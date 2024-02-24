L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1876
et les jours peuvent être différents pour ces heures, n'est-ce pas ?
J'ai eu la même chose, c'est pourquoi les tableaux ne correspondent pas, et vous ne les avez pas pour une raison quelconque.
Ils ne peuvent pas ! !! Parce que je prends le départ à 5 heures et je ne fais pas de vélo jusqu'au sixième. Je ne retourne pas à la sixième heure comme toi, tu comprends ?Tu peux sauter quelques jours même, je ne peux pas.
Quoi qu'il en soit... il y a un trou dans l'ensemble des données (au moins une heure). Vous ne pouvez pas le trouver sur les cartes pour une raison quelconque )) - Je ne sais pas.
pour les autres heures, il y a un nombre inégal de 5 minutes, alors il y a aussi des sauts. Et quand tout est identique, alors il n'y a pas de sauts sur les graphiques.
Bref, je suis fatigué d'expliquer.
Donc, s'il y a un décalage d'au moins une heure, il y aura une cascade d'écarts de prix, comme ceci... après cette heure, tout a changé.
Mon code fonctionne comme ça, les moyens sensibles. Mais tout est réparé (hourra).
fixé (hourra)
super
super
mais pas le code lui-même, mais j'ai ajouté les index manquants à l'ensemble de données via la réindexation, et les écarts ont disparu.
donnez-moi des robots de commerce, sinon ce n'est pas intéressant du tout
Finissons-en avec le commerce des robots, il n'est pas intéressant pour le moment.
Arrêtons et ne faisons plus rien, nous n'avons pas besoin de ces robots.J'admets que j'aime juste écrire du code python.
))))) fera l'affaire)
Bref, regarde ça. Je vais à la montagne pendant une semaine.
Voici les clusters pour 1 à 2 heures chaque jour de 2010 à aujourd'hui.
voici l'arbre de vie dans la pièce jointe.
Vous pouvez échanger des clusters plats ou directionnels pour essayer. Pour l'instant, pour ces horloges. Dès que j'y serai, je le ferai moi-même.
Dans la f-th passe 12 5-minutes de la dernière 5ème heure (clôture), normalisée aux 5 premières minutes de l'heure, la f-th retourne le numéro du cluster. A la 6ème heure, on échange. Pour la 6ème heure, normaliser de la même manière par la 1ère 5 minutes de la 5ème heure.
Erreurs de classification des arbres :
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
Les parenthèses sont-elles remplies ?
Les parenthèses sont-elles vérifiées ?
Oui, ça marche.
essayez de compiler dans l'éditeur
correction de l'horloge dans le corps du message... 1-2 au lieu de 5-6Eurobucks, respectivement