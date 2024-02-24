L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1874
il y a un séparateur de virgule
première centaine
deuxième cent.
Je ne vois rien d'anormal.
a fait une coupe comme ça de 5 heures à 6 heures.
J'ai fait une coupe comme ça de 5h à 6h.
mais regardez tout de suite les courbes à 2 heures.
J'ai un décalage entre les heures.
ou y a-t-il 24 valeurs dans chacune d'elles ?
c'est vrai ! 24 valeurs dans chaque...
12 marques de 5 minutes de la 5ème heure et 12 marques de 5 minutes de la 6ème heure forment ensemble une rangée de 24 marques.
C'est quoi ces centaines ? Dessinez tout en même temps, il y a un biais quelque part à la fin, je pense.
Qu'est-ce qu'une centaine à la fois ? Dessinez tout d'un coup, il y a un biais quelque part à la fin, je pense.
parce qu'il y a trop de lignes, on ne peut rien voir...
voici le tout.
-----------------------
Vous vous êtes trompé quand vous avez créé le jeu de données pour les clusters.
Je l'ai... Merci.
P.S. le nombre d'heures dans l'ensemble de données est différent.
Horloge 5 heures : 139
6 heures : 140
Il manque une heure ou il y a une heure de trop.
Je ne sais pas pourquoi vous l'avez directement, probablement que le paquet lui-même fait quelque chose.
solution : réindexer le dataframe à 5 min, ajouter NaN à la place des barres manquantes. Faites fillNa sur les valeurs les plus proches. Enfin %)
Je l'ai... Merci.
Moi aussi, j'ai un nombre différent de 5 et 6 heures, mais tout fonctionne bien, en quelque sorte.
Vecteur avec hrs heures
code - s'il est 5 heures alors prenez l'index de cet endroit et ajoutez 24 heures, celles ci prennent les deux heures complètes, et sortez le résultat
on obtient
tout fonctionne correctement, je ne sais pas ce qui ne va pas.
pourquoi diviser les deux par la longueur de la trame de données dans le cycle ? ) Je ne comprends pas les gribouillages de R, malheureusement.Si le nombre d'heures est différent (et il peut l'être en raison d'omissions), l'introduction de lignes dans la boucle provoquera des décalages. Il s'agit de prendre une heure d'un jour et une heure d'un autre jour, par exemple. Ou bien certaines lignes de 5 minutes sont manquantes, ce qui entraînera un décalage de 5 minutes d'une heure à l'autre.
pourquoi divisez-vous les deux par la longueur du cadre de données dans la boucle ? ) Je ne comprends pas les gribouillages de R, malheureusement.
Je ne divise pas un de ces deux là.
Par exemple :
2 :10 signifie - prendre 2 à 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10