Son pseudo est noirci comme lorsqu'il est banni, il n'est pas remplacé par [Deleted].
Le bannissement a été prononcé entre le 9 et le 13. (cherchez le dernier commentaire)) ) Bientôt. La question est de savoir s'il reviendra. Espérons que sans lui, les bifurcations de sujets sont devenues fréquentes)))))
Des sortes d'astuces de vie qui permettent d'algorithmer l'inalgorithmable,
de transformer en code ce qui ne peut être expliqué, ce que l'œil voit, ce que le cerveau comprend, mais que l'on ne peut décrire en code...
Par exemple, nous avons un prix.
Les traders ayant suffisamment d'expérience peuvent marquer les niveaux du BSP sur le graphique, souvent avec une assez bonne précision,
comme ceci.
C'est comme s'ils séparaient le début d'un autre mouvement du premier mouvement, notre œil le voit, notre cerveau le comprend, mais il est hors de question d'écrire un algorithme, ce sera toujours incomplet, pas correct, pas fonctionnel... C'est la même histoire qu'un trader manuel performant ne peut pas écrire son TS sous forme d'algorithme, il y a toujours des imprécisions et des incomplétudes dans les explications (même à lui-même).
Mais si nous préparons les données correctement et que nous les regroupons correctement, nous obtiendrons quelque chose de similaire à ce que le cerveau humain voit sur le graphique.....
Comme vous pouvez le voir, l'algorithme a divisé les prix en zones/clusters/états...
les zones colorées sont des clusters, les zones blanches sont ce que l'algorithme considère comme du bruit....
Et maintenant, la chose la plus intéressante, quels sont les niveaux PD/SP en termes de la deuxième image ci-dessus ? Ce sont les zones de transition d'un cluster à l'autre (d'un état à l'autre).
Nous ne pouvons pas le voir, mais nous le comprenons intuitivement, et il est maintenant possible de l'algorithmer.
Et j'ai oublié de dire que cela fonctionne toujours, pas seulement dans cette image.
...
Comment "correctement" ? Quel type de regroupement ? Comment passer d'un état à l'autre sur une barre, car pour identifier un groupe, il faut disposer d'informations sur la formation de ce groupe ?
a écrit dans PM
J'ai changé mon nom d'elibrarius en forester, puisque je fais de la modélisation en bois... pour que mon pseudo corresponde à mon activité principale.
Il y a un joli paquet avec le même nom forester. Vous pourriez être intéressé.
J'ai ma propre forêt. D'un autre côté, vous pouvez changer absolument tout ce qui se trouve dans le code pour expérimenter.
Quel est l'intérêt ?
Tous les paramètres nécessaires sont déjà dans les paquets et vous pouvez les changer.
