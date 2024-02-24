L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2918
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En l'an 2000, 1 terrabyte de données, 8000 outils étaient collectés et analysés chaque année. Tout ce qui pouvait être évalué était analysé, les nouvelles, les articles de journaux... Et cela en l'an 2000. 140 employés.
Il s'agit d'une sorte d'aide à la vie qui permet d'algorithmer ce qui ne l'est pas,
de transformer en code ce qui ne peut être expliqué, ce que l'œil voit, le cerveau comprend, mais qu'il est impossible de décrire avec un code ordinaire....
Il est également possible d'effectuer n'importe quelle analyse technique, par exemple, de construire des canaux par régression ou autre et tout ce qui est complètement automatique, et tout le code en 10 lignes ))))
R est le meilleur langage au monde ! :)
Il est également possible d'effectuer n'importe quelle analyse technique, par exemple, de construire des canaux par régression ou autre et tout cela entièrement sur la machine, et tout le code en 10 lignes)))))
R est le meilleur langage du monde ! :)
Ouvrez un salon de discussion privé sur le langage, je m'y inscrirai. Je pense que vous trouverez quelques adeptes supplémentaires. Pas de bavardage, pas de chamaillerie. Discussion de code concret, d'amélioration, etc.
Il est également possible d'effectuer n'importe quelle analyse technique, par exemple, de construire des canaux par régression ou autre et tout cela entièrement sur la machine, et tout le code en 10 lignes)))))
R est le meilleur langage du monde ! :)
Toute donnée historique est analysable par n'importe quelle logique.
Essayez de créer une image du marché avec une longueur d'avance et je serai intéressé de communiquer avec vous.
Toute donnée historique peut être analysée selon n'importe quelle logique.
Essayez de créer une image du marché avec une longueur d'avance et je serai intéressé de communiquer avec vous.
La valeur de cet outil particulier est qu'il peut diviser un graphique en morceaux, comme le fait un humain, et que vous pouvez ensuite faire ce que vous voulez avec ces morceaux.
L'intérêt de cet engin particulier est qu'il peut diviser un graphique en morceaux, comme le fait un humain, et qu'il peut ensuite faire ce qu'il veut avec ces morceaux.
Vous n'avez pas encore la capacité de diviser un graphique futur. Vous ne comprenez même pas où je veux en venir.
Vous n'avez pas encore la capacité de diviser l'avenir. Vous ne comprenez même pas où je veux en venir.
Comme vous pouvez le voir, l'algorithme a divisé les prix en zones/clusters/états...
les zones colorées sont des clusters, les zones blanches sont ce que l'algorithme considère comme du bruit....
Et maintenant, la chose la plus intéressante, quels sont les niveaux de PD/SP en fonction de la deuxième image ci-dessus ? Il s'agit des zones de transition d'un groupe à l'autre (d'un état à l'autre).
Nous ne les voyons pas, mais nous les comprenons intuitivement, et il est maintenant possible de les algorithmer.
Et j'ai oublié de vous dire que cela fonctionne toujours, pas seulement dans cette image.
Il y a deux ou trois ans, dans ce fil de discussion, j'ai suggéré de diviser l'historique des grands TF, par exemple les barres journalières, en clusters. Puis de sélectionner (regrouper) les grappes caractéristiques en groupes. Puis, pour chacun de ces groupes sur de petites périodes de temps, disons 5M, de sélectionner, de trouver, d'inventer, en général, de créer le système de trading le plus optimal.
Le trading sur les nouvelles cotations se présentera comme suit :
1. Le groupe actuel et son appartenance au groupe sont reconnus.
2. Le système de négociation optimal est lancé.
3) S'il est établi que le groupe est terminé, la négociation s'arrête jusqu'à ce que le groupe suivant soit identifié.