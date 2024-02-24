L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1724
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
A propos des cycles... si vous prenez les déviations des prix de clôture des minutes (leurs incréments avec un certain décalage) par rapport au prix d'ouverture d'une heure donnée :
l'image de l'année pour toutes les minutes de la 7ème heure, à titre d'exemple
distribution de tous les procès-verbaux
Il est possible de discerner une certaine régularité en additionnant tous les incréments à une demi-heure :
vous pouvez voir dans quelles minutes d'une heure donnée il est judicieux de vendre et dans quelles minutes d'acheter (statistiquement).
Par exemple, pour vendre à la 10e minute, pour acheter à la 31e minute, etc. Vous pouvez le vérifier dans le testeur
C'est comme un certain modèle statistique sur lequel vous pouvez mettre le MO, et ainsi de suite pour chaque minute de chaque heure.
Je ne pense pas que cela fonctionne
Je ne pense pas que ça va marcher.
je me suis dit pourquoi pas, je vais faire un croquis, je verrai.
Je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire un croquis, je verrai bien.
Allez, c'est intéressant à voir de toute façon
Allez, c'est intéressant à voir de toute façon.
ça craint...
et bien ici vous avez une quantité cumulative de courbes... prenez une plus grande période et autorisez seulement les achats/ventes sur une montre pas mal. Et le Graal est dans votre poche pour un moment.
ça craint...
et bien ici vous avez une quantité cumulative de courbes... prenez une plus grande période et autorisez seulement les achats/ventes sur une montre pas mal. et vous avez le graal dans votre poche pour un moment
ahahah ) donc vous pensez que j'avais assez de cervelle pour vérifier toutes les heures une direction déterministe mais pas assez de cervelle pour créer un système avec deux lignes de code, ce qui est le but de la vérification ? )))) vous êtes insultant )
ahahaha ) donc vous pensez que j'avais le cerveau pour vérifier toutes les heures pour une direction déterministe mais pas le cerveau pour créer un système avec deux lignes de code qui est ce que la vérification était à l'origine ? )))) vous êtes insultant )
je suis sûr que vous l'avez fait hier, après mes posts et mes articles... peut-être un peu plus tôt
alors écrivez le tc et KEJ les résultats
l'exemple cumulatif est intéressant et illustratif dans certains cas, je l'approuve
Vraiment, pour une heure, ça donne une telle photo. Mais j'ai déjà un bot sur cette stratégie, pas beaucoup de transactions.
Déterrer le statut sur les niveaux ronds.
Donc STOPE, une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que si vous avez trouvé les minutes pour acheter et les minutes pour vendre, pourquoi avez-vous besoin de MO, NS, AI, etc ?
Je vais vous dire quelque chose d'encore plus cool, vous pouvez y gagner de l'argent sans aucun effort ;))
Je vais vous en donner une plus cool, vous pouvez gagner de l'argent sans aucun effort)).