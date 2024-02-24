L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1872
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous pouvez aussi bien aller ligne par ligne et chercher la faute. Il y a parfois de grands écarts dans les transitions des horloges, il est clair que les heures ne sont pas du même jour, décalées...
peut être à cause des vacances ou des sessions ouvertes à des moments différents (vacances ou autre chose)
Faire un couloir et reconstruire quand le bord opposé sort ou attendre et ensuite reconstruire. Déplacement en raison des conditions puis retour sur place, non ? Si c'est le cas, vous devriez le vérifier. Sinon, vous avez un problème.
Bien, j'ai presque nettoyé tout le cadre, maintenant j'ai des grails sur lesquels travailler.
J'essaie d'automatiser autant que possible. Par exemple, j'ai l'idée d'espacer les règles de trading dans une autre fonction mql, pour chaque cluster.
Par exemple, quelles stratégies utiliseriez-vous pour chaque groupe ?
comme les conditions... si un certain prix est supérieur/inférieur à quelque chose (moyenne ou écart), alors faites ceci ou cela, en fonction de la grappe prédite
seule la 2ème heure, c'est-à-dire la partie droite du graphique est impliquée dans le trading
il est possible de générer l'ensemble du code mql du bot
Le cluster0 est plus statique, tant en termes de valeurs aberrantes que de moyenne.
D'autres clusters sont biaisés d'un côté ou de l'autre, la moyenne n'est pas stable non plus.
C'est de là que nous devons partir. Construire un modèle statistique sur le Cluster0.
Faites le couloir et reconstruisez quand le bord opposé sort, ou attendez et reconstruisez ensuite. La modification des conditions revient-elle ensuite à sa place ? Si c'est le cas, vous devez le regarder, sinon, quelque chose ne va pas.
semble être le changement d'heure été/hiver... mais ce n'est pas sûr...
ahahahaha ;))
il y a un nouveau marié)
mamkogeb latent ))))
tu devrais au moins dire bonjour d'abord ahahahahah.... pathétique...
ahahahaha ;))
il y a un nouveau marié)
mamkogeb latent ))))
tu devrais au moins dire bonjour d'abord ahahahahah.... pathétique...
et ses amis vous aiment ;))
)))
ahahahaha ;))
il y a un nouveau marié)
mamkogeb latent ))))
tu devrais au moins dire bonjour d'abord ahahahahah.... pathétique...
ressemble à un magicien par la façon dont il communique
Quoi qu'il en soit, j'ai localisé le problème... il est dans les sauts de données, qui sont tirés par l'api. Je suis passé à un autre dtz - il y a des défauts à un autre endroit. Quelque part, il y a un changement, dans des endroits aléatoires.
Nous devons corriger la logique pour cela.
Est-ce que quelqu'un a un réseau, comment équilibrer le nombre d'époques, la taille de la batte et le taux de laning ?