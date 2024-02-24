L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2906
Vous avez vous-même montré une vidéo dans laquelle le volume est mis à jour avec le CME toutes les 5 secondes environ. N'avez-vous pas négocié de la même manière à partir d'un autre terminal ? Ou à Potikovo ?
Je n'ai pas eu l'occasion de prendre des données à partir du terminal là-bas, je veux saisir des données en temps réel dans R-ku.....
J'ai besoin de données en continu, soit à partir d'un terminal normal (qui donne la date), soit à partir d'un site web, par exemple .....
Mais il faut une date en flux continu, sans sauts ni retards.
L'EUR peut monter en flèche, le teneur de marché a des positions longues(rectangles rouges).
Mais d'abord, tout le monde va se faire rabattre le caquet, moi y compris)))
Quelles sont les prévisions ? :)
Nous ne pouvons qu'envier avec une envie blanche.
Avec tout le respect que je vous dois, Vladimir.
Alors https://clusterdelta.com/ - donne des volumes environ une fois toutes les 10 secondes et avec un retard également dans quelques secondes (également environ 5-10).
Si cela ne convient pas, vous devez faire la même chose que lui, mais personnellement pour vous-même (avec des retards minimes).
J'avais l'habitude de les utiliser lorsqu'ils étaient gratuits il y a environ 4-6 ans, j'ai besoin de voir ce qu'ils donnent maintenant.
Je n'ai que de l'envie de blanc.
Avec tout le respect que je vous dois, Vladimir.
Tout n'est pas aussi ensoleillé qu'il y paraît, mais merci....
Un autre hors sujet...
PayPal
Encore un hors sujet.
Soit un transfert à partir d'une carte - tout fonctionne.
Sur le site de DC vous indiquez les détails de la carte - l'argent est débité