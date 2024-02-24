L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2908
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous avons beaucoup d'intermédiaires sur Avito qui vendent des cartes de débit virtuelles prépayées. Ils ajoutent 20 % au coût du service. Je leur donne des roubles (transfert sur la carte), ils me donnent le numéro de la carte avec des $. En toute honnêteté, jetez un coup d'œil aux commentaires.
Vous avez peut-être des intermédiaires de ce type.
Des amis en Europe peuvent peut-être vous aider à recharger votre compte.
Peut-être qu'avec une telle carte, il sera possible de réapprovisionner le DC. Vous pouvez tester avec un petit montant, puis prendre le montant nécessaire, si cela fonctionne.Il faut aussi voir où se fera le retrait, si vous rechargez à partir d'une telle carte, si c'est sur la même carte, la situation est plus compliquée.
Les comptes de A-ri se trouvent-ils en Russie ou à l'étranger ?
La société a été interdite en Russie il y a 2 ou 3 ans par Rospotrebnadzor et les tribunaux. Elle n'a pas respecté certains règlements, je ne me souviens pas de ce qu'ils ont fait. Auparavant, il existait un bureau officiel, même avec des bureaux dans les régions.
Ils créaient régulièrement un nouveau site pour le RF, qui était régulièrement désactivé par Rospotrebnadzor. Aujourd'hui, ils semblent ne plus recevoir de lettres contenant de tels messages, peut-être que quelque chose a changé.
Qui sait si ce DC verse l'argent gagné sans problème ? Je pense également au commerce réel.
Tout a disparu. Paypal et le crypto et... tout, tout, tout.
Cela vient du bureau privé de la banque privée.
PayPal fonctionne.
Pour que PayPal fonctionne, il faut d'abord mettre de l'argent dessus, et ça ne marche pas.
Pour fonctionner avec Paypal, il faut d'abord mettre de l'argent dessus, et ça ne marche pas.
pour fonctionner avec paypal, vous devez d'abord mettre de l'argent dessus, et cela ne fonctionnera pas.
PayPal fonctionne.
Si le paiement est "de personne à personne", c'est possible, même avec des cartes monétaires, mais si le paiement est "de personne à entreprise", cela ne fonctionne pas.
J'ai trouvé un centre de courtage normal qui accepte PayPal, je m'y suis inscrit pour vérifier, le bouton PayPal a disparu, j'ai demandé au superport, il m'a dit que les paiements PayPal ne sont pas pris en charge à partir de l'Ukraine.
Sur certains DC, l'Ukraine ne figure pas du tout dans la liste des pays, l'Ouzbékistan et l'Ouganda y figurent, mais pas l'Ukraine).
Il a été interdit en Russie il y a 2 ou 3 ans par Rospotrebnadzor et les tribunaux. Elle n'a pas respecté certaines règles, je ne me souviens pas de ce qu'ils ont fait. Auparavant, il existait une société officielle, qui disposait même de bureaux dans les régions.
Elle créait régulièrement un nouveau site pour le RF, qui était régulièrement désactivé par Rospotrebnadzor. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne reçoivent plus de lettres contenant de tels messages, peut-être que quelque chose a changé.
Qui sait si ce DC verse l'argent gagné sans problème ? Je pense également au commerce réel.
Le site semble être en vie, mais il y a six mois, ils déménageaient toutes les semaines, et maintenant seule une lettre est envoyée à propos du déménagement. Plus d'un quart a duré, je pense. Donc, d'après les commentaires, ils font des piques, mais si c'est trop évident, ils peuvent faire un remboursement, mais c'est rare si l'on en juge par le forum.
S'il est si difficile de gagner de l'argent, il sera impossible de retirer de l'argent sur all....
Ou êtes-vous en train d'expérimenter ?
Je me demande quelle est la commission que vous considérez comme acceptable. À quelle fréquence prévoyez-vous de retirer de l'argent ? Trading avec les mains ou MO ?
J'adore ces programmeurs humoristiques ))
site
probablement sous-payé le juif ))