L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2920
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je teste l'idée du MO en temps réel, c'est peut-être de la chance, mais c'est bon !
30 modèles en cours d'exécution, 24 000 prédictions.
J'espère que ce n'est pas de la chance.
Je teste l'idée du MO en temps réel, c'est peut-être de la chance, mais c'est bon !
30 modèles sont en cours d'exécution, 24 000 prédictions sont comptabilisées.
Bons résultats. Mais pas assez de transactions pour une analyse approfondie. Quoi qu'il en soit, ils s'ouvrent dans la bonne direction. Le facteur chance est présent. Tout le monde l'a). Dommage que ce ne soit pas toujours le cas. ((((
Bon résultat. Mais il n'y a pas assez d'affaires pour une analyse approfondie. Quoi qu'il en soit, elles ont été ouvertes dans la bonne direction. Le facteur chance est présent. Tout le monde l'a). C'est juste dommage que ce ne soit pas toujours le cas.((((
Il y a peu de trades car j'ai juste écrit un script, et dès que j'ai lancé le code pour évaluer son analyse, j'ai commencé à ouvrir des trades pour que ce ne soit pas ennuyeux. C'est le premier lancement en général.
Allez-y. J'ai terminé).
Je teste l'idée du MO en temps réel, c'est peut-être de la chance, mais c'est cool !
30 modèles sont en cours d'exécution, 24 000 prédictions sont comptabilisées.
J'espère que ce n'est pas de la chance.
Si vous regardez bien, la distance entre l'achat et la vente est la même, et le stop est à 1/3.
Cela semble être une stratégie simple
Un type passe de 200 à 50 000, il se dit :
"Eh bien, merde, non. Ce n'est pas aussi simple que je le voudrais. Inspiré par la communication sur le forum, j'ai décidé de secouer les vieux jours et, pour le deuxième jour, mon cerveau fond encore plus qu'à cause du scalping - j'essaie de formaliser le scalping. Au moins partiellement. En même temps, j'ai chargé mon programmeur.
J'ai une idée fixe - construire un système qui serait capable d'analyser le marché actuel en ligne en fonction de toute une série de paramètres, et ensuite en parallèle faire tourner un système similaire qui analyserait mon trading en ligne, pour trouver un moyen de formaliser le concept de "sentiment de marché". Il est évident que le cerveau humain est un puissant ordinateur. Il est évident que tout fonctionne selon des algorithmes. Il est évident qu'ils peuvent être décrits d'une manière ou d'une autre. Mais comment faire sortir ces algorithmes du cortex, je ne sais pas. Cerveau en ébullition, pas de résultats. Mon programmeur me propose une autre option : décomposer ma négociation en dizaines ou centaines de briques simples, essayer de formaliser chacune d'entre elles séparément et, à la fin du processus, les rassembler en un système puissant. Je n'aime pas cette option. Mais si l'on conçoit chaque épisode séparément avec un tas de conditions, de paramètres, etc. - n'aura pas assez de temps ou d'énergie, surtout je doute des résultats d'une telle façon de faire. "
Pensez-vous que MO sera capable de faire face à cette tâche ?
Pensez-vous que MO sera en mesure de faire face à la tâche ?
Pensez-vous que le ministère de la Défense sera à la hauteur de la tâche ?
Quelle tâche ? Celle que l'auteur n'a pu ni définir ni formaliser ? La réponse est évidente...
Je plains vraiment ce pauvre programmeur...
et l'auteur devrait être jeté à la poubelle jusqu'à ce que tous les déchets sortent, le programmeur lui a dit les bonnes choses, mais que pouvez-vous prendre d'un imbécile....
Allez-y. J'ai tout dit :)
Quoi qu'il en soit, tout se passe bien.
mais il faut comprendre la tendance à long terme. et c'est toujours un jeu de devinettes à 50/50.