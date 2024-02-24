L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1868
Tout le monde ici est fort en théorie.
Quel est l'objectif ?
avez-vous déjà réussi à gagner de l'argent ?
Reshetov m'a posé la bonne question sur le forum : que dois-je faire si je suis en déficit ?
Il était assez intelligent et s'y connaissait en réseaux neuronaux.
Le résultat est désastreux.
Je pense que c'est un peu trop abrupt) MO et les réseaux neuronaux fonctionnent dans certaines tâches. En forex, à part le tutoriel sur l'histoire, vous ne pouvez pratiquement rien reproduire sur votre ordinateur personnel pour le moment. Mais le pouvoir s'accroît. Les clusters comportant quelques milliers de cœurs et un maximum de RAM par cœur ne sont pas encore disponibles, mais ce n'est qu'une question de temps. Quant à la surcharge, et d'ailleurs, la surcharge totale n'est pas annulée).
Si je devais, eh bien, m'impliquer soudainement dans les neurones, je lui confierais la tâche de ramper hors du minus.
C'est-à-dire que je commencerais par là où tout se termine.
Je peux soutenir ce sujet, mais demain.
;)
J'ai exprimé l'objectif du sujet ci-dessus.
J'ai réussi à gagner comme à perdre, c'est pourquoi je suis intéressé de savoir comment perdre moins.
Ok.
et voici le code de Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
me fait personnellement penser à un filtre numérique
sur#18535 lire l'expert...
Mieux encore, lisez quelques livres...Je ne vais pas perdre plus de temps.
Vous êtes tous sous cannabis en été ? En hiver, c'est compréhensible - carence en vitamines.
Bien, j'ai presque nettoyé tout le cadre, maintenant j'ai des grails sur lesquels travailler.
J'essaie d'automatiser autant que possible. Par exemple, j'ai l'idée d'espacer les règles de trading dans une autre fonction mql, pour chaque cluster.
Par exemple, quelles stratégies utiliseriez-vous pour chaque groupe ?
comme les conditions... si un prix est supérieur/inférieur à quelque chose (moyenne ou déviation), alors faites ceci ou cela, en fonction du groupe prédit.
seule la 2ème heure, c'est-à-dire la partie droite du graphique est impliquée dans le trading
vous pouvez même générer le code mql complet du bot
Stratégies de point d'entrée, de sortie et de point de non-entrée. Générer par l'analyse syntaxique ? Et combien de temps dure la formation ?
L'essentiel ici est la gestion de la position - où prendre le profit et comment compenser le SL. Entrée dans le sens des clusters haut/bas. Stratégie distincte pour le cluster plat - vers le centre de 120 souris.