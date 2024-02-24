L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1876

Maxim Dmitrievsky:

Ils ne peuvent pas ! !! Parce que je prends le départ à 5 heures et je ne fais pas de vélo jusqu'au sixième. Je ne retourne pas à la sixième heure comme toi, tu comprends ?

Tu peux sauter quelques jours même, je ne peux pas.
mytarmailS:

ils ne peuvent pas ! !! parce que je prends le prochain à partir du début du 5 heures. 23 indices, je ne fais pas de cycle jusqu'à la sixième heure comme vous le faites, vous savez ?

Vous pouvez sauter quelques jours même, je ne le fais pas.

Quoi qu'il en soit... il y a un trou dans l'ensemble des données (au moins une heure). Vous ne pouvez pas le trouver sur les cartes pour une raison quelconque )) - Je ne sais pas.

pour les autres heures, il y a un nombre inégal de 5 minutes, alors il y a aussi des sauts. Et quand tout est identique, alors il n'y a pas de sauts sur les graphiques.

Bref, je suis fatigué d'expliquer.

Donc, s'il y a un décalage d'au moins une heure, il y aura une cascade d'écarts de prix, comme ceci... après cette heure, tout a changé.

Mon code fonctionne comme ça, les moyens sensibles. Mais tout est réparé (hourra).


 
Maxim Dmitrievsky:

super

mytarmailS:

super

mais pas le code lui-même, mais j'ai ajouté les index manquants à l'ensemble de données via la réindexation, et les écarts ont disparu.

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maxim Dmitrievsky:

donnez-moi des robots de commerce, sinon ce n'est pas intéressant du tout

mytarmailS:

Finissons-en avec le commerce des robots, il n'est pas intéressant pour le moment.

Arrêtons et ne faisons plus rien, nous n'avons pas besoin de ces robots.

J'admets que j'aime juste écrire du code python.
 
Maxim Dmitrievsky:

))))) fera l'affaire)

 
Qu'est-ce qui se passe avec les sauts ? Je comprends que les 5 minutes ne correspondent pas à l'horloge, les ouvertures des cadres temporels inférieurs ne correspondent pas aux cadres supérieurs, cela a été remarqué quelque part sur le forum. Mais 5 minutes sans tics, c'est trop. Sauf si le temps est au milieu de 5 minutes et alors il y a un décalage. Mais c'est toujours 2,5 minutes.
 
Maxim Dmitrievsky:

Bref, regarde ça. Je vais à la montagne pendant une semaine.

Voici les clusters pour 1 à 2 heures chaque jour de 2010 à aujourd'hui.

voici l'arbre de vie dans la pièce jointe.

Vous pouvez échanger des clusters plats ou directionnels pour essayer. Pour l'instant, pour ces horloges. Dès que j'y serai, je le ferai moi-même.

Dans la f-th passe 12 5-minutes de la dernière 5ème heure (clôture), normalisée aux 5 premières minutes de l'heure, la f-th retourne le numéro du cluster. A la 6ème heure, on échange. Pour la 6ème heure, normaliser de la même manière par la 1ère 5 minutes de la 5ème heure.

Erreurs de classification des arbres :

>>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

Les parenthèses sont-elles remplies ?

Valeriy Yastremskiy:

Les parenthèses sont-elles vérifiées ?

Oui, ça marche.

essayez de compiler dans l'éditeur

correction de l'horloge dans le corps du message... 1-2 au lieu de 5-6

Eurobucks, respectivement
