L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2913
Tout ce que vous avez écrit relève plus de la fantaisie que du raisonnement logique.
Eh bien, dans ce cas, mes fantasmes sont incarnés dans le terminal, y compris les vôtres, car il est clairement visible que sur M1, les valeurs ATR et de volume changent des dizaines de fois, et sur D1 - tout au plus des dizaines de fois, le plus souvent juste des dizaines de pour cent. Il s'agit d'une différence énorme entre des processus apparemment similaires.
Je constate que vous n'en êtes qu'au début de votre parcours.
ce qu'est une inclinaison. Pourquoi trois flèches, il ne devrait y en avoir qu'une.Si sur un ordre trois positions c'est du sabre à lire, et si dans la logique des ordres, c'est la logique de la torture.))))
Trois flèches parce que j'ai court-circuité trois fois.
Vous devriez googler tilt.
La logique est erronée, cela ne devrait pas se produire au même niveau.
Qui se bat contre le tilt, et comment faire confiance à son système de trading après une grosse série de pertes ?
Ces transactions ne sont-elles pas systématiques, avec violation des règles, ou est-ce simplement que le système d'aide à la décision est déficitaire ? Il y a toujours des pertes - c'est normal - fixez-vous un point d'arrêt pour l'utilisation de l'indicateur de performance et sa vérification/amélioration.
Limitez la perte pour un jour/une semaine et ne négociez pas si vous avez atteint la perte prévue jusqu'à la période suivante, et il est même préférable de sauter un jour ou parfois une semaine - allez vous promener.
Surveillez votre état émotionnel - l'euphorie et la dépression sont des raisons de faire une pause - vous pouvez généralement le comprendre en analysant vos pensées ou avec l'aide de personnes proches dans votre environnement. Vous pouvez également le comprendre en choisissant votre musique du moment, si vous êtes mélomane.
Perdre de l'argent - vous aurez toujours du temps, vous ne devez pas être pressé....
Je pense que l'inclinaison
Oui, je pense que j'ai perdu mon approche systématique.
Quoi qu'il en soit, SANS aujourd'hui, les statistiques sont les suivantes : pendant un mois, j'ai fait 70% avec un drawdown maximal sur le compte de 12,5%.
Avec aujourd'hui, tout est triste
===========================================================
équité pour un mois de trading SANS aujourd'hui
le trading a été effectué avec des stops clairs +- à risque unique, un lot, sans over-sitting, moyenne et autres tricheries, tout est honnête, parce que c'est pour moi.
L'équilibre est au beau fixe.
Ne laissez pas l'équilibre briser ce niveau comme la dernière fois.
P.S. Mais il semble que ce soit déjà hors sujet. Le fil de discussion n'est pas sur ce sujet.
Eh bien, vérifiez le week-end sur l'historique, ce qui se serait passé si vous aviez négocié selon le "système".
Dans les opérations manuelles, l'essentiel est d'atténuer les émotions, et non les émotions liées au marché.
Je finis généralement comme ça - même sur la démo - je voulais un million.....