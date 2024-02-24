L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1868

Aleksey Vyazmikin:

Tout le monde ici est fort en théorie.

Quel est l'objectif ?

avez-vous déjà réussi à gagner de l'argent ?

Reshetov m'a posé la bonne question sur le forum : que dois-je faire si je suis en déficit ?

Il était assez intelligent et s'y connaissait en réseaux neuronaux.

Le résultat est désastreux.

 
Valeriy Yastremskiy:

Je pense que c'est un peu trop abrupt) MO et les réseaux neuronaux fonctionnent dans certaines tâches. En forex, à part le tutoriel sur l'histoire, vous ne pouvez pratiquement rien reproduire sur votre ordinateur personnel pour le moment. Mais le pouvoir s'accroît. Les clusters comportant quelques milliers de cœurs et un maximum de RAM par cœur ne sont pas encore disponibles, mais ce n'est qu'une question de temps. Quant à la surcharge, et d'ailleurs, la surcharge totale n'est pas annulée).

Si je devais, eh bien, m'impliquer soudainement dans les neurones, je lui confierais la tâche de ramper hors du minus.

C'est-à-dire que je commencerais par là où tout se termine.

Je peux soutenir ce sujet, mais demain.

;)

 
Renat Akhtyamov:

J'ai exprimé l'objectif du sujet ci-dessus.

J'ai réussi à gagner comme à perdre, c'est pourquoi je suis intéressé de savoir comment perdre moins.

Vous êtes tous sous cannabis en été ? En hiver, c'est compréhensible - carence en vitamines.
 
Renat Akhtyamov:

Ok.

et voici le code de Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

me fait personnellement penser à un filtre numérique

Eh bien, oui, le MO est un filtre typique, seuls ses paramètres sont ajustés à ceux désirés. La question de savoir si un tel filtre est meilleur qu'une mashka est une autre question).
 
mytarmailS:

sur lire l'expert...

Mieux encore, lisez quelques livres...

Je ne vais pas perdre plus de temps.
Je ne sais même pas quoi répondre. Tu crois que tu m'as balancé une fonction de régression estimée et maintenant tu te crois intelligent ? Si c'est la fonction RSME qui est utilisée dans la formation, ne cherche-t-on pas à diminuer sa valeur et à ne garder que les modèles qui l'ont fait diminuer ? Alors de quelle croissance des valeurs de la fonction parlez-vous si nous ne considérons pas l'augmentation de l'erreur de déviation en principe ? Dans quelles conditions cette erreur va-t-elle se développer ? Quand on met un paquet d'époques juste en observant l'erreur, mais pas en choisissant le modèle résultant de mieux en mieux par cette erreur ? Non, alors quel est le but physique de votre enseignement ? Donnez-le moi populairement et ensuite nous verrons qui a les couilles !!!!.
 
Maxim Dmitrievsky:
Vous êtes tous sous cannabis en été ? En hiver, c'est compréhensible - carence en vitamines.
Chaleur, week-end, alcool, Renat))))
Bien, j'ai presque nettoyé tout le cadre, maintenant j'ai des grails sur lesquels travailler.

J'essaie d'automatiser autant que possible. Par exemple, j'ai l'idée d'espacer les règles de trading dans une autre fonction mql, pour chaque cluster.

Par exemple, quelles stratégies utiliseriez-vous pour chaque groupe ?


comme les conditions... si un prix est supérieur/inférieur à quelque chose (moyenne ou déviation), alors faites ceci ou cela, en fonction du groupe prédit.

seule la 2ème heure, c'est-à-dire la partie droite du graphique est impliquée dans le trading

vous pouvez même générer le code mql complet du bot

 
Maxim Dmitrievsky:

Bien, j'ai presque nettoyé tout le cadre, maintenant j'ai des grails sur lesquels travailler.

J'essaie d'automatiser autant que possible. Par exemple, j'ai l'idée d'espacer les règles de trading dans une autre fonction mql, pour chaque cluster.

Par exemple, quelles stratégies utiliseriez-vous pour chaque groupe ?


comme les conditions... si un prix est supérieur/inférieur à quelque chose (moyenne ou déviation), alors faites ceci ou cela, en fonction du groupe prédit.

seule la 2ème heure, c'est-à-dire la partie droite du graphique est impliquée dans le trading

il est possible de générer le code mql complet du bot

Stratégies de point d'entrée, de sortie et de point de non-entrée. Générer par l'analyse syntaxique ? Et combien de temps dure la formation ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bien, j'ai presque nettoyé tout le cadre, maintenant j'ai des grails sur lesquels travailler.

J'essaie d'automatiser autant que possible. Par exemple, j'ai l'idée d'espacer les règles de trading dans une autre fonction mql, pour chaque cluster.

Par exemple, quelles stratégies utiliseriez-vous pour chaque groupe ?


comme les conditions... si un prix est supérieur/inférieur à quelque chose (moyenne ou déviation), alors faites ceci ou cela, en fonction du groupe prédit.

seule la 2ème heure, c'est-à-dire la partie droite du graphique est impliquée dans le trading

Vous pouvez même générer le code mql complet du bot.

L'essentiel ici est la gestion de la position - où prendre le profit et comment compenser le SL. Entrée dans le sens des clusters haut/bas. Stratégie distincte pour le cluster plat - vers le centre de 120 souris.

