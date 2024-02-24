L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1879
1) parce qu'il prédit à la fois l'heure actuelle (passé) et l'heure suivante (futur)
ce qui n'est pas bon car nous connaissons déjà la moitié des prévisions.
2) trois groupes sont trop grossiers, trop généraux...
comme vous pouvez le voir sur l'image, il s'agit d'un cluster d'achat, car le mouvement général était à la hausse, mais c'était à la première heure, et nous échangeons la deuxième heure.
donc la deuxième heure, on négocie comme un achat, mais en fait c'est une vente.
Et quand on prédit l'amas suto de l'heure suivante sans 0,5 :)
Ce n'est pas un fait. Peut-être qu'il y a des modèles de coaster de vente dans le cluster d'achat que NS devrait détecter... C'est de ça qu'il s'agit. Vous le trouvez ?
Ce n'est pas un fait. Peut-être y a-t-il un motif dans le cluster d'achat dans le coaster de vente que le NS est censé détecter... C'est de ça qu'il s'agit. Vous le trouvez ?
Non, je ne le fais pas.
Non, je ne le fais pas.
Quelqu'un a-t-il vu un réseau neuronal fonctionnel sur le forex ? Pour qu'il fonctionne selon un algorithme connu et que l'on puisse voir les résultats de transactions réelles ? Peut-être que quelqu'un l'utilise déjà ? Je ne remets pas en cause l'efficacité des réseaux neuronaux. J'aimerais comparer les résultats.
Par exemple, je ne négocie pas sur le forex, mais sur le marché réel. Quelle est la prochaine étape ? Des suggestions d'intervention ?
Il est probablement impossible d'en dire plus sur ns, du moins je ne l'ai pas rencontré.
Et l'article
En bref, je le ferai.)
Ne va pas trop loin, ne va pas trop haut))))
par exemple : "nos règles interdisent..."
à savoir
Mais quand on prédit l'amas de sutos de l'heure suivante sans l'acurasi 0.5 précédent :)
Si vous normalisez la 2ème à la 0ème mesure, elle ne sera pas de 0,5.
Il y a là un changement linéaire, c'est-à-dire que les courbes se trouvent sur une ligne. Par conséquent, la corrélation entre les horloges tend vers un. Vérifiez-le... utilisez votre cerveau.
3 ce n'est pas assez - faites-en 500 :) justifier pourquoi ce 3 ce n'est pas suffisant.