Vous avez vous-même montré une vidéo dans laquelle le volume est mis à jour avec le CME toutes les 5 secondes environ. N'avez-vous pas négocié de la même manière à partir d'un autre terminal ? Ou à Potikovo ?

Je n'ai pas eu l'occasion de prendre des données à partir du terminal là-bas, je veux saisir des données en temps réel dans R-ku.....

J'ai besoin de données en continu, soit à partir d'un terminal normal (qui donne la date), soit à partir d'un site web, par exemple .....

Mais il faut une date en flux continu, sans sauts ni retards.

 

L'EUR peut monter en flèche, le teneur de marché a des positions longues(rectangles rouges).

Mais d'abord, tout le monde va se faire rabattre le caquet, moi y compris)))

 
Quelles sont les prévisions ? :)
 
Quelles sont les prévisions ? :)

Nous ne pouvons qu'envier avec une envie blanche.

Avec tout le respect que je vous dois, Vladimir.

 
Alors https://clusterdelta.com/ - donne des volumes environ une fois toutes les 10 secondes et avec un retard également dans quelques secondes (également environ 5-10).

Si cela ne convient pas, vous devez faire la même chose que lui, mais personnellement pour vous-même (avec des retards minimes).

Ensuite, https://clusterdelta.com/ - donne des volumes environ toutes les 10 secondes et avec un délai de quelques secondes également (environ 5-10).

Si cela ne convient pas, vous devez faire la même chose que lui, mais pour vous-même (avec des délais minimes).

J'avais l'habitude de les utiliser lorsqu'ils étaient gratuits il y a environ 4-6 ans, j'ai besoin de voir ce qu'ils donnent maintenant.

 
Je n'ai que de l'envie de blanc.

Avec tout le respect que je vous dois, Vladimir.

Tout n'est pas aussi ensoleillé qu'il y paraît, mais merci....

 
Un autre hors sujet...

Comment ouvrir un compte en DC depuis l'Ukraine, alors que tous les transferts vers l'étranger sont interdits.

Seules les opinions de ceux qui ont réellement ouvert des comptes récemment....

Aujourd'hui, la situation est telle que même les consultants de la DC recommandent des méthodes qui ne fonctionnent pas....

 
Un autre hors sujet...

Comment ouvrir un compte en DC à partir de l'Ukraine, alors que tous les transferts vers l'étranger sont interdits.

Seuls les avis de ceux qui ont ouvert un compte récemment sont intéressants....

Aujourd'hui, la situation est telle que même les consultants de la DC recommandent des méthodes qui ne fonctionnent pas....

PayPal

 
Encore un hors sujet.


Soit un transfert à partir d'une carte - tout fonctionne.

Sur le site de DC vous indiquez les détails de la carte - l'argent est débité

