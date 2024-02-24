L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1873
Quelqu'un travaille-t-il avec des filets, comment ajuste-t-on le ratio d'époques, la taille des battements et les longueurs ?
Exactement la même période que pour la stochastique et avec exactement le même résultat.
Quelle question intéressante vous avez posée ! Regarde comment je fais. Je vous rappelle que l'optimiseur de Reshetov a mis en œuvre la méthode des vecteurs de référence définissant la direction du vecteur vers l'hyperplan qui divise deux classes. Et comme vous le savez, cette méthode est celle qui demande le plus de travail, ce n'est pas la méthode de descente de gradient pour la recherche de la propagation inverse des erreurs. C'est un peu différent, il est plus probable de chercher un plan perpendiculaire entre deux signes différents et de prendre en compte la distance maximale entre deux classes pour que ce plan soit perpendiculaire aux deux. En général, il y a un tel désordre sur chaque vecteur. Vous comprenez que lorsque le vecteur suivant change, le plan précédent est déplacé et pendant une époque, il y a une telle recherche de tous les plans, divisant les différentes classes proches, que c'est un cauchemar. Le nombre d'époques change donc dynamiquement. Ce n'est pas une si grande époque. Et la logique du changement dépend du nombre d'entrées appliquées au polynôme. Avec chaque nouvelle entrée, la recherche augmente de façon géométrique. En conséquence, avec 11 entrées, j'ai environ 800 époques, avec 5 j'aimerais écrire environ 3000 mais là j'y arrive. Je n'ai pas téléchargé java depuis longtemps, et à la lumière des événements récents, où j'ai été franchement baisé parce que je ne savais pas ce qu'était le RSME et que j'ai vu ceux qui le couvraient, oui mytarmailS oui ? ??? Je ne suis pas un connard. Vous devriez savoir ce que je fais dans la vie pour faire ce genre d'accusation :-) Je plaisante, c'est comme ça que je suis gentil quand :-))))))))))))))))))) !!!!!!!!!
Voici donc les données exactes <7=1600 époques, >=12 époques 30 seraient. Je me rends compte que je perds énormément de capacité en ce moment, mais c'est le talon d'Achille de la méthode. Vous avez besoin non seulement du nombre de cœurs, mais aussi de leur fréquence. N'est-ce pas suffisant par rapport aux autres méthodes ? Je ne comprends pas. .... Trouver une méthode facile pour un ordinateur, c'est au minimum se limiter délibérément... Exclusivement IMHO !!!!! Et les données que j'ai citées sont pour 32 cœurs avec une fréquence maximale de ...... Je le loue ici pour l'occasion en mai. Hautement recommandé.... C'est pratique, ce n'est pas de la publicité, c'est de la pure fascination :-)
Et oui, mytarmails, je ne vous ai pas mentionné dans ce post pour rien, parce que j'ai fait l'évaluation que vous avez suggérée et je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Je me suis demandé quelle serait cette estimation des modèles que j'ai reçus, à condition de ne pas l'utiliser dans le processus d'optimisation, mais juste de voir ce qu'il en est. On a l'impression que le meilleur modèle est celui qui a montré le même résultat d'optimisation (selon les conditions d'entraînement) mais qui avait le pire score RMSE. Qu'en pensez-vous ? Comprendre ou répéter ???? Ce n'est pas une pi... Idem, ça fait longtemps que je voulais te le dire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, le voici :-)))))))
Il suffit de dessiner un graphique pour que ce soit clair, mais c'est pénible. Ne vous dérangez pas....
Je n'arrive pas à attraper le bug avec les guillemets manquants).
Disons qu'il y a une dateframe avec des indices de dateframe, des pentamètres. Il est regroupé par 2 heures. La deuxième heure suit la première heure, puis la deuxième heure du jour suivant suit la première heure du jour suivant.
Vous devez déterminer dans une boucle s'il y a eu un saut dans un 5 minutes ou une heure complète, et laisser tomber quelques heures s'il y a un saut dans au moins un d'entre eux. Comme dropna ou fillna (pour les valeurs les plus proches). Mais il n'y a pas de NA
Vous avez un problème avec votre tête.)
Il me semble que le bénéfice n'est pas dans les clusters mais dans la représentation de l'information. Je pense qu'il est nécessaire de représenter l'information ML sous forme de chandeliers pour une plus grande échelle de temps, par exemple une heure peut être représentée par 5 minutes de l'ouverture de l'heure jusqu'à sa fermeture et de prédire l'heure suivante et je pense que ce ne sera pas pire ou même meilleur que de traiter avec des clusters, mais ce n'est qu'une hypothèse.
peu importe, ça n'a pas d'importance.
mais les heures ou les minutes manquent quelque part, et j'essaie de trouver où. En gros, la jonction de l'horloge ne correspond pas.
Pouvez-vous simplement construire un tas de courbes sur mon fichier comme vous l'avez fait avant et voir ? Vous pouvez le faire sans clusters.
Prenez les horloges 5 et 6.
J'obtiens ce non-sens, quand on passe de 5 à 6 heures, des sauts brusques parfois, à peu près de la même taille. Il n'y a guère de véritables transitions, plutôt un saut dans l'heure et un décalage dans la journée quelque part. Le clustering peut fonctionner de travers à cause de cela.
essayez
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est censé être comme ça ?
Tu as un problème avec ta tête.)
Non, c'est juste que je n'aime pas quand les gens me jettent du caca. ....
qui veut pratiquer ? Entrée dans le top du classement, sortie du troisième classement. 2 et 4 sont des mires. Une clarification, un incrément de 1 graphique, un signal de 3 graphiques pour acheter un système "classique". A propos, question pour enquête, est-ce que ns pouvons émuler ligic et avec des indicateurs de mémoire, quelque chose comme zigzag et indicateur maximum/minimum ?
essayez
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est censé être comme ça ?
il y a un séparateur de virgule