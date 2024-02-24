L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2914
L'équilibre est au beau fixe.
Ne laissez pas l'équilibre briser ce niveau comme la dernière fois.
))
Je finis généralement comme ça - même sur la démo - je voulais un million....
J'ai aussi paniqué maintenant, je suis entré sans stop délibérément, donc soit un breakout ou un nouveau sommet )).
PS. J'en ai assez de trader avec mes mains....
))
J'ai besoin de me reposer - je ne veux pas retourner au trading manuel - c'est très stressant, surtout quand on ne peut pas perdre d'argent.
Si l'on comprend qu'il existe un marché et qu'il fonctionne, la négociation manuelle est beaucoup moins risquée et plus rentable que l'algo....
mais la psychologie fait obstacle.
Tout dépend de l'angle sous lequel on regarde les choses.
J'imagine. C'est ce que je vois de mon côté.
Sans vouloir vous offenser. C'est peut-être un peu une blague, mais c'est en partie sérieux.
S'il y a un "si" et ensuite un "ça", je pense que vous pouvez sourire.
Demain, cela fera exactement un mois que j'ai commencé à trader.
Il est très difficile de prendre 10 stops d'affilée et de continuer à trader, surtout quand on sait ce qui va se passer, mais on est obligé d'attendre une transaction à faible risque, et il se peut qu'elle ne le soit pas, et elle peut être éliminée, donc à la fin les risques (stops) ont augmenté.
Le drawdown maximum sur le compte a été de 27,7%.
Bénéfice final pour le mois - 177,7%.
pas mal
sur le compte à terme +15% pour 3 jours de trading
Maintenant, ne laissez pas la balance dépasser ce niveau, comme les fois précédentes.
Je ne l'ai pas fait )))
Je serais bizarre si je ne demandais pas. Le MO est-il présent ou s'agit-il seulement de mains coquines ?
Je ne comprends rien
Le MO est-il présent ou seulement des mains coquines ?
MO - 0.0 %
Alors lisez la suite.