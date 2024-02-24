L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1871
La question est de savoir s'il faut faire la moyenne des signaux sur toutes les barres, ou vérifier les conditions pour chacune d'entre elles. La seconde est plus gênante, mais la qualité des signaux peut être améliorée.
Il est plus difficile de faire une moyenne jusqu'à une certaine limite, et de vérifier les conditions si la limite est dépassée. J'utiliserais la largeur et l'angle. L'angle maximal de la tendance revient rapidement, risques)))).
et il n'est pas certain que le fait de compter pour chaque barre améliore la qualité du signal... Ensuite, je ferais la moyenne des conditions par rapport à / pour chaque tick.
Max, si la prédiction se situe dans les barres des deux prochaines heures, c'est le BO. Imaginez ce que sera leur visage lorsqu'ils seront en MO négatif :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. J'aimerais voir leurs visages. Que voulaient les organisateurs alors qu'ils disposent de technologies modernes ? Sinon, vous pouvez travailler avec des positions simples, mais dans les cas où le signe de la barre prédite ne change pas. Cela peut être assez fréquent dans le TS donné, mais ici le prix d'une position ouverte et le renversement seront importants. Ici, vous devez comprendre que si le marché vous donne un bon prix, vous devez y aller, mais s'il ne vous donne pas une bonne prévision, il vaut mieux ignorer cette prévision et s'orienter vers la prochaine..... En tout cas, c'est comme ça, si j'ai bien compris les dernières périodes de vos discussions. IMHO naturellement !!!!
Limites et FxSabre))))
Faites quelque chose, au moins sur une grappe, au moins une règle, assez avec les paroles, personne ici ne peut vous conseiller sur votre projet. Si ça marche, il faut faire quelque chose qui marche, et ensuite on peut penser aux raffineurs.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ça.
comment l'avez-vous découpé en heures ?
j'ai parfois un trou ou un décalage horaire quelque partc'est-à-dire que certaines horloges sont en quelque sorte désordonnées, pour certains intervalles. J'ai déjà vérifié tout le code, il n'y a pas d'erreurs.
où avez-vous obtenu les devis, pas le paquet mt5 ?
et comment avez-vous réparti les heures
je dois corriger cela par la logique, si ce n'est pas à l'endroit prévu, alors attendez tant, sinon, passez.
l'intervalle de temps ne semble pas correspondre à l'intervalle réel (un intervalle et demi, deux intervalles ou plus)
Ils ne seront pas toujours déclenchés, ce qui serait également un saut. Donc c'est la même chose...
Sauter une option rentable n'est pas mauvais.
les mélanges doivent être corrigés par la logique, si ce n'est pas à l'endroit prévu, alors attendez tant de temps, si non, alors passez.
Vous devrez peut-être vérifier ligne par ligne ce qui ne va pas. Les écarts de temps à la transition sont parfois importants, il est clair que les heures ne sont pas décalées d'une journée.
peut être dû à des vacances ou à des sessions ouvertes à des moments différents (vacances ou autre chose)
-- où avez-vous obtenu les devis, pas par le biais du paquet mt5 ?
-- ...et comment avez-vous réparti les heures
-- J'ai écrit un script sur mt4, il écrit juste des guillemets lorsque la bougie se ferme, je le lis avec un "R" et fais ce que je veux.
-- J'ai écrit une fonction pour convertir le temps en heures, et la suite est déjà claire
Superbe vidéo, tout comme l'homme.
essayez 5-6 horloges sur 2-3 ans, y aura-t-il des ruptures dans les courbes ? des transitions abruptes
comme cette merde.
Je ne sais pas, j'ai effacé ce script le jour même).Logiquement, ça ne devrait pas être comme ça