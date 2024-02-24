L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2911
Lecture sur la renaissance et Simons qui a appris le marché. Citation
Quel est le nom du livre ?
Simons n'a pas dévoilé sa stratégie, qui est décrite partout sans équivoque.
Mais il a énoncé le principe suivant : rechercher les inefficacités du marché.
Je vous l'ai envoyé en personne.
Ahh, je me souviens.
Oui, j'en ai trouvé un.
On le trouve sur Internet en anglais et sur des sites étrangers, je crois.
Vous devriez probablement télécharger celui-ci d'abord :Gregory Zuckerman, journaliste au WSJ et auteur d'un livre sur Simons, "The Man Who Solved The Market" (L'homme qui a résolu le marché), estime que l'écart important entre les rendements peut s'expliquer par les différences de stratégie des fonds.
Trouvez ensuite le titre de l'article et faites une recherche.
C'est compréhensible, je suis en train de lire le livre).
Je vous ai envoyé le livre par e-mail
Je vous remercie.
Qui se bat avec le tilt et comment faire confiance à son TS après une grosse série de pertes ?
Comment peut-on trader comme ça ?
Je suis dans une très grosse série de trades perdants, et je ne sais pas si c'est du tilt, ou de la malchance, ou si je dois changer les règles de l'entrée....
Commerce manuel ?
Oui.PS : au fait, ne pensez pas à vendre l'euro maintenant, il pourrait y avoir une explosion.
pourquoi ????
Moi, par exemple, je vends
Eh bien, oui
Je n'ai pas fait de trading manuel depuis environ 5 ans, et les tests de trading automatique montrent que ce n'est pas bon non plus. C'est pourquoi j'ai creusé avec MO.... depuis un an.
pourquoi ????
Pour ma part, je vends
nous sommes au niveau des achats de MM et maintenant il y a de nouveaux achats de MM...
Il y a donc une possibilité d'un grand changement à la hausse sur le marché horaire/quotidien.