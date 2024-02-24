L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2907

mytarmailS #:
Quel DC ?
Quelle banque avez-vous ?
Quand l'avez-vous fait ?

Les virements SWIFT sont interdits - uniquement pour l'éducation ou les traitements médicaux.

Vous ouvrez un compte en DC, vous choisissez le réapprovisionnement par carte bancaire, vous entrez vos coordonnées.

Carte privative

 
mytarmailS #:
Quand le transfert a-t-il été effectué ?

J'ai fait ce que vous dites avec deux DC, la carte privat universal, ce thème ne fonctionne pas.

Été A-ri.

Les limites de la carte sont-elles supprimées ?

 
mytarmailS #:
Bien sûr.

Et alors ?

 
mytarmailS #:
Un autre hors sujet...

Comment ouvrir un compte en DC depuis l'Ukraine, alors que tous les transferts vers l'étranger sont interdits.

Seules les opinions de ceux qui ont réellement ouvert des comptes récemment....

Aujourd'hui, la situation est telle que même les consultants des pays en développement recommandent des méthodes qui ne fonctionnent pas....

La question est toujours d'actualité
 
Est-ce que c'est mauvais aussi avec les crypto-monnaies ?

 
Oui

 
Dmytryi Nazarchuk #:

PayPal

Depuis le 1er septembre, PayPal n'accepte plus les virements en provenance de personnes morales. Ce n'est donc plus le cas

 
Comptes A-ri en Russie ? ou à l'étranger ?

 
C'est une société offshore.

 
Tout est éteint. PayPal et crypto et... tout tout tout tout tout.

Ici du cabinet personnel de la banque privat

