
Nous exécutons à froid l'EA multidevises.
Puis nous l'exécutons pour la deuxième fois sans rien changer.
D'après ce que je comprends, maintenant tous les ticks arrivent au testeur.
s.s. dans la mesure où ils coïncident maintenant avec CopyTicks n'a pas vérifié.
