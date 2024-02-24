L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1879

mytarmailS:

Ce n'est pas un fait. Peut-être qu'il y a des modèles de coaster de vente dans le cluster d'achat que NS devrait détecter... C'est de ça qu'il s'agit. Vous le trouvez ?

 
Mihail Marchukajtes:

Ce n'est pas un fait. Peut-être y a-t-il un motif dans le cluster d'achat dans le coaster de vente que le NS est censé détecter... C'est de ça qu'il s'agit. Vous le trouvez ?

Non, je ne le fais pas.

 
Quelqu'un a-t-il vu un réseau neuronal fonctionnel sur le marché des changes ? Pour qu'il fonctionne selon un algorithme connu et que l'on puisse voir les résultats de transactions réelles ? Peut-être que quelqu'un en fait déjà le commerce ? Je ne remets pas en cause l'efficacité des réseaux neuronaux. J'aimerais comparer les résultats.
 
mytarmailS:

Non, je ne le fais pas.

Comment faites-vous ? Avec un regard ?
 
Ivan_Invanov:
Quelqu'un a-t-il vu un réseau neuronal fonctionnel sur le forex ? Pour qu'il fonctionne selon un algorithme connu et que l'on puisse voir les résultats de transactions réelles ? Peut-être que quelqu'un l'utilise déjà ? Je ne remets pas en cause l'efficacité des réseaux neuronaux. J'aimerais comparer les résultats.

Par exemple, je ne négocie pas sur le forex, mais sur le marché réel. Quelle est la prochaine étape ? Des suggestions d'intervention ?

 

Il est probablement impossible d'en dire plus sur ns, du moins je ne l'ai pas rencontré.

Et l'article

 
Maxim Dmitrievsky:
En bref, je le ferai.)

Ne va pas trop loin, ne va pas trop haut))))

 
Ivan_Invanov:
Quelqu'un a-t-il vu un réseau neuronal fonctionnel sur le forex ? Pour qu'il fonctionne selon un algorithme connu et que l'on puisse voir les résultats de transactions réelles ? Peut-être que quelqu'un l'utilise déjà ? Je ne remets pas en cause l'efficacité des réseaux neuronaux. J'aimerais comparer les résultats.
Pourquoi mon message a-t-il été supprimé ?
L'homme a demandé un réseau neuronal forex fonctionnel, j'ai donné un lien vers mon projet qui est "un réseau neuronal forex fonctionnel",
Quel est le problème ?
 
Evgeny Dyuka:
pourquoi avez-vous supprimé mon message ?
l'homme a demandé un réseau neuronal forex fonctionnel, j'ai donné un lien vers mon projet qui est "réseau neuronal forex fonctionnel",
quel est le problème ?
ay admin, ce n'est pas une question rhétorique, veuillez répondre,
par exemple : "nos règles interdisent..."
à savoir
mytarmailS:

Si vous normalisez la 2ème à la 0ème mesure, elle ne sera pas de 0,5.

Il y a là un changement linéaire, c'est-à-dire que les courbes se trouvent sur une ligne. Par conséquent, la corrélation entre les horloges tend vers un. Vérifiez-le... utilisez votre cerveau.

3 ce n'est pas assez - faites-en 500 :) justifier pourquoi ce 3 ce n'est pas suffisant.

