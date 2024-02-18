Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 25

Alexey Viktorov:

Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez l'écrire comme ceci

et dans la fonction OrderSend() envoyer un contrat variable indépendamment du caprice du DC.

Vous avez écrit qu'il existe un contrat de 10 000. S'ils utilisent des comptes centraux sur MT5, ils peuvent aller jusqu'à 1000. Je voudrais l'universalité par le biais de variables MQL5 standard.
 
Vasiliy Pushkaryov:
C'est la formule universelle pour convertir en lots habituels. Tous ceux qui sont normaux ont un lot standard égal à 100000 et ont toujours compté un lot à partir de celui-ci. Lot 0.1 = 10000 unités de la monnaie de base.

Si SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, on obtient 100000/10000 (ce serait 10), et en multipliant par le lot 0.1 on obtient 1, soit 10000 unités monétaires de base.

 
Alexey Viktorov:

Je suis plus intéressé par la valeur des points. Je ne me souviens pas que ce coût était différent en 4 pour les comptes standard et cent (c'est-à-dire lorsque les tailles de contrat étaient différentes). J'espère que c'est juste un Just2Trade seulement si différent. Mais maintenant, je devrai toujours vérifier cette propriété sur les nouveaux courtiers ou les nouveaux types de comptes.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Eh bien, la valeur du point mql compte pour 1 lot standard fixé par le courtier(DC). C'est la taille du lot standard fixé par le courtier que vous devez connaître avant de commencer à négocier. À une époque, c'était une norme, tout le monde avait 100 000, mais les temps ont changé.

Quant aux comptes standard et cent, c'est là que la différence est établie sur le serveur du DC et cela ne change en rien dans MT. C'est possible, mais je n'ai pas rencontré de pervers.

 
Alexey Viktorov:

Il existe des comptes "micro", où la taille du contrat est 100 fois inférieure avec le même volume.
 
Vitaly Muzichenko:
Si votre courtier fixe la taille standard du contrat à 100000 unités de la devise de base et applique le coefficient de conversion en cents, alors il n'y a pas de différence pour mql. La valeur du point est calculée pour le contrat type fixé par le courtier (client). Au lieu de ces considérations, il est préférable de vérifier n'importe quel courtier avec n'importe quel compte.
 

Pourriez-vous me dire comment obtenir les données du côté gauche de la profondeur de marché, où chaque transaction est affichée. La fonction MarketBookGet() obtient les données du côté droit de la profondeur de marché, où les volumes sont agrégés.


Prix du verre

 
Maksym Mudrakov:

Pourriez-vous me dire comment obtenir les données du côté gauche de la profondeur de marché, où chaque transaction est affichée. La fonction MarketBookGet() reçoit les données du côté droit de la profondeur de marché, où les volumes sont agrégés.


Merci, c'est parfait.
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

MetaEditor build 1470

fxsaber, 2016.11.12 15:05

Une fonction pratique pour les comptes de couverture.

PositionSelect génère les informations sur la position nette.

La fonction PositionGetInteger(POSITION_TICKET) renvoie le ticket de la première position qui a finalement formé la direction de la position nette (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).

Le TP et le SL correspondront à la dernière position ouverte au moment de l'ouverture qui coïncide avec la direction de la position nette.

