L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1867
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où puis-je lire la description ? Une pensée intéressante)
Description de quoi ? Je ne comprends pas bien.
Tout cours d'introduction à la POO commence par un exemple de faune ou d'humains.
Et pour comprendre les maigres explications des conférenciers, googlez des images comme celle-ci
Quelque part, il y avait une photo juste pour OOP. Je ne peux pas le trouver maintenant.
Il y avait un schéma complet dessiné là.
Et si c'était la description d'un arbre, c'était juste mon exemple, ma fantaisie.
Stupidement, j'ai regardé l'arbre dans la rue, et j'ai posé mentalement l'arbre lui-même et ses habitants, le constructeur, les champs, les méthodes, l'héritage :))
d'accord
Il y a pratiquement toute une série de rapports sur Internet qui affirment qu'aucun neurone n'a jamais aidé à gagner de l'argent.
et même ici
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Eh bien, c'est trop abrupt) MO et les réseaux neuronaux fonctionnent dans certaines tâches. En forex, à l'exception du tutoriel sur l'histoire, je peux difficilement le reproduire sur mon ordinateur personnel. Mais le pouvoir s'accroît. Les clusters comportant quelques milliers de cœurs et un maximum de RAM par cœur ne sont pas encore disponibles, mais ce n'est qu'une question de temps. Mais la surenchère, et plus encore, la surenchère totale n'a pas été annulée).
Renat Akhtyamov:
Je suis d'accord
Il y a pratiquement un refrain sur le web sur le fait que pas un seul neurone n'a contribué à faire de l'argent...
et même ici
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Je suis un spécialiste des arbres et maintenant il pleure sur ses énormes pertes pécuniaires dans l'un de ses propres fils de discussion sur le forum.C'est pourquoi j'ai commencé cette conversation sur les feuilles jaunes...
Soyons clairs, l'argent a fui par le trading manuel. Alors pourquoi vous trompez en insinuant le MO ?
Je ne pleure pas dans ce fil, mais je veux comprendre la possibilité de contrôler les erreurs et leur correction en temps voulu.
Les gars, il y a des centaines de cours / conférences sur Internet sur l'EM, sur tout, pourquoi ne les regardez-vous pas, pourquoi êtes-vous assis ici et écrivez-vous ce non-sens, votre compréhension de l'OMA n'est pas nulle, elle est loin d'être négative, pourquoi créez-vous des tonnes de ces messages poubelles qui sont de la désinformation ?
Je n'ai qu'un mot pour vous.
Soyons clairs, l'argent est drainé par le trading manuel. Alors pourquoi induire en erreur en insinuant le mode opératoire ?
Et, je ne pleure pas dans ce sujet, mais je veux comprendre la possibilité de contrôler les erreurs et leur correction en temps opportun.
Je pense que c'est un peu trop abrupt) MO et les réseaux neuronaux fonctionnent dans certaines tâches. En forex, à part le tutoriel sur l'histoire, vous ne pouvez pratiquement rien reproduire sur votre ordinateur personnel pour le moment. Mais les capacités augmentent. Les clusters comportant quelques milliers de cœurs et un maximum de RAM par cœur ne sont pas encore disponibles, mais ce n'est qu'une question de temps. Quant au dépassement, sans parler du dépassement total).
Montrez-moi au moins un( !) exemple de gain sur un neurone
Cela fait déjà plusieurs fois que j'aborde ce sujet ici
La toute première chose à faire pour élaborer une stratégie n'est pas de savoir comment gagner de l'argent, mais comment ne pas en perdre.
Tout le monde est fort en théorie ici.
Quel putain de préjugé. Comment expliquez-vous que les mots sonnent comme des mensonges pour vous ?
à qui ???? ))) ! !!
Vous venez de découvrir il y a quelques jours que le modèle doit être entraîné en examinant les prédictions de nouvelles données, en d'autres termes, pour le valider, mais vous ne connaissez même pas le mot :))
C'était une révélation pour vous )))) C'est comme si vous étiez un expert en réseaux neuronaux depuis 5 ans et que vous entendiez le terme "neurone artificiel" pour la première fois aujourd'hui.
Et il y en a environ 90%.
Qui est là pour expliquer quoi à... ?
Il y a moins de 5 personnes dans ce fil de discussion qui savent vraiment ce qu'elles disent, et vous n'en faites certainement pas partie.
à qui ???? ))) ! !!
Vous venez d'apprendre il y a quelques jours que vous devez entraîner le modèle en examinant les prédictions à partir de nouvelles données, c' est-à-dire le valider, mais vous ne connaissez même pas le mot :).
C'était une révélation pour vous )))) C'est comme si vous étiez un expert en réseaux neuronaux depuis 5 ans et que vous entendiez le terme "neurone artificiel" pour la première fois aujourd'hui.
Et il y en a environ 90%.
Qui est là pour expliquer quoi à... ?
Il y a moins de 5 personnes dans ce fil de discussion qui savent réellement de quoi elles parlent, et vous n'en faites certainement pas partie.
Je suis désolé, vous me confondez avec quelqu'un d'autre ? Auriez-vous l'amabilité de citer mes mots !!!!
En formation, lorsqu'une zone autre que la zone de formation est utilisée pour l'analyse, il s'agit de nouvelles données pour le réseau, n'est-ce pas ? Mais excusez-moi, cette section ne s'appelle-t-elle pas "Section de test" ? Ou est-ce que je me trompe ?
Je suis désolé, vous me confondez avec quelqu'un d'autre ? Auriez-vous l'amabilité de me citer sur ! !!!.
En formation, lorsqu'une section autre que la section de formation est utilisée pour l'analyse, il s'agit de nouvelles données pour le réseau, n'est-ce pas ? Mais excusez-moi, cette section ne s'appelle-t-elle pas "Section de test" ? Ou je suis confus ?
sur#18535 lire expert...
Mieux encore, lisez un livre...Je ne vais pas perdre plus de temps